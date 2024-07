Shamrock Rovers - Sparta Prag Tipp, Prognose & Quoten | 23.07.2024

von SPORT1 Betting 22.07.2024 • 16:00 Uhr Shamrock Rovers - Sparta Prag Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Machen die Tschechen schon im Hinspiel alles klar?

Unser Shamrock Rovers - Sparta Prag Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 23.07.2024 lautet: Auch unter einem neuen Trainer möchte Sparta Prag den Aufwärtstrend der letzten beiden Jahre bestätigen. Im Wett Tipp heute gehen wir schon mal von einem deutlichen Sieg der “Rudi” aus.

Der Shamrock Rovers FC aus dem Süden von Dublin ist irischer Rekordmeister. Im europäischen Fußball sind die Hoops aber ein kleines Licht. Ein einziges Mal stand der Verein in einer UEFA-Gruppenphase: 2022/23 zog man in die Conference League ein. Davon träumt der SRFC auch in dieser Spielzeit. Doch schon in Runde 2 der Champions-League-Quali hat man mit Sparta Prag ein sehr schweres Los gezogen. Das bestätigt auch der Blick in die Sportwetten Apps.

Wir spielen beim Shamrock Rovers Sparta Prag Tipp mit einer Quote von 1.80 bei Bet365 die Wette “Sieg Sparta HC-1″.

Darum tippen wir bei Shamrock Rovers vs Sparta Prag auf “Sieg Sparta HC-1″:

Beim Marktwert liegt der tschechische Meister haushoch vorne

Sparta stand in der Vorsaison im Achtelfinale der Europa League

Die Rovers haben bisher alle vier Duelle gegen tschechische Mannschaften verloren



Shamrock Rovers vs Sparta Prag Quoten Analyse:

Schon beim Blick auf den Marktwert treffen hier Welten aufeinander. Alle Spieler des irischen Meisters kommen zusammen genommen nicht mal auf 4 Mio. Euro. Der tschechische Champion wird dagegen mit einem Wert von über 71 Mio. Euro eingeschätzt.

So sind die Gäste im Hinspiel die klaren Favoriten der besten Buchmacher. Für einen Sieg der Prager klettern die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1.32. Auf der Gegenseite würde ein Heimsieg den bis zu neunfachen Wetteinsatz bringen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Shamrock Rovers vs Sparta Prag Prognose: Kann der David den Goliath ärgern?

In den vergangenen vier Jahren ging der Titel in der irischen Premier League immer an die Shamrock Rovers. In der Spielzeit 2023 hatten die Hoops auf den ersten Verfolger ein Polster von sieben Punkten gehabt. Doch diese Serie könnte in diesem Jahr zu Ende gehen. Denn in Irland sind in der Saison 2024 schon 24 Runden absolviert. Und der Titelverteidiger steht aktuell nur auf Rang 4. Der Rückstand auf den Tabellenführer Shelbourne beträgt 13 Punkte. Da hilft auch ein Nachholspiel, welches die Rovers noch in petto haben, nicht viel.

Zudem schied der amtierende Meister am Wochenende durch eine 0:1-Pleite im Derby bei den Bohemians Dublin aus dem Pokalwettbewerb aus. Trotz der bisher so schwachen Saison ist Coach Stephen Bradley, der die Mannschaft schon seit Sommer 2016 betreut, weiterhin im Amt. In Runde 1 der CL-Quali hatte sich der SRFC immerhin gegen Vikingur Reykjavik (2:1, 0:0) durchgesetzt. Der größte Erfolg der Europapokal-Geschichte war in der Saison 2022/23 der Einzug in die Conference-League-Gruppenphase.

Nachdem zwischen 2017 und 2021 Slavia in fünf Spielzeiten viermal Meister wurde, hat sich nun Sparta Prag unter Brian Priske zur Nummer 1 in Tschechien entwickelt. Im vergangenen Jahr wurde das Team von Sportdirektor Tomas Rosicky, der als Profi beim BVB unter Vertrag stand, zum zweiten Mal in Folge Meister. Der Vorsprung auf den Nachbarn Slavia hatte allerdings nur zwei Punkte betragen. Auch waren die “Rudi” in der Europa League 2023/24 bis ins Achtelfinale gekommen, dort aber klar an Liverpool gescheitert.

Vor dem Beginn der neuen Saison musste der Verein nun den Erfolgstrainer zu Feyenoord Rotterdam ziehen lassen. Seit diesem Sommer hat der ehemalige Co-Trainer Lars Friis das Sagen. Die tschechische Liga startete schon am vergangenen Spieltag in ihre neue Saison. Der amtierende Meister musste im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Coach daheim gegen Pardubice ran. Nach gut 25 Minuten waren die Gastgeber in Rückstand geraten, drehten die Partie aber am Ende noch in einen 2:1-Sieg.

Shamrock Rovers - Sparta Prag Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Shamrock Rovers: 0:1 Bohemians (A), 2:1 Vikingur (H), 0:0 Vikingur (A), 1:0 Dundalk (H), 0:2 Sligo (A)

Letzte 5 Spiele Sparta Prag: 2:1 Pardubice (H), 2:2 RB Salzburg (A), 2:5 Bröndby IF (A), 3:0 Spartak Trnava (H), 3:1 AIK Solna (H)

Letzte Spiele Shamrock Rovers vs Sparta Prag:



Beide Vereine treffen am Dienstag erstmals aufeinander. Auch der AC Sparta Prag misst sich zum ersten Mal mit einem Gegner aus Irland. Die Rovers haben dagegen schon viermal gegen einen Verein aus Tschechien gespielt.

Hier steht die Bilanz bei vier Niederlagen aus vier Partien bei 3:11 Toren. Erzielt der Außenseiter auch dieses Mal keinen Treffer, bekommt ihr dafür bei Sunmaker eine Quote von 1.84.

Unser Shamrock Rovers - Sparta Prag Tipp: Sieg Sparta HC-1

Wie schon erwähnt, treffen hier Welten aufeinander. Alles andere als ein Sieg der Gäste wäre eine Überraschung. Denn der irische Meister ist zwar mitten im Spielbetrieb, zählt im Europapokal aber zu den ganz großen Außenseitern und spielt sogar in der Heimat eine ganz schwache Saison.

Auf der Gegenseite ist Sparta Prag mit tschechischen Nationalspielern gespickt und konnte auch in der vergangenen Europapokal-Saison mit Siegen gegen Dinamo Zagreb, Real Betis oder Galatasaray für Aufsehen sorgen. Gegen den “David” aus Irland dürfte somit schon im Hinspiel ein klarer Erfolg drin sein.