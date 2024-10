Schottland - Portugal Tipp, Prognose, Quoten | 15.10.2024

SPORT1 Betting 14.10.2024 • 12:25 Uhr Schottland - Portugal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Sackt Portugal das Ticket für die K.o.-Runde ein?

Unser Schottland - Portugal Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 15.10.2024 lautet: Ebenso wie die Wettanbieter sehen wir den Europameister von 2016 mit klaren Vorteilen im Wett Tipp heute.

Als einziges Team der Nations League A (16 Mannschaften) hat Portugal nach drei absolvierten Partien eine perfekte Punkteausbeute (9 Punkte). In unserer Schottland Portugal Prognose sehen wir kein Vorbeikommen an einem Sieg des Tabellenführers in Glasgow.

Es braucht aber schon etwas mehr, um unseren Schottland Portugal Wett Tipp heute mit einer passenden Quote auszustatten. Dafür wählen wir die Match-Kombi aus „Sieg Portugal“ und „Über 2,5 Tore“ mit einer Wettquote von 2,26 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Schottland vs Portugal auf „Sieg Portugal & Über 2,5 Tore“:

Alle 3 Partien zwischen den Schotten und den Portugiesen brachten „Über 2,5 Tore“.

Portugal gewann bislang jedes Gruppenspiel, Schottland ist noch punktlos.

Portugal brillierte in Polen mit 3,01 xG (3:1-Sieg).

Schottland vs Portugal Quoten Analyse:

Die Buchmacher rollen dem Europameister von 2016 in ihren Schottland Portugal Quoten den roten Teppich aus und vergeben für einen Sieg des Tabellenführers Quoten von unter 1,70.

Drei Spiele, drei Niederlagen - den Bravehearts fehlt in dieser Nations-League-Saison die Qualität, um mit der starken Konkurrenz mithalten zu können. Die Schottland Portugal Wettquoten verhelfen euch auch bei den neuen Wettanbietern zu einem möglichen Gewinn von 5,50 für einen „Sieg Schottland“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schottland vs Portugal Prognose: Die pure Spielfreude

Was Portugal am dritten Spieltag gegen Polen vor allem in der ersten Halbzeit gespielt hat, war brillant. Der Ball lief schnell und zielstrebig. Die Positionsrochaden verwirrten die Gegenspieler und die Qualitäten im Dribbling waren das I-Tüpfelchen.

Der 3:1-Sieg war vollkommen verdient und die Selecao erspielte sich bis zum Abpfiff 3,01 erwartbare Tore. Rund 86 Prozent der Pässe ins letzte Drittel waren erfolgreich. War Portugal dort angelangt, konnte Polen oftmals nur noch hinterherschauen.

Roberto Martinez grüßt mit der Selecao von der Tabellenspitze, holte neun Punkte aus drei Partien und jubelte über insgesamt sieben Treffer seiner Akteure. An jedem Spieltag erzielten die Gäste bislang „Über 1,5 Tore“.

Der beeindruckende Auftritt am vergangenen Wochenende bot Cristiano Ronaldo und Co. erstmals in dieser Nations-League-Saison drei Gründe zum Jubeln (3:1-Sieg). Das erwarten wir im Schottland Portugal Tipp in Glasgow erneut.

Schottland - Portugal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schottland: 1:2 Kroatien (A), 1:2 Portugal (A), 2:3 Polen (H), 0:1 Ungarn (H), 1:1 Schweiz (H).

Letzte 5 Spiele Portugal: 3:1 Polen (A), 2:1 Schottland (H), 2:1 Kroatien (H), 3:5 n.E. Frankreich (H), 3:0 n.E. Slowakei (H).

Letzte 5 Spiele Schottland vs. Portugal: 1:2 (A), 1:3 (H), 0:2 (A), 4:1 (H), 0:1 (A).

Ein Zu-Null-Sieg wäre eine attraktive Wett-Option und 2,3 erwartbare Gegentore (2.) kein schlechtes Argument. Jedoch kassierte Portugal an jedem Spieltag exakt einen Gegentreffer, weshalb wir den Sunmaker Bonus eher für andere Wetten aufsparen.

Außerdem kann sich Schottland durchaus wehren. An den ersten drei Spieltagen verloren die Bravehearts jede Begegnung, aber nie mit mehr als einem Tor Differenz. Das könnte auch in der Schottland Portugal Prognose klappen.

Angefangen mit einer bitteren 2:3-Pleite gegen Polen gab sich Schottland danach sowohl gegen Portugal (1:2) als auch zuletzt in Kroatien (1:2) geschlagen, verkaufte sich jedoch stets teuer.

Aus dem 4-2-3-1-System heraus konnten die Schützlinge von Steve Clark bislang in jedem Gruppenspiel treffen, selbst wenn die erwartbaren Tore der Hausherren bislang eher unterdurchschnittlich ausgefallen sind (2,5 xG).

Ein unangenehmer Beigeschmack waren die zwei verursachten Elfmeter in nur drei Partien. Mehr strafwürdige Fouls beging kein anderes Team der Nations League A.

So seht ihr Schottland - Portugal im TV oder Stream:

15. Oktober 2024, 20.45 Uhr, Hampden Park, Glasgow

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Ebenso wie in den drei vorangegangenen Auftritten Portugals, fielen in den Partien mit Beteiligung der Schotten jeweils „Über 2,5 Tore“ im Spiel.

Davon ist in diesem Schottland gegen Portugal Tipp ebenfalls auszugehen. Die Gastgeber erlaubten bis jetzt 6,2 erwartbare Gegentore (14.) und zählen zu den anfälligsten Mannschaften.

Schottland vs Portugal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schottland: Gordon, Ralston, Souttar, Hanley, Robertson, McLean, Gilmour, Doak, McTominay, Christie, Dykes

Ersatzbank Schottland: McCracken, McCrorie, Lindsay, Porteous, MacKenzie, Devlin, Irving, Gaild, Morgan, Che Adams, Nisbert

Startelf Portugal: Costa, Dalot, Dias, Veiga, Mendes, Bernardo Silva, Ruben Neves, Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo

Ersatzbank Portugal: Rui Silva, Velho, Antonio Silva, Joao Cancelo, Semedo, Samu Costa, Joao Neves, Vitinha, Otavio, Trincao, Joao Felix, Diogo Jota

Rafael Leao entschied sich gegen Polen mehrfach zu einem wagemutigen Dribbling, mit dem er mehr als nur den ersten Verteidiger problemlos stehen ließ. Insgesamt waren sechs seiner sieben Dribblings erfolgreich.

Eine dieser Aktionen schloss er mit einem Schuss an den Pfosten ab. Den Abpraller verwandelte Cristiano Ronaldo, der mit drei Treffern bester Torschütze der Nations League A ist und in der Schottland Portugal Prognose schon auf den nächsten Treffer brennt.

Unser Schottland - Portugal Tipp: Sieg Portugal & Über 2,5 Tore

Schottland (52.) liegt in der FIFA-Weltrangliste 44 Plätze hinter Portugal (8.) und hat nach drei Spieltagen den höchstmöglichen Abstand (9 Punkte) auf den Tabellenführer. Die Defensive der Gastgeber leistet sich oftmals mehrere Aussetzer, die besonders gegen die Selecao ein Tabu sind.