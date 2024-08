Servette Genf - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten 29.08.2024

SPORT1 Betting 27.08.2024 • 11:00 Uhr Servette Genf - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Playoffs Wette | Holen die Blues den nächsten Kantersieg?

Unser Servette Genf - Chelsea Sportwetten Tipp zum Conference League Playoffs Spiel am 29.08.2024 lautet: Nach dem schwachen Abschneiden in der Vorsaison müssen sich die Blues mit den Conference-League-Playoffs zufriedengeben. In unserem Wett Tipp heute steht der Qualifikation für die Gruppenphase aber nichts im Weg.

Bereits im Hinspiel hat der FC Chelsea das Tor zur Conference League mit dem 2:0 vor heimischer Kulisse gegen Servette Genf ein Stück weit aufgestoßen. Spielerisch liegen zwischen beiden Mannschaften in der Servette Genf Chelsea Prognose Welten. Zudem schossen sich die Blues am vergangenen Wochenende mit einem starken 6:2 in Wolverhampton warm und gehen mit breiter Brust ins Rückspiel.

In unserem Servette Genf Chelsea Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Chelsea & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,82 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Servette Genf vs Chelsea auf „Sieg Chelsea & Über 1,5 Tore“:

Die Londoner zeichnen sich mit 1,09 Milliarden Euro durch mehr als den 45-fachen Kader-Marktwert der Genfer (23,93 Mio.) aus.

Bereits im Hinspiel setzten sich die Schützlinge aus England ohne große Mühe durch (2:0).

Servette befindet sich im Formtief und holte wettbewerbsübergreifend nur einen Sieg in 6 Spielen (1U, 4N).

Servette Genf vs Chelsea Quoten Analyse:

Im Hinspiel wurden die Blues als haushoher Favorit gehandelt, da sie auf heimischem Boden agierten. Auch diesmal gehen sich als heißer Anwärter auf den Sieg ins Rennen. Die Servette Genf Chelsea Quoten untermauern diesen Umstand. Absolut nachvollziehbar, da die Blauen in sämtlichen Mannschaftsbereichen über das bessere Spielermaterial verfügen.

Die Schweizer zeigten sich im Hinspiel mutig, kamen aber über das gesamte Match nur zu einer Großchance und waren weitestgehend im Torabschluss harmlos. Dennoch gehen die Bookies von beiderseitigen Toren aus. Betano bietet für „Sieg Chelsea & Beide Teams treffen: Nein“ einen satten Gewinn. Die Servette Genf Chelsea Wettquoten jenseits der 2,50 können etwa mit dem Betano Wettbonus gespielt werden. Der Buchmacher mit deutscher Lizenz gewährt Neukunden, die ihr Wettkonto verifizieren, eine 20 Euro Gratiswette.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Servette Genf vs Chelsea Prognose: Sorgen die Genfer für ein Fußballwunder?

Wie bereits eingangs erwähnt, kriselt es derzeit bei den Genfern. Mit nur einem Sieg in den letzten sechs Pflichtspielen ist ein deutlicher Abwärtstrend zu verzeichnen. Das einzige Erfolgserlebnis kam im Schweizer Pokal beim 7:1 gegen Underdog Signal FC Bernex-Con zum Vorschein. Dem Kantersieg standen zuletzt drei Niederlagen gegen Chelsea (0:2), Braga (1:2) und Basel (0:6) gegenüber.

Der Misserfolg gegen Braga sorgte dafür, dass die Elf von Trainer Thomas Häberli die Qualifikation für die Europa League verpasste und direkt in die Conference-League-Playoffs rutschte. In dieser steht mit Chelsea eine kaum lösbare Aufgabe gegenüber.

In der Schweizer Super League erwischten die „Grenats“, wie die Elf aus Genf aufgrund ihrer Trikots auch genannt wird, einen Traumstart und holte drei Siege am Stück. Diese wurden gegen Luzern (2:1), die Young Boys (3:1) und Yverdon Sport (3:2) errungen. An den letzten beiden Spieltagen ging der Vorjahres-Dritte leer aus und musste sich gegen Lugano (1:3) und Basel (0:6) teilweise sehr deutlich geschlagen geben.

Im eigenen Haus legte der SFC Zerfallserscheinungen an den Tag und kassierte in drei Liga-Duellen satte neun Gegentore. Die Offensive wusste die Anfälligkeit mit sechs Toren bei weitem nicht zu kompensieren. Alle drei Heimspiele endeten mit vier oder mehr Toren.

