Schalke - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 01.09.2024

Unser Schalke - Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.09.2024 lautet: Es ist die 99. Paarung zwischen den beiden Traditionsklubs im deutschen Profifußball, doch die erste überhaupt auf Zweitliga-Ebene. Im Wett Tipp heute geht eine Mannschaft mit mindestens zwei Toren vom Feld.

Die Schalke Köln Prognose geht ganz klar in Richtung Tore. Anders könnte eine Wette in diesem Spiel kaum aussehen, haben doch beide Mannschaften bereits acht Treffer auf dem eigenen Konto - gemeinsam stellen sie bisher die besten Offensivreihen der 2. Bundesliga.

Den Geißböcken waren die Knappen zuletzt ans Herz gewachsen. Keines der zehn vorangegangenen Bundesliga-Duelle ging an die Königsblauen. Das ist eine Tendenz, die wir im Schalke Köln Wett Tipp heute berücksichtigen. Bei ODDSET bedienen wir uns an der Quote von 1,73 für „Köln Über 1,5 Tore“.