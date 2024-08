Servette Genf - Braga Tipp, Prognose, Quoten | 15.08.2024

SPORT1 Betting 14.08.2024 • 11:00 Uhr Servette Genf - Braga Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Quali Wette | Können die Schweizer den Heimvorteil nutzen?

Unser Servette Genf - Braga Sportwetten Tipp zum Europa League Quali Spiel am 15.08.2024 lautet: Das torlose Remis aus dem Hinspiel bedeutet für die Genfer eigentlich keine schlechte Ausgangslage. Im Wett Tipp heute droht aber trotzdem das Aus.

In der vergangenen Spielzeit erreichte der Servette FC die Europa-League-Gruppenphase. Dieses Ziel haben sich die Grenats auch für diese Saison gesetzt. In der dritten Quali-Runde erkämpften sich die Genfer im Hinspiel zu Gast beim SC Braga auch ein ordentliches 0:0. Im Rückspiel an diesem Donnerstag im heimischen Stade de Geneve will der SFC in der Servette Genf Braga Prognose nun den Deckel drauf machen. Überstehen die Servettiens diese Runde, ist ihnen die Teilnahme an einer Liga-Gruppenphase im Europapokal gewiss. Scheidet man allerdings gegen die Portugiesen aus, wartet in den Playoffs zur Conference League niemand Geringerer als der Chelsea FC.

Wir spielen beim Servette Genf Braga Tipp mit einer Quote von 2,25 bei Bwin die Wette „Sieg Braga“.

Darum tippen wir bei Servette Genf vs Braga auf „Sieg Braga“:

Bei der Qualität hat Braga deutliche Vorteile

Die „Arcebispos“ sind gegen Schweizer Vereine noch ohne Niederlage

Der Sporting Clube spielte schon 3 Mal in der CL- und 8 Mal in der EL-Gruppenphase

Servette Genf vs Braga Quoten Analyse:

Schon beim Blick auf den Marktwert haben die Gäste im Sevette Genf Braga Tipp eigentlich klare Vorteile. Denn der Kader des SCB wird mit über 127 Millionen Euro bewertet, während die Genfer lediglich auf 23 Millionen Euro kommen.

Dann kommt für die Grenats eigentlich auch noch der Heimvorteil dazu. Doch trotzdem schicken die Buchmacher, unter denen sich auch viele Wettanbieter mit schneller Auszahlung befinden, die Portugiesen als Favoriten aufs Feld.

Ihr bekommt für einen Sieg der Gäste Servette Genf Braga Quoten zwischen 2,20 und 2,27. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 3,00 belohnt.

Servette Genf vs Braga Prognose: Wie wirkt sich die Trainerentlassung beim SC aus?

Servette FC hat in den letzten zwei Jahren seine Klasse bewiesen. In der Super League landeten die Genfer zweimal in Folge in den Top 3. Zudem gewann der SFC im Vorjahr zum achten Mal den Schweizer Pokal, was auch den ersten Titel seit 23 Jahren bedeutete. Zudem zog man in der UEFA Conference League bis ins Achtelfinale ein. Trainer René Weiler wechselte im Sommer von der Trainerposition ins Amt des Sportchefs. Als neuer Coach wurde Thomas Häberli verpflichtet, der zuletzt die Nationalmannschaft von Estland betreut hatte.

Auf dem Platz setzt man auf ein eingespieltes Team, das nur punktuell verändert wurde. Nachdem die Servettiens 2023/24 gerade mal sieben Punkte aus den ersten acht Spielen geholt hatten, startete man dieses Mal mit drei Siegen. Darunter war auch ein 3:1 daheim gegen Meister Young Boys. Dann folgten aber zwei Pleiten. Auf ein 1:3 in Lugano folgte das desolate 0:6 am Wochenende daheim gegen Basel. Der Coach der Grenats hatte seine Mannschaft im Vergleich zum Donnerstag auf vier Positionen verändert. Nach dem Europacup-Auftritt unter der Woche wirkte die Mannschaft träge und unkonzentriert.

Der SC Braga, der seit gut zwei Jahren mit Qatar Sports Investments den gleichen Mehrheitsaktionär wie PSG hat, versucht in der portugiesischen Liga immer wieder in die Phalanx der Top 3 (Porto, Benfica, Lissabon) vorzustoßen. In den vergangenen zehn Jahren schafften es die „Arcebispos“ dabei immerhin zweimal auf den dritten Platz in der Endabrechnung. Außerdem hat der Verein schon dreimal eine Champions-League- und achtmal eine Europa-League-Gruppenphase erreicht.

In dieser Saison hatten sich die „Arsenalistas“ zunächst klar in der EL-Quali gegen Maccabi Petah Tikva (2:0, 5:0) durchgesetzt. Dann folgten aber zwei enttäuschende Heim-Remis im Europapokal gegen Servette (0:0) und in der Liga gegen Estrela (1:1). Diese Ergebnisse wurden Coach Daniel Sousa überraschend früh zum Verhängnis. So gibt am Donnerstag im Rückspiel gegen Genf mit Carlos Carvahal ein neuer Trainer, der die Mannschaft zuvor schon zweimal betreut hat, sein Debüt beim Sporting Clube.

Servette Genf - Braga Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Servette Genf: 0:6 Basel (H), 0:0 Sporting Braga (A), 1:3 Lugano (A), 3:2 Yverdon Sport (H), 3:1 Young Boys (H)

Letzte 5 Spiele Braga: 1:1 Estrela (H), 0:0 Servette Genf (H), 5:0 Maccabi Petah Tikva (A), 2:0 Maccabi Petah Tikva (H), 2:2 Rayo Vallecano (H)

Letzte Spiele Servette Genf vs Braga: 0:0 (A)

Beide Vereine waren in der Vorwoche erstmals aufeinandergetroffen. Für den Servette FC war es auch das erste Duell gegen einen Verein aus Portugal. Braga kam zuvor schon auf fünf Vergleiche mit Schweizer Mannschaften.

Hier steht die Bilanz bei zwei Siegen und drei Unentschieden. In der vergangenen Saison war der SCB für seine gute Offensive und seine schwache Defensive bekannt. So fielen in der Liga in Spielen mit Beteiligung der „Arsenalistas“ im Schnitt über 3,5 Tore. Setzt sich diese Serie in der Servette Genf Braga Prognose fort, findet ihr in der CrazyBuzzer App für den Tipp „Über 2,5 Tore“ eine Quote von 1,75.

Unser Servette Genf - Braga Tipp: Sieg Braga

Nach dem 0:0 im Hinspiel sah die Welt für die Grenats eigentlich noch ganz in Ordnung aus. Die Chancen aufs Weiterkommen standen nicht schlecht. Doch dann folgte die desolate Heimpleite gegen Basel. Zudem tauschte Braga den Trainer aus.

Diese beiden Ereignisse machen die Aufgabe im Rückspiel der dritten Quali-Runde für die Genfer nun viel schwieriger. Nun wissen die Hausherren nicht, mit welcher Aufstellung und mit welchem System der Gegner aufs Feld geht.