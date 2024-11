Southampton - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten 24.11.2024

SPORT1 Betting 23.11.2024 • 06:00 Uhr Southampton - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Bauen die Reds ihren Vorsprung weiter aus?

Unser Southampton - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 24.11.2024 lautet: Im Duell zwischen dem Spitzenreiter und dem Schlusslicht sind die Reds die klaren Favoriten. So liegt die Elf von Coach Arne Slot auch im Wett Tipp heute deutlich vorne.

Dass Liverpool unter dem Nachfolger von Jürgen Klopp so eine tollen Start hinlegt, musste man nicht unbedingt erwarten. Die Reds führen die Premier-League-Tabelle an und haben schon fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City. Der LFC hat neun von elf Premier-League-Spielen unter Arne Slot gewonnen.

Sichern sich die Roten auch den Sieg in unserer Southampton Liverpool Prognose, wäre der niederländische Coach zusammen mit Guus Hiddink und Carlo Ancelotti jener Trainer, der am schnellsten in der englischen Eliteliga auf zehn Siege kommt.

Wir trauen Slot diese Bestmarke zu und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute “Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Southampton vs Liverpool auf “Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore”:

Liverpool ist das beste Auswärtsteam der Liga

Die Saints konnten lediglich eines der vergangenen 14 Duelle gegen die Reds gewinnen

Die Gäste stehen auf Rang 1 der Tabelle - die Hausherren auf dem letzten Platz

Southampton vs Liverpool Quoten Analyse:

Da hier der Tabellenführer beim Schlusslicht zu Gast ist, sprechen auch die Southampton vs Liverpool Quoten eine deutliche Sprache. Mehr als eine 1,29 ist bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz für einen Auswärtssieg leider nicht drin.

Dafür wird aber auf der Gegenseite ein Dreier der Hausherren mit hohen Southampton gegen Liverpool Wettquoten zwischen 9,00 und 11,0 belohnt.

Southampton vs Liverpool Prognose: Können die Saints den Favoriten ärgern?

Von 2012 bis 2023 hatte sich der Southampton FC ohne Unterbrechung in der Premier League halten können. Nach dem Abstieg in der vorletzten Spielzeit kehrten die Saints mit dieser Saison aber schon wieder in die höchste Liga zurück. Der Klassenerhalt steht in diesem Jahr allerdings in Frage. Denn der Verein von der Südküste hat erst vier Punkte auf dem Konto. Auf den ersten Saisonsieg mussten die Männer von Coach Russell Martin bis zum 10. Spieltag und einem 1:0 daheim gegen Everton warten. So hat der SFC alle vier Punkte dieser Saison vor den eigenen Fans geholt.

Das bedeutet aber auch, dass der Aufsteiger alle sechs Gastspiele in dieser Saison bei 3:13 Toren verloren hat. Southampton hätte laut den xG auf 12,1 Tore kommen sollen. Es wurden aber nur sieben Treffer erzielt. Das ist die schwächste Offensive der Liga. Lediglich Crystal Palace (7,1 Prozent) hat eine schwächere Shot Conversion als die Saints (9,5). Gerade mal zwei Teams haben mehr Schüsse zugelassen als die “Heiligen” (186). Dabei kommt nur Man City auf mehr Pässe pro Spiel und eine höhere Passgenauigkeit. Allerdings erreichen nur 22 Prozent der Pässe das finale Drittel. Das ist der niedrigste Wert in der Premier League.

Auf der einen Seite strotzt Liverpool nach 15 Siegen in 17 Spielen unter Coach Arne Slot nur so vor Selbstvertrauen. Zudem kommt es den Reds zugute, dass Kontrahenten wie Manchester City oder Arsenal aktuell straucheln. Außerdem hat der Verein kaum Verletzte zu beklagen. Spieler wie Ibrahima Konate oder Mo Salah sind in absoluter Topform. So hat der LFC in der Liga in den vergangenen 15 Partien gerade mal eine Pleite kassiert (11S, 3U). In der Fremde ist man seit sieben Partien ungeschlagen (4S, 3U) und strebt dies auch weiterhin im Southampton Liverpool Tipp an.

