Seahawks - 49ers Tipp, Prognose & Quoten | 11.10.2024

Unser Seahawks - 49ers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 11.10.2024 lautet: Kyle Shanahan und sein Team brennen darauf, schnellstmöglich einen besseren Eindruck vzu hinterlassen. Im Wett Tipp heute gibt es dazu die Gelegenheit.

Über die letzten Jahre hinweg war die NFC West eine der besten NFL-Divisions. Die Seahawks 49ers Prognose dreht sich allerdings um zwei Mannschaften, die nach einer Niederlage am vergangenen Spieltag auf Wiedergutmachungs-Tour sind und längst noch nicht ihr Ceiling erreicht haben.

San Francisco muss weniger Hürden überwinden als die Gastgeber, denen im Angriffsspiel noch vollkommen die Balance zwischen Lauf- und Passspiel fehlt. Für unseren Seahawks 49ers Wett Tipp heute wählen wir bei Betano eine Quote von 1,98 für „Sieg 49ers (HC -3,5)“.

Darum tippen wir bei Seahawks vs 49ers auf „Sieg 49ers (HC -3,5)“:

Seahawks vs 49ers Quoten Analyse:

Zudem verloren die Gastgeber bereits am vergangenen Spieltag im eigenen Stadion (20:29 vs. Giants) gegen einen wesentlich schwächeren Gegner. Unter diesem Eindruck sehen die Seahawks 49ers Wettquoten von maximal 2,55 für einen Heimsieg passend aus.

Seahawks vs 49ers Prognose: Drives zu Ende bringen

Drei Jahre in Folge hat San Francisco das NFC-Championship-Game erreicht. Schlechte Phasen während der Regular Season waren für die Mannschaft von Kyle Shanahan schon in den Jahren zuvor kein Hindernis.

Zwei der drei kassierten Niederlagen handelten sich die 49ers in einer Begegnung ein, die sie bis ins letzte Viertel angeführt haben. Solche Fehler leistet sich San Francisco nur selten und das werden sie korrigieren können.

Seahawks - 49ers Statistik & Bilanz:

Die letzten fünf Aufeinandertreffen gewannen die 49ers allesamt. Unsere anvisierte Differenz von mindestens vier Punkten Vorsprung wurde bei jedem Sieg in der Seahawks 49ers Prognose problemlos übertroffen.

Das Angriffsspiel der Seahawks hingegen könnte gegen San Francisco in selbstgemachte Schwierigkeiten geraten. Auf Geno Smith lastet eine immense Last und er schulterte bislang die meisten Dropbacks (225), stand gleichzeitig aber bei den zweitmeisten unter Druck (87).

Weil Ryan Grubb (Offensive Coordinator) bisher nur selten dem Laufspiel vertraut, wirkt das Angriffsspiel der Hausherren zu eindimensional. Letzte Woche bestraften die New York Giants diese Herangehensweise und brachten den Quarterback der Seahawks gleich sieben Mal zu Boden.

Erwartet ihr von Seattle im zweiten Spiel in Serie „Unter 21,5 Punkte“, könnt ihr beim Seahawks vs. 49ers Tipp mit diesem Bet-at-home Gutschein auf eine Quote von 1,85 zielen.