Slovan Bratislava - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten

SPORT1 Betting 25.11.2024 • 09:58 Uhr Slovan Bratislava - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Macht Rafael Leao den Unterschied?

Unser Slovan Bratislava - AC Milan Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 26.11.2024 lautet: Im Wett Tipp heute spricht eigentlich alles für den dritten Champions-League-Sieg der Rossoneri in Serie.

Die Slovan Bratislava AC Milan Prognose nur auf einen Sieg der Gäste zu reduzieren, wäre nicht zielführend. Zwar fehlt dem Team rund um Paulo Fonseca noch die Konstanz in ihren Auftritten, doch individuell ist der italienische Teilnehmer den Gastgebern um Längen überlegen.

Für einen gewinnbringenden Slovan Bratislava AC Milan Wett Tipp heute muss ein gewisses Risiko eingebaut werden. Die richtige Balance zwischen Risiko und Ertrag finden wir bei Merkur Bets in einer Quote von 1,96 für “AC Milan gewinnt ohne Gegentor”.

Darum tippen wir bei Slovan Bratislava vs AC Milan auf “AC Milan gewinnt ohne Gegentor”:

Slovan Bratislava erzielte erst 2,8 erwartbare Tore (35.)

Slovan Bratislava ist mit 0 Punkten und 2:15 Toren das Tabellen-Schlusslicht.

AC Milan gewann zuletzt 2 Champions-League-Spiele in Folge.

Slovan Bratislava vs AC Milan Quoten Analyse:

Öffnet ihr in einer ruhigen Minute die ODDSET App und schaut euch die Slovan Bratislava AC Milan Quoten an, stechen auf den ersten Blick natürlich die Siegquoten im zweistelligen Bereich der Hausherren heraus.

Die Rossoneri erzielten in ihren beiden vorangegangenen CL-Spielen insgesamt sechs Treffer - so viel, wie in den zehn vorherigen Partien der Königsklasse kombiniert. Bei Slovan Bratislava AC Milan Wettquoten von 1,22 für einen Auswärtssieg, könnten erneut mehrere Treffer der Rot-Schwarzen fallen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Slovan Bratislava vs AC Milan Prognose: Ein Projekt

Vor der aktuellen Spielzeit wurde Paulo Fonseca als neuer Trainer der Rossoneri vorgestellt. Durch seine hervorragende Arbeit bei OSC Lille stellte sich der Portugiese ins Schaufenster und erhielt bei AC Milan die Chance, ein neues Top-Team aufzubauen.

Mit Lille beendete Fonseca die vergangene Spielzeit auf dem vierten Tabellenplatz und beeindruckte in erster Linie mit einer gut strukturierten Defensive. Über die gesamte Vorsaison hinweg erlaubte Lille nur 36,7 erwartbare Gegentore - der drittbeste Wert in der französischen Ligue 1.

Für die Implementierung seiner speziellen Vorstellungen soll er bei AC Milan Zeit bekommen, die offensichtlich notwendig ist. Die Rossoneri liegen in der Serie A mit 19 Punkten aus zwölf Partien nur auf dem siebten Tabellenplatz.

Einen leichten Aufwärtstrend verzeichneten die Gäste zuletzt immerhin in der Königsklasse. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt in den neuen Liga-Modus der Champions League, gewannen die Rossoneri jüngst zwei aufeinanderfolgende Partien jeweils mit 3:1 (Brügge, Real Madrid) und gelten auch im Slovan Bratislava AC Milan Tipp als Favorit.

Slovan Bratislava - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slovan Bratislava: 1:1 Kosice (A), 3:1 Skalica (H), 1:4 Dinamo Zagreb (H), 3:1 Podbrezova (A), 3:2 Skalica (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:0 Juventus (H), 3:3 Cagliari (A), 3:1 Real Madrid (A), 1:0 Monza (A), 0:2 Neapel (H).

Letzte 5 Spiele Slovan Bratislava vs. AC Milan: -

Besonders gegen Real Madrid (3:1) entsprach der Auftritt den Vorstellungen des neuen Milan-Trainers. Die Rossoneri traten diszipliniert auf, konnten selbst kontrollierte Angriffe initiieren und ihre Top-Dribbler wie Rafael Leao in Szene setzen.

Dem portugiesischen Flügelstürmer liegt das Eins-gegen-Eins im Blut und er komplettierte unter allen Spielern der Königsklasse die meisten Dribblings (20). Individuell betrachtet sollte die Verteidigung der Hausherren laut Slovan Bratislava gegen AC Milan Prognose mit seinen Fähigkeiten überfordert sein.

Überforderung ist das richtige Stichwort, wenn es um Slovan Bratislava geht. Die Mannschaft von Vladimir Weiss war bisher alles andere als konkurrenzfähig und verlor alle vier Begegnungen.

Das Torverhältnis der Hausherren (2:15) ist das schwächste aller 36 Champions-League-Teams (-13) und bei den herausgespielten erwartbaren Treffern hat man einen der zwei niedrigsten Werte überhaupt (2,8 xG).

Die Verteidigung der Gastgeber kollabierte in mehreren Begegnungen und kassierte gegen Celtic Glasgow (1:5), Manchester City (0:4) sowie Dinamo Zagreb (1:4) jeweils “Über 3,5 Gegentore”, was sich natürlich auf den Slovan Bratislava vs. AC Milan Tipp auswirkt.

So seht ihr Slovan Bratislava - AC Milan im TV oder Stream:

26. November 2024, 18.45 Uhr, Stadion Tehelne pole, Bratislava

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Milan erzielte in den letzten beiden CL-Partien jeweils “Über 2,5 Tore” und zeigte sich über die ersten vier Spieltage mit einer Schussverwandlungs-Quote von 13,2 Prozent extrem zielsicher.

Sollten euch diese Zahlen von einer Wette auf “AC Milan Über 2,5 Tore” überzeugen, könnt ihr mit einer Wette ohne Einzahlung für Quoten von circa 1,77 kaum etwas verkehrt machen.

Slovan Bratislava vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Slovan Bratislava: Takac - Bajric, Kashia, Wimmer, Blackman, Ignatenko, Savvidis, Mak, Barseghyan, Tolic, Strelec

Ersatzbank Slovan Bratislava: Hrdina, Trnovsky, Fojtko, Medvedev, Pauschek, Mustafic, Gajdos, Isaac, Misovic, Metsoko

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson, Thiaw, Gabbia, Hernandez, Fofana, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Rafael Leao, Morata

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Raveyre, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Calabria, Okafor, Musah, Loftus-Cheek, Abraham, Camarda

Beiden Trainern steht der Großteil des Kaders zur Verfügung. Gefährlich in der Slovan Bratislava AC Milan Prognose könnten vor allem zwei Akteure werden: Tigran Barseghyan und David Strelec.

Gemeinsam erzielten die beiden Angreifer in der heimischen Liga bereits 18 Saisontore. Vor allem Strelec trat in den vergangenen Wochen als echter Torjäger in Erscheinung und erzielte in den drei vorangegangenen Pflichtspielen jeweils einen Treffer.

Unser Slovan Bratislava - AC Milan Tipp: AC Milan gewinnt ohne Gegentor

Am vergangenen Wochenende trennte sich Milan von Juventus mit 0:0. Die Mannschaft von Paulo Fonseca präsentierte sich gegen den italienischen Rekordmeister mit einem starken Defensiv-Fokus. Greifen die Gäste erneut zu einem solchen Ansatz, werden sie zusätzlich genügend Torchancen gegen das Schlusslicht der Königsklasse erhalten, um einen souveränen Auswärtssieg einzufahren.