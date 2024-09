Slowenien - Österreich Tipp, Prognose & Quoten 06.09.2024

Unser Slowenien - Österreich Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 06.09.2024 lautet: Vor heimischer Kulisse wollen die Slowenen mit einem Erfolgserlebnis ins Turnier starten. In unserem Wett Tipp heute legen wir uns auf keinen Favoriten fest und tendieren zu einem Duell auf Augenhöhe.

Beide Nationen überstanden bei der EM 2024 die Vorrunde, zogen aber im Achtelfinale jeweils den Kürzeren, wobei die Slowenen im Laufe des Turniers keinen einzigen Sieg erringen konnten. Dennoch war die defensive Leistung nicht zu verachten. Eine solide Abwehrleistung dürfte auch in der Slowenien Österreich Prognose im direkten Duell gegen die Rot-Weiß-Roten gefragt sein.

In unserem Slowenien Österreich Wett Tipp heute sehen wir keinen klaren Favoriten und rechnen allgemein mit einer defensiv geführten Angelegenheit. Für „Unter 2,5 Tore“ hält Tipwin eine Quote in Höhe von 1,85 bereit.