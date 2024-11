Slowenien - Norwegen Tipp, Prognose & Quoten | 14.11.2024

SPORT1 Betting 13.11.2024 • 12:00 Uhr Slowenien - Norwegen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Vorentscheidung in Sachen Aufstieg?

Unser Slowenien - Norwegen Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 14.11.2024 lautet: Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für die Wikinger. Im Rückspiel erwarten wir ein enges Duell mit Toren auf beiden Seiten.

Die UEFA Nations League geht in ihre heiße Phase und vor allem in der Gruppe 3 der Liga B ist es extrem spannend. In unserer Slowenien Norwegen Prognose treffen zwei Teams aus dieser Gruppe aufeinander, die zwei Spieltage vor dem Ende sieben Punkte auf dem Konto haben. Doch das ist noch nicht alles.

Mit Österreich tummelt sich eine weitere Mannschaft in dieser Gruppe, die aktuell bei ebenfalls sieben Zählern steht. Verlieren verboten heißt es im direkten Duell der Slowenen mit den Skandinaviern und daher entscheiden wir uns für den Slowenien Norwegen Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,85 bei Betway.

Darum tippen wir bei Slowenien vs Norwegen auf „Beide Teams treffen“:

Aufgrund der Hinspiel-Niederlage steht Slowenien unter Zugzwang.

Mit einem Sieg hätte Norwegen mindestens die Aufstiegs-Playoffs so gut wie sicher.

Beide Teams trafen in 3 der bisherigen 4 Gruppenspiele.

Slowenien vs Norwegen Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Buchmacher überrascht uns ein wenig. Denn demnach sind die Gäste der Favorit. Die Slowenien Norwegen Quoten für Wetten auf einen Sieg der Skandinavier bewegen sich in den besten Sportwetten Apps um 2,35 herum. Wer auf die Gastgeber setzt, darf dagegen mit Quoten bis 3,20 rechnen.

Zwar kann man bei diesen Slowenien Norwegen Wettquoten gewiss nicht von einer klaren Favoritenstellung von Haaland und Co. sprechen, allerdings hätten wir erwartet, dass die Quoten bei den Siegwetten viel näher beieinander liegen. Vor allem, wenn man sich die bisherigen Heim- bzw. Auswärts-Ergebnisse der beiden Teams ansieht.

Slowenien vs Norwegen Prognose: Duell auf Augenhöhe

Mit den eingangs erwähnten sieben Punkten und 5:4 Toren hat die slowenische Nationalmannschaft nichtsdestotrotz die wahrscheinlich schlechteste Ausgangsposition der drei punktgleichen Teams. Das liegt aber weniger am Torverhältnis, sondern eher am Restprogramm und am direkten Vergleich.

Denn das Hinspiel in Norwegen haben die Zmajceki klar mit 0:3 verloren. Sie müssen am Donnerstag also gewinnen, um zumindest eine Chance zu haben, am Ende vor den Skandinaviern zu stehen. Am letzten Spieltag müssen die Slowenen aber auswärts in Österreich antreten, während Norwegen zu Hause gegen Schlusslicht Kasachstan ran darf.

Fakt ist aber auch: Sollten die Hausherren im Slowenien Norwegen Tipp verlieren, dann stehen die Chancen auf die Aufstiegs-Playoffs um einiges schlechter, da man dann in Österreich auf jeden Fall gewinnen müsste. Insofern wären die slowenischen Drachen mit einem Heim-Dreier gut beraten. Bisher haben sie im eigenen Land zumindest noch nicht verloren.

Einem 1:1 gegen Österreich ließen sie ein 3:0 über Kasachstan folgen. Auch das bislang letzte Länderspiel war gegen Kasachstan. Auswärts gab es im Rückspiel einen 1:0-Erfolg. Die beiden Siege über die Kasachen waren die einzigen der Zmajceki in deren letzten neun Länderspielen. Aber: Sechs der übrigen sieben Partien endeten remis (1N).

