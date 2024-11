Serbien - Dänemark Tipp, Prognose & Quoten | 18.11.2024

Unser Serbien - Dänemark Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 18.11.2024 lautet: Beide Mannschaften legten zuletzt durchwachsene Leistungen an den Tag. Unser Wett Tipp heute lässt auf keinen klaren Favoriten im Kampf ums Viertelfinale schließen.Die Serben zeigten sich kürzlich beim Remis in der Schweiz eiskalt im Torabschluss und brauchten nur einen Schuss aufs gegnerische Gehäuse, um am Ende zu einem 1:1 zu gelangen. Eben jene Kaltschnäuzigkeit ist auch in unserer Serbien Dänemark Prognose gefragt. „Danish Dynamite“ präsentierte sich jüngst gegen Spanien kämpferisch, hatte aber beim 1:2 dennoch das Nachsehen.