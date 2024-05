Sevilla - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 26.05.2024

Unser Sevilla - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 26.05.2024 lautet: Sevilla unterliefen zuletzt drei Niederlagen in Folge. Barca entschied sich für das Gegenstück und gewann drei Liga-Spiele in Serie. Unser Wett Tipp heute setzt die Chronologie fort.

Das Hin und Her um den Trainerposten bei den Katalanen beeinflusst die Leistungen der Spieler nur wenig. Der FC Barcelona gewann zuletzt drei Spiele in Serie, kassierte jeweils kein Gegentor und sicherte sich zumindest die Vizemeisterschaft in La Liga. Am letzten Spieltag steht ein Gastspiel im Rámon Sánchez-Pizjuán an. Einst glich die Heimat des FC Sevilla einem Hexenkessel, davon ist in diesem Jahr nur wenig zu erkennen. Die Sevillanos holten zu Hause nur 23 Zähler und sind in unserem Wett Tipp heute der klare Außenseiter.

Wir nehmen uns aus der Bet3000 App eine Quote von 3,65 für „Barcelona gewinnt ohne Gegentor“.

Darum tippen wir bei Sevilla vs Barcelona auf „Barcelona gewinnt ohne Gegentor“:

Barca hat die letzten 4 direkten Duelle gegen den FC Sevilla ohne Gegentor gewonnen.

Barcelona hat die meisten erwartbaren Tore erzielt (77,1 xG) - Sevilla hingegen nur 43,7 xG (13.).

Sevilla hat mit 55,4 xGA die viertmeisten erwartbaren Gegentore auf dem Zettel.

Sevilla vs Barcelona Quoten Analyse:

Die klassische Drei-Weg-Wette zeigt in den Sportwetten Apps der Buchmacher die Tendenz für den wahrscheinlichen Sieger deutlich an. Der FC Barcelona wird mit einer maximalen Siegquote von 1,87 in den letzten Spieltag geschickt.

Sevilla sollte bei Siegquoten zwischen 3,70 und 4,00 die vierte Niederlage in Serie besser einkalkulieren. Für die Hausherren hat der Ausgang dieser Paarung ohnehin keine Relevanz mehr. Am Ende steht so oder so eine Spielzeit zum Vergessen in den Geschichtsbüchern des Vereins.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sevilla vs Barcelona Prognose: Der lang ersehnte Abschluss

Quique Sánchez Flores übernahm den FC Sevilla kurz vor Weihnachten in einer prekären Lage. Der amtierende Europa-League-Sieger war dem Sog des Tabellenkellers ausgesetzt und lag nur aufgrund des besseren Torverhältnisses noch über dem Strich.

Das Mindestziel, den Klassenerhalt, hat der 59-Jährige mit seinem Team erreicht, mehr war aus dieser Saison nicht herauszuholen. Zuletzt brachen die Sevillistas wieder spürbar ein, verloren drei Liga-Spiele in Serie, die beiden vergangenen Spiele sogar ohne eigenes Tor.

Laut erwartbaren Treffern gingen die letzten drei Niederlagen allesamt in Ordnung. Damit kommen wir auch schnell zum zentralen Punkt. Sevilla hat die viertschwächste erwartbare Defensive im spanischen Spitzenfußball (55,4 xGA) und nur 43,7 erwartbare Treffer auf dem Papier.

Das erwartbare Torverhältnis der Hausherren liegt somit bei -11,7 xG. Über den Vergleich zum erwartbaren Torverhältnis der Katalanen (+36,6 xG) wollen die Anhänger der Nervionenses wohl kaum ein Wort verlieren.

Sevilla - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 0:2 Athletic Bilbao (A), 0:1 Cadiz (H), 2:3 Villarreal (A), 3:0 Granada (H), 1:1 Betis Sevilla (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:0 Rayo Vallecano (H), 2:0 Almería (A), 2:0 Real Sociedad (H), 2:4 Girona (A), 4:2 Valencia (H).

Letzte 5 Spiele Sevilla vs. Barcelona: 0:1 (A), 0:3 (A), 0:3 (H), 0:1 (A), 1:1 (H).

Vor dem gegnerischen Tor war nur Youssef En-Nesyri (15 Saisontore) ein Faktor, ansonsten hat vor dem letzten Spieltag kein Profi im Kader der Hausherren mehr als fünf Saisontore in den Statistiken stehen. Läuft es wie in den letzten direkten Duellen mit den Blaugrana, wird kein weiterer Treffer hinzukommen. Barcelona gewann die letzten vier Aufeinandertreffen gegen den FC Sevilla allesamt ohne Gegentor.

Eine Weiße Weste holten sich die Gäste aus Barcelona in dieser Saison bereits 17 Mal ab - mehr hängen nur im Kleiderschrank des spanischen Meisters Real Madrid. Nutzen die Katalanen die Heimschwäche des letztjährigen Europa-League-Siegers aus (nur 6 Siege aus 18 Heimspielen) würden die Katalanen den zweiten Platz in der Auswärtstabelle behaupten. Wollt ihr bei Bet365 dagegen auf einen klassischen „Sieg Barcelona“ setzen, steht euch mit einer Quote von 1,77 weiterhin ein spielbares Angebot zur Verfügung.

Unser Sevilla - Barcelona Tipp: Barcelona gewinnt ohne Gegentor

Gibt Xavi Hernandez seinem Team die richtigen Kniffe mit, um Youssef En-Nesyri unter Kontrolle zu kriegen, hat der Vizemeister gute Aussichten auf einen dritten Zu-Null-Sieg in Serie und damit einen erfolgreichen Abschluss einer schwierigen Spielzeit.