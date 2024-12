Southampton - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten | 04.12.2024

SPORT1 Betting 03.12.2024 • 11:00 Uhr Southampton - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Dürfen die Blues weiter vom Titel träumen?

Unser Southampton - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.12.2024 lautet: Das Schlusslicht muss daheim gegen die formstarken Blues auch noch zahlreiche Stammkräfte ersetzen. Das heißt für den Wett Tipp heute nichts Gutes.

Der Liverpool FC ist in der Premier-League-Tabelle nach 13 Spieltagen etwas enteilt. Doch dahinter tobt ein enger und spannender Kampf ums internationale Geschäft. Nach zuletzt enttäuschenden Spielzeiten mischt in diesem Jahr auch der Chelsea FC ganz vorne mit. Die Blues wollen unter der Woche zu Gast an der Südküste ihre gute Form bestätigen. Die Quoten der Southampton Chelsea Prognose äußern schon mal wenig Zweifel an einer guten Leistung der Londoner.

Uns geht es ähnlich. So spielen wir mit einer Quote von 1,84 bei Merkur Bets den Southampton Chelsea Wett Tipp heute “Sieg Chelsea HC -1”.

Darum tippen wir bei Southampton vs Chelsea auf “Sieg Chelsea HC -1”:

Seit Mai holte keine Mannschaft in der Premier League mehr Auswärtspunkte als die Blues (19)

Die zweitbeste Offensive trifft auf die drittschwächste Abwehr

Kein Team hat weniger Heim-Punkte auf dem Konto als Southampton

Southampton vs Chelsea Quoten Analyse:

Bei den Saints leuchtet die Rote Laterne, während die Blues punktgleich mit Arsenal die ersten Verfolger von Tabellenführer Liverpool sind. Schon aus dieser Konstellation ergeben sich ganz klare Southampton vs Chelsea Quoten.

Für einen Sieg der Gäste müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,34 begnügen. Auf der Gegenseite wird bei den Bookies, bei denen in großer Zahl auch Sportwetten mit Apple Pay möglich sind, ein Dreier der Hausherren mit Southampton gegen Chelsea Wettquoten zwischen 7,50 und 8,50 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Southampton vs Chelsea Prognose: Endspiel für Coach Martin?

Nach dem direkten Wiederaufstieg zählt für Southampton in dieser Saison natürlich nur der Klassenerhalt. Doch nach 13 Spieltagen haben die Saints gerade mal fünf Punkte auf dem Konto. Die letzten acht Vereine, die zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls maximal so viele Zähler gesammelt hatten, stiegen am Ende der Spielzeit auch jeweils ab. Bisher steht für den Aufsteiger mit dem knappen 1:0 daheim gegen Everton Anfang November nur ein Sieg zu Buche. Schaut man auf die letzten 31 Heimspiele des Vereins in der Premier League reichte es gerade mal für vier Siege (6U, 21N).

Zehn Tore bedeuten die schwächste Offensive der Liga. Lediglich zwei Teams haben eine schwächere „Shot Conversion“ als Southampton (11,8 Prozent). Nur Brentford hat 2024/25 mehr Schüsse zugelassen als der Aufsteiger. Zudem kommt kein PL-Team auf weniger Heimpunkte als der SFC (1S, 1U). So nimmt der Druck auf Coach Russell Martin zu. Aktuell ist das rettende Ufer nur vier Punkte entfernt. Durch das schlechteste Torverhältnis im Tabellenkeller beträgt der Abstand aber eher fünf Zähler. Hoffnung machen Leistungen wie das Heimspiel gegen Liverpool am 12. Spieltag, als es nur eine knappe 2:3-Pleite setzte.

Als die Verantwortlichen von Chelsea vor etwa einem halben Jahr die Verpflichtung von Coach Enzo Maresca bekanntgaben, waren viele Fans und Experten nur wenig optimistisch. Dann folgten auch noch eine schlechte Saisonvorbereitung, in der die Blues lediglich eines von sechs Vorbereitungsspielen gewannen und dabei 13 Tore kassierten, sowie eine Niederlage in Marescas Premier-League-Auftaktspiel gegen Manchester City. Doch inzwischen hat der neue Trainer eine Euphorie in London entfacht. Nach dem eindrucksvollen 3:0-Heimsieg am Sonntag über Aston Villa träumen manche Anhänger nun sogar vom Titel und einem Sieg im Southampton Chelsea Tipp.