Besonders die Defensive der Reds weiß zu überzeugen. Liverpool hat den niedrigsten xGA-Wert von 9,5 und die beste Abwehr (6). Natürlich sind sechs Weiße Westen auch der Bestwert. Des weiteren hat die Truppe von Coach Arne Slot die drittwenigsten Schüsse in der Premier League zugelassen. Auch in der Champions League steht der Verein nach Siegen gegen Milan (3:1), Bologna (2:0), RB Leipzig (1:0) und Bayer Leverkusen (4:0) an der Tabellenspitze. Die Reds konnten auch acht der vergangenen neun Duelle gegen Aufsteiger für sich entscheiden (1U).

Southampton - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Southampton: 0:2 Southampton (A), 1:0 Everton (H), 3:2 Stoke City (H), 0:1 Manchester City (A), 2:3 Leicester City (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:0 Aston Villa (H), 4:0 Bayer Leverkusen (H), 2:1 Brighton (H), 3:2 Brighton (A), 2:2 Arsenal (A)

Letzte 5 Spiele Southampton vs Liverpool: 0:3 (A), 4:4 (H), 1:3 (A), 1:2 (H), 0:4 (A)

Die Saints gewannen lediglich eines der vergangenen 14 Duelle gegen die Reds. Dieser Sieg datiert vom Januar 2021 und einem 1:0 im St. Mary’s. So hat Liverpool auch nur eines der jüngsten sieben Gastspiele in Southampton verloren (4S, 2U), was sich auf die Southampton gegen Liverpool Prognose auswirkt.

Die vergangenen fünf Duelle endeten immer mit mindestens drei Toren. Dazu passt auch das wilde 4:4 aus der Vorsaison an der Südküste. Dabei hatten zunächst die Gäste mit 2:0 geführt und lagen dann aber auf einmal mit 2:4 zurück.

Beim Southampton Liverpool Tipp müssen wir auch Mohamed Salah auf dem Zettel haben. Der Ägypter ist an 67 Prozent der Tore der Reds in dieser Saison direkt beteiligt (8 Treffer, 6 Vorlagen).

In elf PL-Partien gegen die Saints kommt der Angreifer auf elf Scorerpunkte (7 Tore, 4 Assists).

So seht ihr Southampton - Liverpool im TV oder Stream:

24. Juni 2024, 15 Uhr, St. Mary's Stadium, Southampton

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Bis 2028 besitzt Sky die Exklusivrechte an der Premier League. Auch in dieser Spielzeit zeigt der Bezahlsender über 250 Spiele live. Dazu gehört auch das Duell zwischen Southampton und Liverpool.

Anpfiff im St. Mary’s Stadium von Southampton ist am Sonntag um 15 Uhr.

Southampton vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Southampton: McCarthy - Wood, Harwood-Bellis, Stephens - Sugawara, Fernandes, Downes, Lallana, Walker-Peters - Armstrong, Archer

Ersatzbank Southampton: Bree, Amo-Ameyaw, Dibling, Ugochukwu, Onuachu, Brereton-Diaz, Manning, Aribo

Startelf Liverpool: Kelleher - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas - Gravenberch, Allister - Salah, Jones, Diaz - Darwin

Ersatzbank Liverpool: Jaros - Gomez, Quansah, Morton, Bradley, Szoboszlai, Gakpo, Endo, Robertson

Bei den Hausherren verpassen Bazunu, Stewart, Smallbone, Ramsdale und Bednarek die Partie.

Liverpool muss ohne Elliott, Becker, Chiesa und Jota auskommen. Die Einsätze von van Dijk und Alexander-Arnold stehen in der Southampton vs. Liverpool Prognose noch etwas auf der Kippe.

Unser Southampton - Liverpool Tipp: Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore

Die Hausherren müssen dringend punkten, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren. Gegen Tabellenführer haben die Saints in der Premier League auch eine ganz gute Bilanz. Dabei kassierte man in den letzten acht Heimspielen nur eine Niederlage (2S, 5U). Wir können diesmal aber nicht von einer Fortsetzung dieser Serie ausgehen, da einfach zu viele Faktoren für die Reds sprechen. Am Ende rechnen wir fest mit einigen Toren und einem Dreier der Gäste.