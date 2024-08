SK Rapid - Red Bull Salzburg Tipp, Prognose, Quoten 1.9.

SPORT1 Betting 31.08.2024 • 07:00 Uhr SK Rapid - Red Bull Salzburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Österreich Wette | Holt Salzburg 4. Liga-Sieg am Stück?

Unser SK Rapid - Red Bull Salzburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 01.09.2024 lautet: Mit drei Siegen in drei Spielen legten die Salzburger im österreichischen Oberhaus einen Traumstart hin und sind auch in unserem Wett Tipp heute gegen die Wiener zu favorisieren.

In der SK Rapid Red Bull Salzburg Prognose wartet in Österreich ein Top-Spiel! Rapid Wien kam unter der Woche im Europa-League-Playoff gegen Braga nicht über ein unglückliches Remis hinaus und verpasste somit die Teilnahme an der Europa League. Auch Salzburg teilte mit Dynamo Kiew zuletzt auf internationaler Ebene die Punkte, zog aber aufgrund des 2:0-Erfolgs aus dem Hinspiel dennoch in die Champions League ein.

In unserem SK Rapid Red Bull Salzburg Wett Tipp heute rechnen wir mit einem engen Match und spielen „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,90 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei SK Rapid vs Red Bull Salzburg auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5″:

Die Wiener haben nur eines der letzten 3 Liga-Duelle gewonnen (1U, 1N).

Die „Bullen“ holten an den bisherigen 3 Liga-Spieltagen 9 Punkte.

RB Salzburg verlor nur einen der vergangenen 11 Gastauftritte in Wien (8S, 2U).

SK Rapid vs Red Bull Salzburg Quoten Analyse:

Wer seine Fühler nach einer klassischen Drei-Weg-Wette ausstreckt, wird recht schnell erkennen, dass die Mozartstädter aus Salzburg mit Quoten um 1,75 als klarer Favorit gehandelt werden. Die SK Rapid Red Bull Salzburg Quoten untermauern diese These, für den Heimsieg gibt es eine 4,20.

Vier der letzten fünf direkten Aufeinandertreffen im Allianz-Stadion endeten mit weniger als 2,5 Toren. Diesmal tendieren die Wettanbieter eher zu einer offensiv geführten Paarung und gehen von drei oder mehr Toren aus. Wer dennoch auf maximal zwei Treffer wetten möchte, darf sich über mehr als den doppelten Wetteinsatz freuen. Höhere SK Rapid Red Bull Salzburg Wettquoten können etwa mit einer Freebet ohne Einzahlung gespielt werden. Auf diesem Weg sind eigene Verluste ausgeschlossen.

SK Rapid vs Red Bull Salzburg Prognose: Verteidigen die Mozartstädter die Tabellenspitze?

Mit 32 Meisterschaften ist Rapid Wien nach wie vor österreichischer Rekordmeister. Dennoch gehören die glanzvollen Zeiten der Hütteldorfer längst der Vergangenheit an. Die letzte Meisterschaft geht bereits auf das Jahr 2008 zurück und liegt mehr als 16 Jahre in der Vergangenheit.

In der vergangenen Spielzeit sprang aber zumindest Platz 4 heraus und somit der Einzug in die Europa-League-Qualifikation. Die Teilnahme wurde jedoch in den Playoffs gegen Braga (1:2, 2:2) verpasst.

Vier Spieltage haben die Männer von Trainer Robert Klauß in dieser Saison absolviert. Dabei setzte sich die Elf gegen Meister Sturm Graz (1:0) und WSG Tirol (2:0) durch. Zuletzt resultierte jedoch gegen BW Linz eine vernichtende 0:3-Niederlage. Darüber hinaus brachte der 2. Spieltag ein Remis bei Austria Klagenfurt zum Vorschein. Alle vier Begegnungen führten im österreichischen Oberhaus zu weniger als 3,5 Toren, dreimal sogar weniger als 2,5 Treffer. Wettbewerbsübergreifend holten die Rapidler nur ein Remis bei zwei Niederlagen aus den letzten drei Pflichtspielen und befinden sich somit im freien Fall.

SK Rapid - Red Bull Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele SK Rapid: 2:2 Sporting Braga (H), 0:3 BW Linz (A), 1:2 Sporting Braga (A), 2:0 WSG Tirol (H), 2:0 Trabzonspor (H).

