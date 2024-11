Sinner - Fritz Tipp, Prognose & Quoten | 12.11.2024

SPORT1 Betting 11.11.2024 • 13:58 Uhr Sinner - Fritz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine ATP Finals Wette | Macht der Lokalmatador das Halbfinale klar?

Unser Sinner - Fritz Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 12.11.2024 lautet: In dieser Saison hat die Nummer 1 fast alles in Grund und Boden gespielt. Im Wett Tipp heute dürfte Taylor Fritz vor den heimischen Fans auch kein Stolperstein für den Italiener werden.

Im vergangenen Jahr spielte Jannik Sinner ein tolles ATP-Finals-Turnier. Erst im Endspiel musste sich der Italiener Novak Djokovic geschlagen geben. Vor den frenetischen Tifosi in Turin startet der Weltranglisten-Erste in diesem Jahr einen neuen Anlauf. Der Auftakt am Sonntagabend glückte schon mal mit einem 6:3, 6:4 gegen Alex de Minaur (ATP Nr. 9). Auch im zweiten Gruppenspiel gegen Taylor Fritz (ATP Nr. 5) ist der Lokalmatador laut den Quoten der Sinner Fritz Prognose der klare Favorit.

Wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Bet365 den Wett Tipp heute „Sieg Sinner HC -1,5″.

Darum tippen wir bei Sinner vs Fritz auf „Sieg Sinner HC -1,5″:

Sinner ist die Nummer 1 der Welt und genießt den Heimvorteil

Der Südtiroler hat 2024 insgesamt 7 Turniere gewonnen und steht bei einer Bilanz von 65-6

Fritz hat die letzten 2 Duelle gegen den Italiener verloren

Sinner vs Fritz Quoten Analyse:

Natürlich schlagen sich die Sinner vs Fritz Quoten auf die Seite des WeltranglistenErsten. Der Unterschied fällt sogar sehr deutlich aus. Für einen Sieg des Italieners klettern die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1,16.

Viel mehr zu verdienen gibt es für einen Sieg des US-Profis. Hier warten Sinner gegen Fritz Wettquoten zwischen 5,40 und 6,00 auf euch. In unserem Sportwetten Bonus Vergleich findet ihr vor eurer Wette eine zusätzliche Hilfestellung.

Sinner vs Fritz Prognose: Macht der Südtiroler wieder kurzen Prozess?

Mit einer tollen zweiten Hälfte des Jahres 2023 deutete Jannik Sinner schon seine aufsteigende Form an. Im Januar 2024 war es dann soweit: Der Italiener sicherte sich bei den Australian Open den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Im Laufe des Jahres kamen sechs weitere Titel hinzu. Das zweite Highlight war dabei natürlich der Titel bei den US Open. So hat der Südtiroler als erster Profi seit 47 Jahren seine ersten zwei Major-Titel in einer Saison gewonnen.

Der Mann aus Innichen steht in dieser Spielzeit bei einer sensationellen Bilanz von 65-6. Egal, wie die ATP Finals enden: Sinner wird auch am Ende des Kalenderjahres die Pole Position im ATP Ranking behalten. In den Statistiken wie „Conversion Score“, „Return Quality“, „Forehand Quality“ und „Backhand Quality“ steht der 23-Jährige 2024 auch ganz oben. Obwohl die Nummer 1 der Welt fast einen Monat kein Pflichtspiel absolviert hatte, war davon im Auftaktmatch der inoffiziellen Weltmeisterschaft nichts mehr zu spüren und auch im Sinner Fritz Tipp ist er als Favorit gesetzt.

Vor dieser Saison hatte Taylor Fritz bei einem Grand Slam noch kein Match gegen einen Top-10-Spieler gewinnen können. Bei den US Open zog der 27-Jährige aber ins Endspiel ein und gewann auf diesem Weg gegen Kontrahenten wie Casper Ruud und Alexander Zverev. Im Endspiel von New York kassierte der Profi aus Kalifornien zwar eine Niederlage, aber nach vier Major-Viertelfinal-Einzügen war das Erreichen des Finales von Flushing Meadows natürlich der größte Karriere-Erfolg für Fritz. Mit zwei Titeln in diesem Jahr (Eastbourne und Delray Beach) steht der US-Profi nun bei acht Erfolgen auf der US-Tour.

Von der Saisonbilanz von 49-21 kamen alleine 17 Siege bei Grand Slams zustande. Die größte Waffe von Fritz ist sicher der Aufschlag, der seinem Gegenüber auch in der Sinner vs Fritz Prognose Probleme bereiten könnte. Doch auch mit dem Return schafft der Profi es dieses Jahr unter die Top 10 der Welt. Nun nimmt die amtierende Nummer 5 zum zweiten Mal an den ATP Finals teil. Bei der ersten Teilnahme 2022 reichte es gleich fürs Halbfinale. Zum Auftakt des laufenden Turniers holte der US-Amerikaner 33 von 39 Punkten nach seinem ersten Aufschlag (85 Prozent) und gewann am Ende souverän mit 6:4 und 6:3 gegen Daniil Medvedev.

Sinner - Fritz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 2:0 De Minaur, 2:1 Alcaraz, 2:1 Djokovic, 2:0 Medvedev, 2:0 Djokovic

Letzte 5 Spiele Fritz: 2:0 Medvedev, 1:2 Draper, 0:2 Djokovic, 2:0 Goffin, 2:0 Rune

Letzte Spiele Sinner vs Fritz: 3:0, 2:1, 0:2

Beide Spieler trafen bisher dreimal aufeinander. Das erste Duell 2021 in Indian Wells ging in zwei Sätzen an Fritz. Zwei Jahre später ging Sinner aber in Indian Wells in drei Durchgängen als Sieger vom Feld.

Das dritte Duell wurde im diesjährigen US-Open-Finale ausgetragen. Dabei ließ der Italiener dem US-Profi mit einem 6:3, 6:4 und 7:5 keine Chance. Bleibt Taylor Fritz auch dieses Mal ohne Satzgewinn?

Dann bekommt ihr bei NEO.bet für den Sinner Fritz Tipp „Fritz gewinnt keinen Satz“ eine Quote von 1,52. Die etwas niedrige Quote könnt ihr beispielsweise durch den aktuellen NEO.bet Promo Code kompensieren.

Unser Sinner - Fritz Tipp: Sieg Sinner HC -1,5

Nachdem Jannik Sinner fast einen Monat lang kein Pflichtspiel bestritten hatte, gab es vor dem Beginn der ATP Finals einige Fragezeichen, was die Form des Weltranglisten-Ersten angeht.

Doch spätestens nach dem souveränen Auftaktsieg am Sonntag ist klar, dass der Italiener weiterhin das Maß aller Dinge ist. Taylor Fritz kam ebenfalls gut ins Turnier, doch der glatte Sieg hatte auch mit der schwachen Leistung von Daniil Medvedev zu tun.

Zusammen mit der Unterstützung der Fans in der Pala Alpitour von Turin wird der Lokalmatador in der Sinner Fritz Prognose nicht zu stoppen sein. Am Ende muss der US-Profi wohl eine glatte Niederlage in zwei Sätzen hinnehmen.