SK Rapid - Shamrock Rovers Tipp, Prognose & Quoten

Unser SK Rapid - Shamrock Rovers Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 28.11.2024 lautet: Die Saison in Irland ist seit Anfang November vorbei. In unserem Wett Tipp heute ist das für die Gäste ein Nachteil.

Sechs Teams sind mit drei Siegen an den ersten drei Spieltagen perfekt in die Liga-Phase der Europa League gestartet. In unserer SK Rapid Shamrock Rovers Prognose sind es die Gastgeber, die eine dieser sechs Mannschaften sind, die diesen makellosen Start hingelegt haben. Allerdings haben sich auch die Gäste bislang beachtlich geschlagen.

Sie sind nach drei Partien immer noch unbesiegt, auch wenn sich in diesem Fall ein näherer Blick auf die bisherigen Gegner besonders lohnt. Am Donnerstag rechnen wir den Iren keine Chancen aus und entscheiden uns für den SK Rapid Shamrock Rovers Wett Tipp heute „Sieg SK Rapid (HC 0:1)“ mit einer Quote von 1,65 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei SK Rapid vs Shamrock Rovers auf „Sieg SK Rapid (HC 0:1)“:

Rapid hat die bisherigen 3 Europa-League-Spiele mit 6:1 Toren gewonnen.

Saisonübergreifend sind die Wiener seit 11 Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen.

Shamrock hat in der Vorwoche 2 Testspiele mit 0:6 Toren verloren.

SK Rapid vs Shamrock Rovers Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Buchmacher schlägt in diesem Match klar in Richtung der Gastgeber aus. Die SK Rapid Shamrock Rovers Quoten für Wetten auf einen Heimerfolg erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,24. Selbst wenn ihr den Tipp auf Heimsieg bei einem Wettanbieter ohne Steuer platziert, ist der Ertrag im Erfolgsfall nicht sonderlich groß.

Wie klar die Bookies die Wiener in der Favoritenrolle sehen, wird daran deutlich, dass sie dem Gast aus Irland noch nicht einmal ein Tor zutrauen. Das jedenfalls spiegeln die SK Rapid Shamrock Rovers Wettquoten bis ca. 2,00 für „Beide Teams treffen“ wider. Zum Vergleich: Für den Tipp auf „Über 2,5 Tore“ gibt es Höchstquoten von nur knappen 1,50.

SK Rapid vs Shamrock Rovers Prognose: Wiener bestimmen das Spiel

Der SK Rapid hat die Generalprobe verpatzt. Am vergangenen Wochenende kamen die Wiener im Rahmen des 14. Spieltags der österreichischen Bundesliga auswärts beim Drittletzten WSG Tirol nicht über ein torloses Remis hinaus. Zwar blieben sie damit auch im zehnten Liga-Spiel in Folge ungeschlagen, verloren aber weiter Boden auf den Spitzenreiter.

Als Zweiter hat der Sportklub aktuell fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer und Meister Sturm Graz. Zu Hause kommen die Rapidler in der Bundesliga auf eine bärenstarke 6-1-0-Bilanz bei 13:5 Toren. Wettbewerbsübergreifend haben sie keines der bisherigen elf Heim-Pflichtspiele in dieser Saison verloren (9S, 2U).

Wettbewerbsübergreifend haben die Wiener überhaupt nur eines ihrer letzten 16 Pflichtspiele verloren (9S, 6U). Das war ausgerechnet gegen einen Zweitligisten im Achtelfinale des ÖFB Cups, als die Hütteldorfer beim SV Stripfing mit 1:2 den Kürzeren zogen. In der Europa League dagegen ist die bisherige Bilanz makellos.

In den Spielen bei Basaksehir, gegen den FC Noah und zuletzt beim FC Petrocub gab es drei Siege mit insgesamt 6:1 Toren. Mit Ausnahme des türkischen Vertreters fielen die anderen beiden Gegner zugegebenermaßen aber auch in die Kategorie „Pflichtsieg“. In unserer SK Rapid Shamrock Rovers Prognose trifft das allerdings auch auf die Iren zu.

