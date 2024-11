Schalke - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 10.11.2024

SPORT1 Betting 08.11.2024 • 23:00 Uhr Schalke - Regensburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Stürzt Königsblau auf den letzten Platz ab?

Unser Schalke - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.11.2024 lautet: Auf Schalke steigt am Sonntag ein echtes Kellerduell. Im Wett Tipp heute rechnen wir mit einer umkämpften und torarmen Partie zweier Krisenteams.

Am vergangenen Spieltag holte Schalke mit dem 0:0 in Ulm immerhin seinen ersten Punkt unter Trainer Kees van Wonderen. Doch der Effekt des Trainerwechsels ist in Gelsenkirchen schon verpufft. Der Niederländer ist der erste Coach, der mit S04 keines seiner ersten drei Zweitliga-Spiele gewinnen konnte (1U, 2N). Aktuell ist die Lage noch bedrohlicher als in der Vorsaison, als Königsblau erst im Schlussspurt den Klassenerhalt schaffte. Am Sonntag könnten die Knappen sogar die Rote Laterne überreicht bekommen. Die Schalke Regensburg Prognose macht den Hausherren allerdings Hoffnung.

Wir haben aber große Zweifel und spielen den Schalke Regensburg Wett Tipp heute "Unter 2,5 Tore".

Darum tippen wir bei Schalke vs Regensburg auf “Unter 2,5 Tore”:

Regensburg kommt in 5 BL2-Gastspielen dieser Saison nur auf 3 Treffer

Der Jahn hat in dieser Saison schon dreimal zu Null gespielt

In 4 Pflichtspielen unter van Wonderen blieb Schalke dreimal ohne eigenen Treffer



Schalke vs Regensburg Quoten Analyse:

S04 hat auf Rang 16 in der BL2-Tabelle nur zwei Plätze und zwei Punkte Vorsprung aufs Schlusslicht aus der Oberpfalz. Trotzdem schlagen sich die Schalke vs Regensburg Quoten sehr deutlich auf die Seite der Hausherren.

Mit Siegquoten von maximal 1,62 ist Königsblau in den Sportwetten Apps klar favorisiert. Dafür gibt es auf der Gegenseite für einen Dreier der Gäste Schalke gegen Regensburg Wettquoten zwischen 5,00 und 5,50.

Schalke vs Regensburg Prognose: Wer punktet im Kellerduell?

Die Verantwortlichen haben sich vom Trainerwechsel in Gelsenkirchen natürlich eine Reaktion erhofft. Doch bisher hat van Wonderen der Mannschaft noch keinen Plan vermitteln können. Offensiv ist überhaupt kein Zug drin. Stattdessen spielt Schalke einen schläfrigen Fußball. Auch die Standards sind komplett wirkungslos. Als Motivationskünstler hat sich der neue Coach augenscheinlich ebenfalls noch nicht verdient gemacht. So geht der Absturz von S04 unter dem neuen Mann weiter, nun steht der Schalke vs. Regensburg Tipp bevor. .

Königsblau hat mit neun Punkten nach elf Zweitliga-Spielen einen neuen Tiefstwert aufgestellt. Seit fünf Pflichtspielen warten die Knappen auf einen Sieg (2U, 3N). An den vergangenen zehn Spieltagen glückte nur ein Dreier und sechs Punkte (3U, 6N). Das ist die schwächste Bilanz aller Teams im Unterhaus in diesem Zeitraum. Kein Team holte in dieser BL2-Saison weniger Heimpunkte als S04 (4). Zudem gab die Mannschaft bereits zehn Punkte nach einer Führung ab. Nur zwei Teams sind in dieser Hinsicht schwächer. Die Defensive hat bei einem Wert von 19 xGA schon 24 Gegentore kassiert und spielte nur einmal zu Null.

Nach dem Aus von Joe Enochs wurde Andreas Patz in Regensburg als Interimscoach installiert. Der neue Mann scheint die richtigen Stellschrauben gedreht zu haben. Auf einmal ist beim Jahn mehr Bewegung drin. Am 11. Spieltag war kein Zweitligist lauffreudiger (123,01 Kilometer). Die Oberpfälzer kommen bei einem Expected-Goals-Against-Wert von 21,1 zwar auf 30 Gegentore - das ist der Negativwert im Unterhaus -, nach den acht Gegentoren im letzten Spiel unter Enoch siegte der SSV aber jüngst mit 1:0 gegen Fürth (Pokal) und 1:0 gegen Elversberg (Liga).

