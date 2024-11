Schweden - Slowakei Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2024

SPORT1 Betting 15.11.2024 • 12:00 Uhr Schweden - Slowakei Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Behauptet Schweden die Tabellenführung?

Unser Schweden - Slowakei Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 16.11.2024 lautet: Wir erwarten ein munteres Gruppenspiel, das den Hausherren etwas besser liegen wird. Für den Wett Tipp heute wählen wir eine Match-Kombi, in der beide Teams treffen.

Das erste Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Mannschaften in der aktuellen Gruppenphase hatte viele sehenswerte Szenen zu bieten und wurde mit einem 2:2 abgepfiffen. Für die Schweden Slowakei Prognose gehen wir von einem ähnlich torreichen Duell der beiden ungeschlagenen Nationalmannschaften aus.

Unter allen Auswahlmannschaften der Nations League C sind die Blau-Gelben vermutlich das stärkste Team, insbesondere im Angriff. Davon zehren die Gastgeber in unserem Schweden Slowakei Wett Tipp heute. Bei Betway konzentrieren wir uns auf eine Quote von 2,10 für eine „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Schweden vs Slowakei auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Beide Mannschaften sind nach 4 Gruppenspielen noch ungeschlagen (je 10 Punkte).

Schweden stellt mit 12,1 erwartbaren Toren den besten Angriff in der Nations League C.

Allerdings erlaubte Schweden schon 6,9 xGA (12.).

Schweden vs Slowakei Quoten Analyse:

Unterhaltsam sollte dieser Vergleich auf jeden Fall werden, selbst wenn die Schweden Slowakei Quoten einen klaren Favoriten aufs Feld schicken. Zu Hause erhalten die Blau-Gelben Siegquoten bis 1,70.

Den ersten Vergleich konnte die Slowakei noch ziemlich ausgeglichen gestalten und sich ein 2:2 im eigenen Stadion verdienen. Dennoch findet ihr in den besten Sportwetten Apps Schweden Slowakei Wettquoten von 5,00 für einen Auswärtssieg.

Schweden vs Slowakei Prognose: Angriffsfußball von beiden Seiten

Seit März dieses Jahres leitet Jon Dahl Tomasson die Geschicke der schwedischen Nationalmannschaft. Zu Beginn benötigte seine Mannschaft noch etwas Zeit und verlor drei von vier Testspielen (1S).

Rechtzeitig zum ersten Pflichtspiel waren die Grundlagen für den favorisierten Fußball von Tomasson gelegt, sodass die Blau-Gelben in vier aufeinanderfolgenden Pflichtspielen ungeschlagen geblieben sind (3S, 1U).

In der Nations League C sah sich Schweden als eines der stärksten Teams und zeigte dieses Selbstverständnis in der Spielweise. Keine Auswahl dominierte den Ball mehr (65,1 Prozent Ballbesitz), das ist auch der Plan für den Schweden Slowakei Tipp.

Anstatt die Kugel lange in den ungefährlichen Räumen zu bunkern, sucht die Tomasson-Elf zielstrebig den gegnerischen Strafraum und sammelte dort mit Abstand die meisten Ballkontakte (257).

Schweden - Slowakei Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweden: 3:0 Estland (A), 2:2 Slowakei (A), 3:0 Estland (H), 3:1 Aserbaidschan (A), 0:3 Serbien (H).

Letzte 5 Spiele Slowakei: 3:1 Aserbaidschan (1), 2:2 Schweden (H), 2:0 Aserbaidschan (H), 1:0 Estland (A), 1:2 n.V. England (A).

Letzte 5 Spiele Schweden vs. Slowakei: 2:2 (A), 1:0 (H), 1:1 (H), 6:0 (H), 0:0 (A).

Bleiben wir in dieser Kategorie, taucht die Slowakei an zweiter Stelle auf (126), hatte aber gerade Mal halb so viele Ballkontakte im gegnerischen Strafraum wie die Gastgeber.

Tomasson vertraut im Angriff auf den bisher besten Torschützen (4) und Scorer (7) der gesamten Nations League C - Viktor Gyökeres. Der Angreifer von Sporting Lissabon erzielte in der heimischen Liga bereits 16 Tore in nur elf Partien und ist weiterhin in Bestform. Für „Gyökeres trifft“ erhaltet ihr in der Schweden gegen Slowakei Prognose mit diesem Bet365 Angebotscode eine tolle Quote von 2,25.

Die klare Devise im Matchplan der Schweden ist es, die Begegnungen über den eigenen Angriff zu kontrollieren. Dafür nehmen die Skandinavier im Zweifelsfall auch ein Gegentor in Kauf.

Schweden gab pro Spieltag die meisten Torschüsse ab (10,0), erzielte elf Treffer in vier Partien und hat ebenso die meisten erwartbaren Tore gesammelt (12,1 xG). Allerdings erlaubte die Tomasson-Auswahl ebenfalls 6,9 erwartbare Gegentore (12.).

Das beste Beispiel für einen möglichen Spielverlauf in diesem Top-Spiel findet ihr im ersten Gruppen-Duell zwischen den beiden Mannschaften. Schweden hatte zwar leichte Vorteile hinsichtlich der erwartbaren Tore (2,10:1,84 xG), verspielte aber eine 2:0-Führung (2:2).

So seht ihr Schweden - Slowakei im TV oder Stream:

16. November 2024, 20.45 Uhr, Friends Arena, Solna

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Ein „Sieg Schweden & Beide Teams treffen“ wäre eine denkbare Alternative zu unserem Schweden vs Slowakei Tipp, ist unserer Meinung nach aber mit zu viel Risiko versehen.

Ausgeschlossen ist ein Heimsieg natürlich nicht. Durchschnittlich gab die slowakische Auswahl wesentlich weniger Torschüsse pro Spieltag ab (5,3) und kam auf deutlich weniger erwartbare Treffer (6,9 xG).

Schweden vs Slowakei: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schweden: Johansson - Gudmundsson, Alex Douglas, Hien, Krafth, Saletros, Yasin Ayari, Nanasi, Sema, Kulusevski, Gyökeres

Ersatzbank Schweden: Zetterström, Nordfeldt, Lindelöf, Augustinsson, Svensson, Bergvall, Eliasson, Bolin, Elanga, Karlström, Olsson, Larsson,

Startelf Slowakei: Rodak - Pekarik, Skriniar, Satka, Hancko, Benes, Lobotka, Duda, Suslov, Strelec, Haraslin

Ersatzbank Slowakei: Takac, Ravas, Kozlovsky, Tomic ,Gyömber, Hrosovsky, Rigo, Herc, Bozenik, Tupta, Sauer, Duris

Nach Ballverlusten im letzten Drittel gehen die Schützlinge von Tomasson direkt ins Gegenpressing und stören das gegnerische Aufbauspiel.

Oft sind die Blau-Gelben in kürzester Zeit zur Stelle, was sich an 6,5 Balleroberungen pro Partie im Angriffsdrittel ablesen lässt (1.) und in der Schweden Slowakei Prognose eine Warnung für die Gäste sein sollte.

Unser Schweden - Slowakei Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Eine Niederlage wird Schweden im eigenen Land mit der bärenstarken Offensive verhindern, allerdings schließen wir ein torreiches Remis, ebenso wie im Hinspiel, nicht aus. Die Zuschauer werden voraussichtlich mit einem schnellen und dynamischen Spiel belohnt, das Torchancen für beide Mannschaften enthält.