Schweiz - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 08.09.2024

SPORT1 Betting 07.09.2024 • 11:00 Uhr Schweiz - Spanien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Patzt der Europameister auch bei den Eidgenossen?

Unser Schweiz - Spanien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 08.09.2024 lautet: Beide Teams blieben am ersten Spieltag torlos und wollen nun diesbezüglich eine Reaktion zeigen. Wir sind in unserem Wett Tipp heute überzeugt, dass dies beiden Mannschaften auch gelingt.

Am Sonntag empfängt die Schweizer Nationalmannschaft im Rahmen des zweiten Spieltags der Nations League den amtierenden Europameister. Nachdem die Nati den Auftakt in Dänemark verpatzt hat, steht sie in unserer Schweiz Spanien Prognose nun gehörig unter Druck.

Das gilt teilweise aber auch für die Gäste, die mit dem Start in den Wettbewerb ebenfalls nicht zufrieden sein können. Wir sehen die Iberer zwar in der Favoritenrolle, erwarten allerdings auch eine Reaktion der Nati, sodass wir letztlich bei unserem Schweiz Spanien Wett Tipp heute bei „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,05 bei Bwin landen.

Darum tippen wir bei Schweiz vs Spanien auf „Beide Teams treffen“:

Die Schweiz hat in den letzten 9 Heimspielen immer getroffen.

Spanien ist nach der Nullnummer in Serbien gefordert.

In 3 der letzten 4 direkten Duelle gab es Tore auf beiden Seiten.

Schweiz vs Spanien Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Bookies mag einige überraschen. Denn sie fällt doch sehr deutlich zugunsten der Iberer aus. Trotz der Tatsache, dass der Europameister hier auswärts antreten muss, kommen die Schweiz Spanien Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg kaum über 1,70 hinaus. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 5,00 für einen Tipp auf die Nati.

Selbst die Wettquoten für die „Doppelte Chance 1X“ knacken noch die Marke von 2,00 und könnten eine spannende Option für eine Freebet ohne Einzahlung sein. Interessant dabei ist, dass die Buchmacher den Hausherren anscheinend noch nicht einmal ein Tor zutrauen. Das wird an den Schweiz Spanien Wettquoten bis 2,00 für die Option „Beide Teams treffen“ deutlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schweiz vs Spanien Prognose: Beide Teams stehen unter Zugzwang

Es war ein gebrauchter erster Spieltag für die Eidgenossen! Zum einen verloren sie ihr Auftaktspiel in der Nations League mit 0:2 in Dänemark. Zum anderen handelten sich mit Nico Elvedi und Granit Xhaka zudem zwei Akteure Platzverweise ein, die nun in der kommenden Begegnung gegen die Spanier fehlen werden.

Vor allem die Gelb-Rote Karte für Kapitän Xhaka binnen fünf Minuten gegen Ende des Spiels war überflüssig und mit ausschlaggebend dafür, dass die Schweizer nach dem 0:1 in der 82. Minute, in Folge dessen es zu einer Rudelbildung kam, bei der Xhaka die erste Gelbe Karte sah, in der Nachspielzeit noch das 0:2 kassierten.

Insgesamt gab es nach dem ersten Tor für die Dänen acht Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit noch sieben Gelbe Karten. Die Stimmung kochte über, da die Dänen vor ihrem Tor den Ball nicht ins Aus gespielt haben, obwohl der Schweizer Breel Embolo am Boden lag. Bereits die Rote Karte für Elvedi wegen einer Notbremse sorgte für Diskussionen.

Fakt ist: Die Schweizer fuhren mit einer mächtigen Portion Wut aus Kopenhagen heim und diese wollen sie nun im Schweiz Spanien Tipp in positive Energie umwandeln. Im eigenen Land ist die Nati seit neun Länderspielen ungeschlagen (5S, 4U). In allen diesen neun Partien erzielten die Eidgenossen auch immer mindestens ein Tor.

Schweiz - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schweiz: 0:2 Dänemark (A), 1:1, 3:5 i.E. England (N), 2:0 Italien (N), 1:1 Deutschland (A), 1:1 Schottland (N)

Letzte 5 Spiele Spanien: 0:0 Serbien (A), 2:1 England (N), 2:1 Frankreich (N), 1:1, 2:1 n.V. Deutschland (A), 4:1 Georgien (N)

Letzte 5 Spiele Schweiz vs Spanien: 2:1 (A), 0:1 (H), 1:1, 1:3 i.E. (N), 1:1 (H), 0:1 (A)

Auch wenn mit Xhaka nun der vielleicht wichtigste Akteur bei den Gastgebern ausfällt, bleiben wir bei unserer Schweiz Spanien Prognose, die unter anderem auf mindestens ein Tor der Nati abzielt. Treffer erwarten wir auch von den Gästen und zwar erst recht, nachdem sie zum Auftakt keinen erzielen konnten. In Serbien gab es eine Nullnummer.

