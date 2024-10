Spanien - Dänemark Tipp, Prognose & Quoten | 12.10.2024

SPORT1 Betting 11.10.2024 • 11:00 Uhr Spanien - Dänemark Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Holt „Danish Dynamite“ den dritten NL-Sieg?

Unser Spanien - Dänemark Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 12.10.2024 lautet: Dänemark startete mit zwei Siegen in die Nations League, gastiert in unserem Wett Tipp heute aber beim „Endgegner“ Spanien.

Der amtierende Europameister aus Spanien setzte zuletzt im Zuge der Nations League ein Ausrufezeichen und kam in der Schweiz zu einem deutlichen 4:1-Erfolg. Der kommende Spieltag soll gegen Dänemark ein weiteres Erfolgserlebnis mit sich bringen. Die Gäste haben nichts zu verschenken und holten aus den ersten beiden Begegnungen satte sechs Punkte. In unserer Spanien Dänemark Prognose sind jedoch die Rollen klar verteilt.

Im heimischen Estadio Nueva Condomina gelten die Iberer als heißer Kandidat auf drei Punkte. Wir spielen unseren Spanien Dänemark Wett Tipp heute auf „Sieg Spanien & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 2,06 bei Sunmaker.

Darum tippen wir bei Spanien vs Dänemark auf „Sieg Spanien & Unter 3,5 Tore“:

Die letzten 4 Heimspiele gegen Dänemark gestalteten die Spanier siegreich.

Auf spanischem Boden trennten sich beide Konkurrenten zuletzt 6 Mal in der regulären Spielzeit mit weniger als 3,5 Toren.

Im FIFA-Ranking liegen die Iberer 17 Plätze vor den Dänen.

Spanien vs Dänemark Quoten Analyse:

Am Wettmarkt „1x2″ sind die Rollen klar verteilt. Die Hausherren von der Iberischen Halbinsel gehen als Favorit ins Rennen und zeigen durchschnittliche Spanien Dänemark Quoten von 1,36 auf. Absolut nachvollziehbar, da die spanische Nationalelf die letzten vier Heimspiele gegen den kommenden Gegner siegreich gestaltete. Drei der vier Erfolgserlebnisse kamen dabei ohne Gegentor zustande. Auch diesmal gehen die Bookies nicht von beiderseitigen Treffern aus und bewerten diesen Spielausgang mit durchschnittlichen Spanien Dänemark Wettquoten in Höhe von 1,65.

Neben teilweise lohnenswerten Quoten geht Sunmaker mit einem zusätzlichen Willkommensbonus für Neukunden an den Start. Anhand des Sunmaker Wettbonus wird die erste Einzahlung bis zu 100 Euro verdoppelt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spanien vs Dänemark Prognose: Halten die Dänen auch gegen Spanien die Null?

„La Furia Roja“ machte im Zuge der Fußball-Europameisterschaft ihrem Namen alle Ehre und holte am Ende den Titel. Bereits in der Vorrunde überzeugten die Spanier gegen Kroatien (3:0), Italien (1:0) und Albanien (1:0) mit drei Erfolgserlebnissen in der Gruppe B.

Auf dem Weg zum Titel schaltete die spanische Elf in der K.o.-Runde unter anderem mit Deutschland, Frankreich und England einige Hochkaräter aus.

Mit 15 Toren stellten die Spanier die beste Offensive im Turnier und ließen in den sieben Duellen nur vier Gegentore zu. Sechs Erfolge kamen bereits in der regulären Spielzeit zum Vorschein. Zudem brachten sechs der sieben EM-Spiele weniger als 3,5 Tore mit sich. In allen drei Vorrundenspielen ließ die Elf von Trainer Luis de la Fuente kein Gegentor zu. Sollte der Europameister auch gegen „Danish Dynamite“ die Null halten, stünde in unserem Spanien Dänemark Tipp der durchschnittlich 1,9-fache Wetteinsatz im Raum.

Im Rahmen der Nations League führte der erste Spieltag zu einem enttäuschenden 0:0 gegen Serbien. Zuletzt resultierte in der Schweiz jedoch ein deutlicher 4:1-Erfolg.

Spanien - Dänemark Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 4:1 Schweiz (A), 0:0 Serbien (A), 2:1 England (H), 2:1 Frankreich (H), 2:1 n.V. Deutschland (A).

Letzte 5 Spiele Dänemark: 2:0 Serbien (H), 2:0 Schweiz (H), 0:2 Deutschland (A), 0:0 Serbien (H), 1:1 England (H).

Letzte Spiele Spanien vs. Dänemark: 3:0 (A), 3:1 (A), 2:1 (H), 2:0 (H), 1:1 (A).

