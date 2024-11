Sinner - Ruud Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2024

Unser Sinner - Ruud Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 16.11.2024 lautet: Auf Casper Ruud wartet im Halbfinale der ATP Finals die vermutlich schwierigste Aufgabe. Im Wett Tipp heute geht der Norweger aber nicht ohne Satzgewinn vom Feld. Bild:

Zuletzt gewann Jannik Sinner zwölf Matches in Serie, von denen er zehn Partien zu Null für sich entscheiden konnte. Zwei der fünf vorangegangenen Matches hat der Weltranglisten-Erste jedoch nicht ohne Satzverlust abgeschlossen. Das ermutigt uns, den Sinner Ruud Wett Tipp bei Bet365 zu einer Quote von 3,75 für „Ruud gewinnt einen Satz“ abzugeben.

Darum tippen wir bei Sinner vs Ruud auf „Ruud gewinnt einen Satz“:

Sinner vs Ruud Quoten Analyse:

Über das gesamte Jahr 2024 gesehen steht Sinner vollkommen zurecht an der Spitze der ATP-Weltrangliste. Die Sinner Ruud Quoten lassen überhaupt keine Zweifel an einem möglichen Finaleinzug des zweifachen Grand-Slam-Champions zu.

In den besten Sportwetten Apps findet ihr kaum Sinner Ruud Wettquoten, die für einen Sieg des Lokalmatadoren mehr als den 1,06-fachen Gewinn versprechen. Sein norwegischer Kontrahent hingegen bringt teilweise Siegquoten im zweistelligen Bereich hervor.

Sinner vs Ruud Prognose: Eine Ausnahme

Nur ganz wenige Spieler konnten Jannik Sinner in diesem Jahr bezwingen. Der Lokalmatador hat eine überragende Siegesbilanz von 68-6 aufgebaut, die meisten Titel der Saison ergattert (7) und seine zwölf vorangegangenen Matches allesamt für sich entschieden.

Im Halbfinale duelliert sich der Südtiroler mit Casper Ruud, den er in beiden vorangegangenen Aufeinandertreffen jeweils bezwungen hat. Unterschätzen darf die Nummer 1 der Welt den norwegischen Kontrahenten im Sinner Ruud Tipp jedoch nicht.

Ruud hat eine knifflige Saison hinter sich, scheint aber rechtzeitig zu den großen ATP Finals wieder in Form zu sein. Der Norweger gewann zwei seiner drei Matches, schlug erstmals in seiner Karriere Carlos Alcaraz (2:0) und verlor nur gegen Alexander Zverev (0:2).

Im Vergleich mit dem formstarken Hamburger war Ruud jedoch durchgehend in Schlagdistanz, servierte konsequent auf höchstem Niveau (Service-Rating: 309) und verlor im gesamten Match nur ein einziges Aufschlagspiel.

Sinner - Ruud Statistik & Bilanz:

Zusätzlich bewegt sich der Norweger wieder dynamisch über das Feld und scheint seine gesundheitlichen Probleme der Saison endlich hinter sich gelassen zu haben. In dieser Verfassung könnte er dem besten Spieler des Jahres in der Sinner vs Ruud Prognose durchaus einen Satz abknüpfen.