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 1:1 Dynamo Kiew (H), 2:0 Dynamo Kiew (A), 1:0 LASK Linz (A), 3:3 Twente Enschede (A), 5:1 BW Linz (H).

Letzte Spiele SK Rapid vs. Red Bull Salzburg: 2:0 (H), 1:1 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 1:2 (A).

Die Salzburger mussten im Vorjahr mit dem zweiten Tabellenplatz vorliebnehmen und verpassten somit die 18. Meisterschaft. Ein komplett neues Gefühl für den österreichischen Serienmeister, der zuvor zehn Meisterschaften am Stück verbuchen konnte.

Unter dem neuen Trainer Pepijn Lijnders, der im Sommer Interimstrainer Onur Cinel auf dem Posten ablöste, wurde ein erfolgreicher Saisonstart bewerkstelligt. Die ersten drei Spieltage führten allesamt zu Erfolgserlebnissen. Diese wurden gegen GAK 1902 (3:2), BW Linz (5:1) und zuletzt LASK Linz (1:0) errungen.

Nur gemeinsam mit dem amtierenden Meister Sturm Graz, der jedoch ein Spiel mehr absolvierte, haben die Mozartstädter neun Punkte auf dem Konto und beanspruchen aufgrund des besseren Torverhältnisses (9:3) vorerst den Platz an der Sonne für sich.

Bereits in der vergangenen Spielzeit überzeugten die Salzburger in der Fremde und gewannen neun der 16 Auswärtsspiele in der österreichischen Bundesliga (4U, 3N). Neben den starken Leistungen in der Liga feierte Salzburg auch auf internationaler Ebene Erfolge und konnte sich für die Champions League qualifizieren.

So seht ihr SK Rapid - Red Bull Salzburg im TV oder Stream:

01. September 2024, 17:00 Uhr, Allianz-Stadion, Wien

Übertragung TV: Sky Sport Austria

Übertragung Stream: Sky Go Austria, Sky X

Tipp-Freunde, die das Match zwischen SK Rapid und Red Bull Salzburg im TV genießen möchten, benötigen ein Abo beim Pay-TV-Anbieter Sky.

Der Medienkonzern mit Sitz in Unterföhring bei München sicherte sich nämlich die Übertragungsrechte für diese Paarung. Das Verfolgen im Live-Stream ist auch via Sky Go möglich.

SK Rapid vs Red Bull Salzburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf SK Rapid: N. Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux Yao, Auer - Oswald, Sangaré, M. Seidl, Burgstaller, Jansson - Beljo

Ersatzbank SK Rapid: Gartler, Göschl, Böckle, Gröller, Hofmann, Vincze, Kaygin, Kerschbaum, Schaub, Wurmbrand, Lang, T. Hedl

Startelf Red Bull Salzburg: Blaswich - van der Brempt, Piatkowski, S. Baidoo, Dedic - Bidstrup, Capaldo, Kjaergaard - Daghim, Yeo, Gloukh

Ersatzbank Red Bull Salzburg: Hamzic, A. Schlager, Mellberg, Blank, Okoh, Diambou, Gourna-Douath, Lukic, Ratkov, Nene, Diakité

Beide Mannschaften waren unter der Woche auf internationaler Ebene in den Playoffs unterwegs und hatten somit nur eine kurze Pause zur Regeneration. Die Gäste aus Salzburg verfügen über einen deutlich besseren Kader und haben zudem mit 177,5 Millionen Euro den mit Abstand teuersten Kader im österreichischen Oberhaus.

Die Gastgeber aus Wien bringen lediglich 28,85 Millionen Euro auf die Waage und sind auch in der Breite nicht so gut aufgestellt wie die Mozartstädter.

Unser SK Rapid - Red Bull Salzburg Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Salzburg überzeugte bisher sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene und führt nicht ohne Grund die österreichische Bundesliga an. Nur eines der letzten elf Duelle in Wien gegen Rapid ging verloren. Somit räumt auch der Direktvergleich den Gästen klare Vorteile ein.

Aufgrund des qualitativ besseren Kaders sowie der momentan steil noch oben zeigenden Formkurve tendieren wir zu einem Auswärtssieg und schließen das Remis in unseren Tipp mit ein. Da die letzten Kräftemessen zwischen beiden Mannschaften zu keinem Schützenfest führten, ist darüber hinaus mit weniger als 3,5 Toren zu rechnen.