Maresca ist es nicht nur gelungen, aus den Einzelkönnern eine funktionierende Mannschaft zu formen, er hat zudem auch eine enge Bindung zu den Fans aufgebaut. Nur Liverpool (16) holte auswärts mehr Punkte als die Blues (13). Lediglich die Spurs (28) haben mehr Tore erzielt als Chelsea (26). In der Premier League setzte es gerade mal eine Niederlage in den letzten zwölf Spielen. Beide Liga-Pleiten 2024/25 kamen gegen die Top-Teams Manchester City (0:2) und Liverpool (1:2) zustande. Die Blauen sind seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. Das Aus in Newcastle Ende Oktober im Achtelfinale des Carabao Cups (0:2) war allerdings eine Enttäuschung.

Southampton - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Southampton: 1:1 Brighton (A), 2:3 Liverpool (H), 0:2 Wolverhampton (A), 1: 0 Everton (H), 3:2 Stoke City (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 3:0 Aston Villa (H), 2:0 Heidenheim (A), 2:1 Leicester City (A), 1:1 Arsenal (H), 8:0 FC Noah (H)

Letzte 5 Spiele Southampton vs Chelsea: 1:0 (A), 2:1 (H), 0:6 (H), 3:4 n.E. (A), 1:3 (A)

Auf der einen Seite hat Chelsea nur gegen Tottenham (15) mehr Auswärtssiege gefeiert als gegen Southampton (14) und dabei 45 Tore in 24 Partien erzielt. In den letzten 14 Gastspielen im St. Mary’s setzte es für die Londoner lediglich zwei Pleiten (10S, 2U).

Auf der anderen Seite gingen die letzten beiden Aufeinandertreffen in der Liga jedoch an die Saints, was die Southampton Chelsea Prognose beeinflusst. Für so viele Erfolge gegen die Blues hatte der SFC zuvor 18 Vergleiche gebraucht. Letztmals konnte Southampton zwischen 1979 und 1985 drei Liga-Partien in Folge gegen Chelsea gewinnen.

Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson war in seinen letzten acht PL-Auswärtsspielen an acht Toren beteiligt (6 Treffer, 2 Vorlagen). So müssen wir den Angreifer auch für einen Southampton gegen Chelsea Tipp auf dem Zettel haben.

Intertops belohnt einen Treffer von Jackson am Mittwoch mit einer Quote von 2,23. Ihr könnt diese Wette ganz entspannt spielen, wenn ihr zuvor noch den aktuellen Intertops Gutschein einlöst.

So seht ihr Southampton - Chelsea im TV oder Stream:

04. Dezember 2024, 20:30 Uhr, St. Mary’s Stadium, Southampton

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die englische Premier League ist als eine der wenigen europäischen Top-Ligen exklusiv bei Sky daheim. Der Bezahlsender zeigt pro Saison über 250 Spiele live. Am Mittwoch werden gleich sechs Partien live gezeigt, darunter auch das Duell zwischen Southampton und Chelsea.

Anpfiff an der Südküste ist um 20:30 Uhr.

Southampton vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Southampton: McCarthy - Walker-Peters, Stephens, Taylor - Sugawara, Fernandes, Aribo, Manning - Armstrong, Onuachu, Fraser

Ersatzbank Southampton: Lumley - Bree, Edwards, Wood, Amo-Ameyaw, Sulemana, Brereton Diaz, Archer

Startelf Chelsea: Sanchez - Gusto, Badiashile, Colwill, Cucurella - Caicedo, Fernandez - Neto, Palmer, Sancho - Jackson

Ersatzbank Chelsea: Jörgensen (Tor), Adarabioyo, Renato Veiga, Mudryk, Madueke, Nkunku, Joao Felix, Lavia,

Die Hausherren müssen auf zahlreiche Spieler wie Lallana, Bazunu, Stewart, Smallbone, Ramsdale, Bednarek, Harwood-Bellis, Downes und Dibling verzichten.

Bei den Gästen fehlen dagegen nur James und Fofana. Die Ausfälle spielen bei der Southampton vs. Chelsea Prognose vor allem für die Hausherren eine große Rolle.

Unser Southampton - Chelsea Tipp: Sieg Chelsea HC -1

Die Verhältnisse vor diesem Duell sind klar. Chelsea ist aktuell besonders form- und auswärtsstark. Dafür ist Southampton noch nicht wirklich in der Saison 2024/25 angekommen.

Nun müssen die Saints auch noch ohne zahlreiche Stammspieler auskommen. So spricht am Ende alles für einen klaren Sieg der Gäste mit einem Vorsprung von mindestens zwei Toren.