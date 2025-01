Schalke - Nürnberg Tipp, Prognose, Quoten | 24.01.2025

Unser Schalke - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.01.2025 lautet: S04 hat einen Lauf und in den letzten acht Pflichtspielen nur einmal verloren. Beim FCN schaut es düsterer aus. Im Wett Tipp heute setzt sich im Duell der Tabellen-Nachzügler das Heimteam durch.

Am 25. Januar 2025 um 13:00 Uhr erwartet uns in der Veltins-Arena ein packendes Duell zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga. Für Schalke, derzeit 13. in der Tabelle, ist ein Sieg essenziell, um sich von den unteren Rängen abzusetzen. Nürnberg, auf Platz 11, möchte ebenfalls Punkte sammeln, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben.