Serbien - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 12.10.2024

Serbien - Schweiz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Hält Serbien an der defensiven Spielweise fest?

Unser Serbien - Schweiz Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 12.10.2024 lautet: Serbien und die Schweiz benötigen dringend den ersten Erfolg in der Nations League A Gruppe 4, ansonsten droht der Abstieg. Im Wett Tipp heute bleibt auf keinen Fall eine der beiden Mannschaften ohne Treffer.

Wir müssen uns in der Serbien Schweiz Prognose um den Angriff der Orlovi Sorgen machen. Serbien wartet nach zwei Spieltagen in der Nations League A immer noch auf den ersten Treffer. Die Nati hatte ebenfalls eher wenig zu feiern (1:6 Tore) und wartet im Gegensatz zu den „Weißen Adlern“ (1 Punkt) noch auf den ersten Zähler.

Dragan Stojkovic fabriziert mit seiner Mannschaft in der Regel torarme Begegnungen. Auf diese Tendenz greifen wir im Serbien Schweiz Wett Tipp heute zurück und spielen bei NEO.bet eine Quote von 1,88 für „Beide Teams treffen: Nein“.

Darum tippen wir bei Serbien vs Schweiz auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Serbien erzielte in den letzten 5 Länderspielen nur ein Tor.

Serbien hat erst 1,5 erwartbare Tore in der Nations League gesammelt (15.).

Serbien stellt mit 2,3 erwartbaren Gegentoren die viertbeste erwartbare Verteidigung.

Serbien vs Schweiz Quoten Analyse:

Die Serbien Schweiz Quoten haben auch die neuen Wettanbieter genauso eingeordnet, wie sie sein sollten, nämlich nahe beieinander. Für einen Erfolg der Orlovi reichen die Siegquoten bis zu 2,62.

Minimal höher steigen die Serbien Schweiz Wettquoten bei einem Auswärtssieg der Nati an. Murat Yakin und seine Spieler erhalten für einen Sieg im Bestfall eine Quote von 2,92.

Serbien vs Schweiz Prognose: Stillstand im letzten Drittel

Über viele Jahre hinweg verdiente Aleksandar Mitrovic sein Geld in der Premier League und galt in der Frühphase seiner Karriere als großartiges Talent. 129 Partien bestritt der 1,89 Meter große Mittelstürmer in der höchsten englischen Spielklasse, blieb mit 38 Treffern aber hinter den Erwartungen zurück.

Mittlerweile befindet sich der 30-jährige Angreifer in seiner zweiten Saison als Profi von Al-Hilal. Zehn Tore in den ersten sechs Liga-Spielen sind gut, aber in keinster Weise vergleichbar mit Werten aus anderen Ligen.

Trotzdem muss Dragan Stojkovic im Serbien Schweiz Tipp aller Voraussicht nach auf den Angreifer bauen, da Luka Jovic verletzungsbedingt ausfallen wird. Die Fragezeichen sind dementsprechend groß, ob Serbien der erste Treffer am dritten Spieltag gelingt, oder nach dem Vergleich mit der Schweiz auf eine Hinrunde ohne eigenen Torerfolg zurückblicken muss.

Individuell hat die Auswahl der „Weißen Adler“ durchaus einige spannende Spieler zu bieten, doch das Talent übertrug sich bislang nicht auf den Platz. Nur 1,5 erwartbare Tore sind der zweitschwächste Wert in der gesamten Nations League A.

Serbien - Schweiz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Serbien: 0:2 Dänemark (A), 0:0 Spanien (H), 0:0 Dänemark (A), 1:1 Slowenien (A), 0:1 England (H).

Letzte 5 Spiele Schweiz: 1:4 Spanien (H), 0:2 Dänemark (A), 3:5 n.E. England (A), 2:0 Italien (H), 1:1 Deutschland (H).

Letzte Spiele Serbien vs. Schweiz: 2:3 (H), 1:2 (H).

Allerdings, das muss Dragan Stojkovic hoch angerechnet werden, verteidigen die Balkan-Kicker in ihrem 5-4-1-System extrem diszipliniert und erlaubten erst zwei Gegentreffer. Auch Europameister Spanien ging ohne Torerfolg gegen Serbien vom Feld (0:0).

Die Anzahl der erwartbaren Gegentore (2,3 xGA) ist im bisherigen Wettbewerb der viertbeste Wert überhaupt und belegt die Stabilität in der Hintermannschaft.

Die letzten Resultate der Gastgeber fielen dementsprechend ohne große Treffer-Anzahl aus. Fünf aufeinanderfolgende Länderspiele der Südosteuropäer wurden mit „Unter 2,5 Toren“ in der Partie abgepfiffen.

Drei dieser fünf Partien enthielten sogar maximal einen Treffer, wodurch dieser Bet-at-home Gutschein für eine Quote von 3,10 auf „Unter 1,5 Tore“ in der Serbien Schweiz Prognose in Frage kommt.

Die Schweiz konnte den Rückenwind des Viertelfinal-Einzugs bei der Europameisterschaft nicht in die anschließende Nations League retten. Stattdessen hält die Nati mit null Punkten und 1:6 Toren die Rote Laterne in die Höhe.

Für etwas positivere Stimmung im Lager der Eidgenossen sorgten die letzten beiden Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. Sowohl bei der WM 2018 (2:1) als auch bei der WM 2022 (3:2) gewannen die Yakin-Schützlinge, was ein gutes Omen für den Serbien Schweiz Tipp darstellt.

Allerdings wurde die Kritik an der Gäste-Elf besonders nach dem zweiten Spieltag der Nations League laut. Gegen Europameister Spanien agierten die Eidgenossen über 70 Minuten in Überzahl, verloren jedoch mit 1:4.

Serbien vs Schweiz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Serbien: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Erakovic, Nedeljkovic, Grujic, Ilic, Lukic, Birmancevic, Samardzic, Mitrovic

Ersatzbank Serbien: Veljko Ilic, Jovanovic, Simic, Zdjelar, Maksimovic, Cirkovic, Cumic, Joveljic, Ivanovic

Startelf Schweiz: Kobel, Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer, Amdouni, Embolo, Ndoye

Ersatzbank Schweiz: Köhn, Mvoko, Zesiger, Cömert, Garcia, Fernandes, Sierro, Monteiro, Ugrinic, Witzig, Rieder, Zequiri

Euer Brainstorming zu dieser Paarung sollte in jedem Fall Gedanken zu „Serbien Unter 0,5 Tore“ beinhalten. Dem Aufsteiger aus der Nations League B gelang in vier der fünf vorangegangenen Länderspiele kein eigener Treffer.

Ebenso attraktiv ist der Value in der Serbien vs. Schweiz Prognose für eine Wette auf „Schweiz Unter 0,5 Tore“. Die Nati (1,8 xG) hat kaum mehr erwartbare Tore als die Serben (1,5 xG) erzielt.

Unser Serbien - Schweiz Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Der hinterlassene Eindruck der ersten beiden Spieltagen dieser beiden Mannschaften lässt auf eine torarme Begegnung schließen, in der Verunsicherung erkennbar sein wird. Wir schließen sogar eine komplette Nullnummer nicht aus, die es bereits in zwei der letzten drei Partien der Orlovi gegeben hat.