Slowenien - Norwegen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slowenien: 1:0 Kasachstan (A), 0:3 Norwegen (A), 3:0 Kasachstan (H), 1:1 Österreich (H), 0:0 n.V., 0:3 i.E. Portugal (N)

Letzte 5 Spiele Norwegen: 1:5 Österreich (A), 3:0 Slowenien (H), 2:1 Österreich (H), 0:0 Kasachstan (A), 1:3 Dänemark (A)

Letzte 5 Spiele Slowenien vs Norwegen: 0:3 (A), 2:1 (H), 0:0 (A), 1:1 (H), 0:1 (A)

Anders formuliert: Nur eines ihrer letzten neun Länderspiele haben die Drachen in der regulären Spielzeit verloren. Insofern ist in der Slowenien Norwegen Prognose die Wette „Doppelte Chance 1X“ eine gute Alternative. Zwar wirft diese Option Quoten bis lediglich 1,58 ab, wenn man sich beim jeweiligen Anbieter aber noch einen Sportwetten Bonus sichert, wird das Ganze lukrativer.

Die Wikinger selbst reisen mit einer 1:5-Klatsche aus dem letzten Auswärtsmatch in Österreich nach Ljubljana. Auch in Kasachstan konnten sie am ersten Spieltag nicht gewinnen und mussten sich mit einer Nullnummer begnügen. Weiter zurückblickend haben sie nur eine ihrer letzten sieben Auswärtspartien gewonnen (3U, 3N).

Nach alldem können wir die Entscheidung der Wettanbieter, welche die Gäste hier im Vorteil sehen, nicht wirklich nachvollziehen. Dabei würde schon ein Remis den Wikingern aller Voraussicht nach für den zweiten Platz und damit mindestens die Aufstiegs-Playoffs reichen.

Am letzten Spieltag geht es für Haaland und Co. zu Hause gegen Kasachstan, das bislang nur den einen Punkt aus dem Hinspiel vorweisen kann. Auf der anderen Seite können auch zwei Siege zum Abschluss im schlimmsten Fall nur den zweiten Platz bedeuten, wenn Österreich die verbleibenden beiden Partien ebenfalls gewinnt.

So seht ihr Slowenien - Norwegen im TV oder Stream:

14. November 2024, 20:45 Uhr, Stadion Stozice, Ljubljana

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hält die Rechte an der Nations League 2024/25 und zeigt die Begegnung zwischen den Drachen und Wikingern im kostenpflichtigen Stream. Die letzten fünf direkten Duelle zwischen diesen beiden Ländern fanden allesamt in diesem Wettbewerb statt.

Die Skandinavier führen diesen Vergleich mit zwei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage bei insgesamt 6:3 Toren leicht an. Aber: Beide Erfolge gab es im heimischen Land. Von den letzten drei Gastspielen auf slowenischem Boden konnten die Wikinger keines gewinnen und haben zwei verloren - das wirkt sich auf den Slowenien gegen Norwegen Tipp aus.

Slowenien vs Norwegen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Slowenien: Oblak; Janza, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Petrovic; Sporar, Sesko

Ersatzbank Slowenien: Vidovsek, Vekic, Bajric, Zec, Karic, Brekalo, Stankovic, Ilicic, Lovric, Mlakar, Vipotnik, Celar

Startelf Norwegen: Dyngeland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Langas; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Sorloth, Haaland

Ersatzbank Norwegen: Nyland, Myhra, Ajer, Gundersen, Wolfe, Bjorkan, Hanche-Olsen, Berg, Vetlesen, Larsen, Thorstvedt, Hauge

Ebenfalls interessant für unsere Slowenien Norwegen Prognose: Die Drachen haben seit Mitte Juni 2022 nicht mehr im eigenen Land verloren. Von 15 Heimspielen in diesem Zeitraum haben sie neun gewonnen und dabei unter anderem Portugal in einem Test mit 2:0 besiegt (6U).

Auch das spricht für den alternativ vorgeschlagenen Tipp „Doppelte Chance 1X“, den man um die Option „Unter 3,5 Tore“ erweitern könnte. Denn 13 der letzten 14 Heimspiele der Zmajceki endeten mit höchstens drei Treffern in der Partie.

Unser Slowenien - Norwegen Tipp: „Beide Teams treffen“

Wir sehen die Gastgeber hier keinesfalls chancenlos. Aufgrund der Quotenverteilung haben Wetten in Richtung der Slowenen für uns jedenfalls Value. Mindestens einen Punkt sollten sie holen, wenn sie sich weiter Hoffnungen auf den Aufstieg in Liga A machen wollen. Die Norweger könnten mit einem Zähler wahrscheinlich auch zufrieden sein. Für uns herrscht hier hohe Remis-Gefahr, wobei wir uns hier keine Nullnummer vorstellen können. Beide Teams konnten an jeweils drei der bisherigen vier Spieltage treffen.