Damit endete auch eine Serie von neun Länderspiel-Siegen in Folge, wenn man das 2:1 nach Verlängerung gegen Deutschland bei der EM 2024 auch als solch einen wertet. Gleichzeitig blieb „La Furia Roja“ nach der 0:1-Pleite im Test gegen Kolumbien im März dieses Jahres oder umgerechnet nach zehn Länderspielen mal wieder ohne eigenen Treffer.

Der Europameister hatte zwar mehr vom Spiel und am Ende ein deutliches Chancenplus auf seiner Seite, fand gegen gut gestaffelte Serben, die in Gestalt von Luka Jovic die beste Chance in der Partie hatten, aber kaum Lösungen. Insofern ist da noch Luft nach oben und schon am Sonntag will man die Leichtigkeit wie bei der EM an den Tag legen.

Von den letzten 20 Länderspielen haben die Spanier nur die erwähnte Partie gegen Kolumbien verloren. Ansonsten gab es 17 Siege und zwei Remis. Das ist zwar ein klarer Fingerzeig in Richtung eines Schweiz Spanien Tipps zugunsten der Gäste, dennoch wären wir mit solch einer Wette vorsichtig, unabhängig davon, dass diese bei Winamax Sportwetten und Co. ohnehin keine übermäßig hohen Quoten abwirft.

So seht ihr Schweiz - Spanien im TV oder Stream:

08. September 2024, 20:45 Uhr, Stade de Geneve, Genf

Übertragung TV: DAZN, SRF Info

Übertragung Stream: DAZN, SRF Info

Die Einwohner der Schweiz können sich freuen, denn sie können das Topspiel gegen den Europameister im Free-TV bei SRF Info oder auch im kostenlosen Stream sehen. In Deutschland und Österreich ist hingegen ein kostenpflichtiges Abo von DAZN erforderlich, wenn man bei der Schweiz Spanien Prognose mitfiebern will.

An das letzte Duell mit der „Roten Bestie“ hat die Nati beste Erinnerungen. In der Nations-League-Saison 2022/23 gewann sie auswärts im spanischen Saragossa mit 2:1. Zuvor waren die Iberer noch in fünf aufeinanderfolgenden Duellen ungeschlagen geblieben (3S, 2U).

Schweiz vs Spanien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Schweiz: Kobel; Akanji, Wüthrich, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Aebischer; Rieder, Vargas, Embolo

Ersatzbank Schweiz: Mvogo, Omlin, Amdouni, Duah, Omeragic, Steffen, Bislimi, Monteiro, Sierro, Ugrinic

Startelf Spanien: Raya; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Ruiz, Yamal, Olmo, Williams; Oyarzabal

Ersatzbank Spanien: Remiro, Sanchez, Garcia, Joselu, Pedri, Pino, F. Torres, P. Torres, Grimaldo, Mingueza, Pepelu

Nati-Coach Murat Yakin wird im Schweiz Spanien Tipp zwangsläufig wechseln müssen. Für die gesperrten Elvedi und Xhaka dürften Gregory Wüthrich und Denis Zakaria in die Startelf rücken.

Bei den Gästen erwarten wir hingegen eine personelle Veränderung. Ayoze Perez dürfte nach einem dürftigen Auftritt in Serbien zunächst von der Bank starten. Für ihn dürfte Mikel Oyarzabal von Beginn an auflaufen. Sicher in der Startelf stehen wird Jungstar Lamine Yamal, der gegen Serbien die besten spanischen Chancen hatte und immer für ein Tor gut ist.

Unser Schweiz - Spanien Tipp: Beide Teams treffen

Dem Namen nach sind die Spanier hier der Favorit. Doch das waren sie auch in Serbien und dort sogar in einer noch größeren Favoritenrolle. Das Ergebnis ist bekannt. Das Fehlen einiger Leistungsträger, allen voran Granit Xhaka, ist für die Schweiz eine große Hypothek, doch auch ohne ihren Kapitän ist sie für uns in der Lage, hier zumindest mitzuhalten und den Europameister vor eine schwere Aufgabe zu stellen. Den vorletzten Europameister, namentlich Italien, haben die Schweizer bei der EM 2024 mit 2:0 bezwungen. Sie müssen außerdem nach der Pleite in Dänemark eine Reaktion zeigen. Das gilt aber eben auch für die Gäste, sodass wir hier letztlich eine Torwette für die beste Option halten.