So hat Patz dem Schlusslicht eine unglaubliche Disziplin in der Defensive vermittelt, die sich in zwei Zu-Null-Siegen äußerte. Beim ersten Zweitliga-Dreier seit dem 9. August (1:0 gegen Ulm) zeigte der Aufsteiger, dass er auch kaltschnäuzig sein kann. Trotzdem spielt der Jahn mit sieben Punkten nach elf Spieltagen seine schwächste Saison in der eingleisigen 2. Liga. Zudem haben die Oberpfälzer die schlechteste Offensive (5 Tore bei 11xG) und die schwächste “Shot Conversion” (5,5 Prozent). Die Tordifferenz von minus 25 ist ein eingestellter Negativrekord im Unterhaus. Außerdem sind die Regensburger als einziges BL2-Team in der Fremde noch ohne Punkt, was sich aber in der Schalke Regensburg Prognose ändern könnte.

Schalke - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:0 Ulm (A), 0:3 Augsburg (A), 3:4 Greuther Fürth (H), 0:1 Hannover (A), 2:2 Aarau (A)

Letzte 5 Spiele Regensburg: 1:0 Elversberg (H), 1:0 Greuther Fürth (H), 3:8 Nürnberg (A), 0:3 Düsseldorf (H), 0:1 Augsburg (A)

Letzte Spiele Schalke vs Regensburg: 2:1 (H), 1:4 (A), 6:4 (H), 1:1 (A)



Beide Vereine trafen in der Saison 1954/55 im DFB-Pokal erstmals aufeinander. Damals setzte sich Schalke nach einem Wiederholungsspiel durch (1:1, 6:4). In der Zweitliga-Saison 2021/22 spielten beide Vereine dann erstmals in derselben Liga.

Königsblau verlor das Gastspiel in Regensburg mit 1:4, konnte sich dann aber in der Rückrunde mit einem 2:1-Heimsieg revanchieren.

Eigentlich sind S04 und der SSV die Schießbuden der Liga. Doch am vergangenen Spieltag sicherten sich beide Teams eine “Weiße Weste”. Kann auch dieses Mal mindestens ein Keeper seinen Kasten sauber halten?

Dann gibt es für den Schalke gegen Regensburg Tipp "Beide Teams treffen: Nein".

Schalke vs Regensburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schalke: Heekeren – Bulut, Kalas, Kaminski, Murkin – Grüger, Seguin – Younes, Mohr – Sylla, Karaman

Ersatzbank Schalke: R. Hoffmann (Tor), Podlech (Tor), Noode, Schmidt, Wasinski, Tempelmann, Schallenberg, Aydin, Donkor

Startelf Regensburg: Gebhardt – Wurm, Bulic, Breunig – Pröger, Geipl, Hein – Viet, Ernst – Ganaus, Kühlwetter

Ersatzbank Regensburg: Pollersbeck (Tor), Ochojski, Eisenhuth, Kother, Ouro-Tagba, Ziegele, Bittroff, Bauer, Huth

Die Hausherren müssen am Sonntag ohne Cissé, Gantenbein, Höjlund und Lasme auskommen. Bei den Gästen fehlen die verletzten Saller, Schönfelder, Schmidt, Meyer sowie der gesperrte Galjen.

Auf beiden Seiten kehren in der Schalke vs Regensburg Prognose mit Sylla bzw. Kühlwetter jeweils Stürmer zurück in die Startelf.

Unser Schalke - Regensburg Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Buchmacher schicken die Hausherren als klare Favoriten auf den Platz. Dieser Meinung können wir uns nicht anschließen. Denn während Schalke unter dem neuen Trainer noch keine Fortschritte gemacht hat, hat der Interimscoach beim Jahn schon etwas bewegt.

Wir entscheiden uns am Ende gegen einen Ergebnis-Tipp. In diesem Kellerduell kann alles passieren. Die Bookies rechnen bei der Partie mit vielen Toren. Dabei trifft schließlich die schwächste Defensive (30 Gegentore) auf die zweitschwächste (24), doch wir entscheiden uns für wenige Tore. Schalkes Trainer verfolgt einen defensiven Ansatz. So blieb S04 in den vier Pflichtspielen unter seiner Führung dreimal ohne eigenen Treffer. Zudem hat Andreas Patz auf der Gegenseite die Defensive des Jahn stabilisiert. 2024/25 kommt der SSV schon auf drei Weiße Westen.