Servette Genf - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Servette Genf: 0:2 FC Chelsea (A), 7:1 Signal FC Bernex-Con (A), 1:2 Sporting Braga (H), 0:6 FC Basel (H), 0:0 Sporting Braga (A).

Letzte 5 Spiele Chelsea: 6:2 Wolverhampton (A), 2:0 Servette Genf (H), 0:2 Manchester City (H), 2:1 AFC Bournemouth (H), 2:1 Brighton (A).

Letzte Spiele Servette Genf vs. Chelsea: 0:2 (A).

Nur aufgrund eines starken Endspurts auf der Zielgeraden war es dem FC Chelsea in der vergangenen Spielzeit möglich, den sechsten Platz und somit das Ticket für die Conference-League-Playoffs zu lösen. Darüber hinaus stand das Losglück mit Servette als Gegner zur Seite. Das Hinspiel wurde bereits mit einem wenig glanzvollen 2:0 erfolgreich gestaltet und hat Einfluss auf den Servette Genf Chelsea Tipp.

Deutlich weniger triumphal verlief der Einstieg in die neue Saison. Fairerweise wartete dort mit Manchester City aber auch der amtierende Premier-League-Meister als Gegner. Wenngleich die Blues bemüht waren, setzte es nach 90 Minuten eine 0:2-Pleite. Der zweite Spieltag wurde wesentlich souveräner gestaltet und führte bei Wolverhampton zu einem klaren 6:2-Triumph. Als entscheidender Mann auf dem Feld agierte dabei Noni Madueke. Der 22-jährige Rechtsaußen erzielte in weniger als einer Viertelstunde einen Hattrick und schoss die Blues auf die Siegerstraße.

Der FC Chelsea verbesserte sich in der Tabelle auf Rang 8 und ließ mit sechs Auswärtstoren aufhorchen. Nachdem die Pflichtaufgabe in den Playoffs gegen Servette gemeistert wurde, wartet im englischen Oberhaus Crystal Palace.

Auf der Suche nach einem passenden Wettbonus für die Servette Genf Chelsea Prognose? Im Zuge unseres Sportwetten Bonus Vergleichs werden unzählige Angebote gelistet.

So seht ihr Servette Genf - Chelsea im TV oder Stream:

29. August 2024, 20:30 Uhr, Stadion Genf, Genf

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+

Die Rechte für die Übertragung der Conference League liegen bei RTL. Pro Spieltag wird eine Begegnung mit deutscher Beteiligung im Free-TV zu sehen sein.

Da bei Servette Genf gegen Chelsea jedoch kein deutsches Team zum Einsatz kommt, ist die Paarung nur beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ zu sehen.

Servette Genf vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Servette Genf: Frick - Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou - Douline, Ondoua, Stevanovic, Cognat, Kutesa - Crivelli

Ersatzbank Servette Genf: Besson, Mall, Baron, Fankhauser, Sawadogo, Magnin Srdanovic, Weber, Antunes, von Moos, Guillemenot, Quattara

Startelf Chelsea: Sanchez - Gusto, W. Fofana, Colwill, Cucurella - M. Caicedo, E. Fernandez, Madueke, Palmer, Mudryk - Jackson

Ersatzbank Chelsea: Jörgensen, Adarabioyo, B. Badiashile, Renato Veiga, Dewsbury-Hall, Nkunku, Neto, João Félix, Guiu

Bei den Anhängern der Blues sind die Augen auf Noni Madueke gerichtet. Mit einem Hattrick überzeugte der Jungstar zuletzt gegen Wolverhampton und könnte auch gegen Servette den Unterschied ausmachen. Ebenfalls für offensive Akzente dürfte Cole Palmer sorgen. In der letzten Saison verkörperte der 22-Jährige mit 22 Toren den besten Angreifer der Londoner.

Bei den Genfern sind die Mittel stark begrenzt und somit wird es vermutlich schwer werden, die Gäste ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Unser Servette Genf - Chelsea Tipp: Sieg Chelsea & Über 1,5 Tore

Die Rollen sind bereits vor dem Beginn der Begegnung klar verteilt. Alles andere als ein Sieg des Premier-League-Klubs würde für eine große Überraschung sorgen. Servette ist gezwungen, nach vorne zu spielen, um die Pleite aus dem Hinspiel zu egalisieren. Bei der konterstarken Offensive der Gäste dürfte es sich hierbei jedoch um einen Drahtseilakt handeln. Wir gehen von einem Sieg der Blues aus und rechnen zudem mit mindestens zwei Toren im Duell.