„Danish Dynamite“ zündete nicht wirklich im Zuge der EM 2024. Die gesamte Gruppenphase brachte keinen einzigen Sieg zum Vorschein. Mit Serbien, Slowenien und England wurden die Punkte jeweils geteilt. Dennoch reichten drei Remis, um das Ticket für die K.o.-Runde zu lösen.

Im Achtelfinale wartete mit dem EM-Gastgeber Deutschland eine Mammutaufgabe. Nach 90 Minuten resultierte eine 0:2-Niederlage, und somit war das Ausscheiden besiegelt. Die Dänen erzielten im Laufe der EM nur zwei Tore und absolvierten alle vier Begegnungen mit weniger als 2,5 Treffern.

Das schlechte Abschneiden bei der EURO hatte für den damaligen Trainer Kasper Hjulmand Folgen. Dieser wurde nämlich seines Amtes enthoben. Seit August dieses Jahres leitet Lars Knudsen interimsmäßig das Team und legte einen sehr erfolgreichen Einstieg in die Nations League hin. Beide Ansetzungen gegen die Schweiz und Serbien wurden mit 2:0 gewonnen. Dabei stand vor allem die Defensive sicher und ließ kein Gegentor zu. Auf der Iberischen Halbinsel wird nun aber in der Spanien Dänemark Prognose das erste Auswärtsspiel des Turniers bestritten. Beide Ansetzungen im Zuge der Nations League brachten weniger als 2,5 Tore mit sich.

Wett-Interessierte, welche die erzielten Gewinne aus ihrem Spanien Dänemark Tipp zügig ausgezahlz bekommen möchten, könnten Sportwetten mit PayPal spielen. Hierbei handelt es sich nämlich um einen Zahlungsdienstleister, der Gelder schnell und vor allem sicher transferiert.

So seht ihr Spanien - Dänemark im TV oder Stream:

12. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Estadio Nueva Condomina, Murcia (Spanien)

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Da es sich um ein Nations-League-Duell ohne deutsche Beteiligung handelt, sitzen deutsche Fußball-Fans auf dem Trockenen. Die Begegnung wird nämlich nicht im Free-TV zu sehen sein.

Die Übertragungsrechte liegen bei DAZN. Um das Match zu streamen oder im TV zu verfolgen, ist ein Abo beim Streaming-Dienstleister erforderlich.

Spanien vs Dänemark: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Spanien: Raya - Pedro, Pau Torres, Laporte, Grimaldo - Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz - Lamine Yamal, Joselu, Pino

Ersatzbank Spanien: Alex Remiro, Sanchez, Vivian, Cucurella, Mingueza, Pau, Pepelu, Zubimendi, Perez, Garcia

Startelf Dänemark: Schmeichel - Kristensen, Vestergaard, Andersen - Bah, Höjbjerg, Nörgaard, Kristiansen - Grönbaek, Poulsen, Eriksen

Ersatzbank Dänemark: Hermansen, Rönnow, Nelsson, Damsgaard, Dolberg, Skov Olsen

Die Spanier haben mit Daniel Carvajal, Rodri und Nico Williams verletzungsbedingt den Ausfall von drei Stammspielern zu beklagen. Dennoch ist der Kader sehr gut bestückt und somit bekommt der eine oder andere Kicker aus der zweiten Garde seine Chance, sich zu behaupten.

Als absolutes Ausnahmetalent in Spanien gilt Lamine Yamal. Der erst 17-jährige Rechtsaußen zeichnet sich durch einen Marktwert von 120 Millionen Euro aus, ist in der Nations League aber bisweilen torlos. Fabian Ruiz hingegen überzeugte gegen die Schweiz mit einem Doppelpack.

Dänemark kann spielerisch bei weitem nicht mit Spanien konkurrieren und muss in der Spanien Dänemark Prognose als Mannschaft dagegenhalten. Die Dänen können gegen den Europameister aus dem Vollen schöpfen.

Unser Spanien - Dänemark Tipp: Sieg Spanien & Unter 3,5 Tore

Mit vier Europameisterschaften sowie einem Weltmeister- und einem Nations-League-Titel waren die Spanier in der Vergangenheit sehr erfolgreich und zeigen in der Nations League Division A hinter Frankreich (1,05 Milliarden Euro) und Portugal (963 Millionen Euro) mit 841 Millionen Euro den teuersten Kader auf. Die Dänen befinden sich mit 385,5 Millionen Euro nur im Mittelfeld.

Spanien gehört zu den Top 3 im Weltfußball und liegt somit im FIFA-Ranking 17 Plätze vor den Dänen. Deshalb deutet alles auf einen Heimsieg hin. Gleiches gilt auch für den Direktvergleich. Die letzten vier Heimspiele haben die Iberer gegen die Dänen siegreich bestritten, dreimal ohne Gegentor.