SK Rapid - Shamrock Rovers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele SK Rapid: 0:0 WSG Tirol (A), 2:0 Klagenfurt (H), 3:0 Petrocub (A), 1:1 Sturm Graz (A), 1:2 Stripfing (A)

Letzte 5 Spiele Shamrock Rovers: 0:4 HJK Helsinki (H), 0:2 HJK Helsinki (H), 2:1 The New Saints (H), 2:1 Waterford (H), 1:0 Dundalk (A)

Letzte 5 Spiele SK Rapid vs. Shamrock Rovers: -

Die Gäste haben ihre Saison in der heimischen Premier Division Anfang November abgeschlossen. Mit einer 17-10-9-Bilanz und damit 61 Punkten blieb ihnen am Ende nur die Vize-Meisterschaft hinter dem Shelbourne FC. Der Rückstand auf den neuen irischen Champion war denkbar knapp und betrug am Ende nur zwei Zähler.

Auch die vier Siege zum Abschluss, unter anderem gegen Shelbourne, sollten am Ende nicht für die Titelverteidigung und die fünfte Meisterschaft in Folge reichen. Wettbewerbsübergreifend haben die Rovers sogar ihre letzten sechs Pflichtspiele allesamt gewinnen können.

In der Europa League holten sie aus bisher drei Partien starke sieben von neun Punkten. Mit APOEL Nikosia, dem Larne FC aus Nordirland und The New Saints aus Wales waren die bisherigen Gegner mit Ausnahme vielleicht der Zyprer, von denen man sich 1:1 trennte, allerdings auch nicht die schwersten.

Nach Abschluss der irischen Meisterrunde absolvierten die Hoops in der Vorwoche im eigenen Stadion gleich zwei Testspiele gegen den HJK Helsinki aus Finnland. Mit 0:2 und 0:4 waren die Ergebnisse mehr als ernüchternd und mit ein Grund dafür, warum wir in unserem SK Rapid Shamrock Rovers Tipp von einem Heimsieg mit mindestens zwei Toren Unterschied ausgehen.

SK Rapid vs Shamrock Rovers: Die möglichen Aufstellungen

Startelf SK Rapid: Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux Yao, Auer; Schaub, Sangare, Grgic, Seidl; Beljo, Burgstaller

Ersatzbank SK Rapid: Gartler, Orgler, Bischof, Böckle, Hofmann, Gale, Kerschbaum, Lang, Schöller, Kaygin, Wurmbrand

Startelf Shamrock Rovers: Pöhls; Cleary, Lopes, Grace; Honohan, Watts, McEneff, Poom, Burns; Farrugia, Kenny

Ersatzbank Shamrock Rovers: A. Noonan, Steacy, Burke, Clarke, Byrne, Greene, C. Noonan, O‘Neill, Nugent, O‘Sullivan

In allen bisherigen drei Europa-League-Spielen in dieser Saison konnten die Wiener bereits im ersten Durchgang treffen. Insofern bietet sich hier alternativ auch der Tipp „Halbzeit/Endstand 1/1″ an, für den Betano mit einer 1,75 aktuell die Höchstquote liefert. Über die Betano App lässt sich diese Wette bequem platzieren.

Auch dass die Grün-Weißen in beiden Hälften zum Torerfolg kommen, halten wir in unserer SK Rapid Shamrock Rovers Prognose für wahrscheinlich. Das jedenfalls gelang ihnen an zwei der drei Spieltage. Gegen den FC Noah hatten sie dagegen im zweiten Durchgang beste Chancen auf mehrere weitere Treffer liegen gelassen.

Unser SK Rapid - Shamrock Rovers Tipp: „Sieg SK Rapid (HC 0:1)“

Die Wiener sind für uns der klare Favorit. Sie können mit dem vierten Sieg im vierten Spiel einen ganz großen Schritt in Richtung direkte Qualifikation für das Achtelfinale machen. Zu Hause sind sie in dieser Saison noch ungeschlagen und haben fünf der letzten sechs Pflichtspiele dort gewonnen. Die Gäste haben seit drei Wochen kein Pflichtspiel mehr bestritten und erst unter der Woche beide Tests gegen Helsinki auf heimischem Rasen klar verloren.