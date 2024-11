Spanien - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 18.11.2024

SPORT1 Betting 18.11.2024 • 09:10 Uhr Spanien - Schweiz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Gibt der Europameister noch einmal Vollgas?

Unser Spanien - Schweiz Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 18.11.2024 lautet: Beim letzten NL-Gruppenspiel zwischen der Roja und der Nati geht es eigentlich nur noch um die Ehre. Trotzdem werden die Hausherren im Wett Tipp heute mindestens einen Punkt bei sich behalten.

In der Nations-League-Gruppe A4 sind vor dem letzten Spieltag schon zwei Entscheidungen gefallen. Spanien hat sich mit 13 Punkten den ersten Platz gesichert, die Schweiz muss mit nur zwei Zählern aus den ersten fünf Partien den Gang in Liga B antreten. Dazwischen kämpfen Dänemark (7 Punkte) und Serbien (5 Punkte) um einen Platz im Viertelfinale, mit dem man dann auch die Abstiegsrelegation vermeiden kann. Somit geht es am Montagabend zwischen der Roja und der Nati lediglich noch um die „Goldene Ananas“. Für die Buchmacher sind die Rollen bei der Spanien vs Schweiz Prognose aber klar verteilt.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,62 bei ODDSET den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Spanien vs Schweiz auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Spanien ist seit 15 Länderspielen ungeschlagen

Die Schweiz wartet seit 6 Partien auf einen Erfolg

Die Nati hat gerade mal 2 von 26 Duellen gegen die Roja für sich entschieden

Spanien vs Schweiz Quoten Analyse:

Die Favoritenrolle geht bei dieser Partie nach Ansicht der Buchmacher, unter denen sich auch diverse PayPal Wettanbieter befinden, klar an die Iberer. So müsstet ihr für einen Heimsieg mit Spanien vs Schweiz Quoten von maximal 1,47 zufrieden sein.

Auf der Gegenseite gibt es allerdings viel mehr zu verdienen. Denn ein Erfolg der Gäste wird mit Spanien gegen Schweiz Wettquoten zwischen 6,25 und 7,50 belohnt.

Spanien vs Schweiz Prognose: Wer holt sich die „Goldene Ananas“?

Nach dem souveränen und am Ende sicher auch verdienten Gewinn der Europameisterschaft 2024 leisteten sich die Spanier mit dem 0:0 zu Gast in Serbien nur eine kurze Verschnaufpause. Die letzten vier Partien in der Nations League wurden alle gewonnen. Damit hat die Roja einen Spieltag vor dem Ende der Gruppenphase sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger und damit den Gruppensieg auch schon in der Tasche. Die Mannschaft von Coach Luis de la Fuente ist seit 15 Partien ungeschlagen.

Schaut man nur auf Pflichtspiele, ist die Serie sogar auf 20 Matches ohne Pleite angewachsen (19S, 1U). Die letzte und zugleich einzige Niederlage im Kalenderjahr 2024 setzte es Ende März in einem Freundschaftsspiel gegen Kolumbien (0:1). Nur in einem Länderspiel (von 16) seit Jahresbeginn kassierten die Iberer mehr als einen Gegentreffer. In sieben Begegnungen stand defensiv die Null. Damit liegen die Spanier auch in der Nations League klar auf Kurs Richtung Titelverteidigung und sind auch im Spanien Schweiz Tipp der klare Favorit. In diesem Wettbewerb holte die „Furia Roja“ nach dem zweiten Platz 2020/21 in der Saison 2022/23 den Titel.

Bei der EM 2024 konnte die Schweiz mit guten Leistungen überzeugen und verpasste den Einzug ins Halbfinale erst im Penaltyschiessen gegen England. So wollten die Eidgenossen auch in der Nations League mindestens den zweiten Platz in der Gruppe erreichen, mit dem man ins Viertelfinale eingezogen wäre. Stattdessen blieben die Männer von Coach Murat Yakin in fünf NL-Partien ohne Sieg und müssen erstmals im Wettbewerb den Abstieg in die Liga B hinnehmen. Nach den Rücktritten von Spielern wie Yann Sommer, Fabian Schär oder Xherdan Shaqiri hat der Coach kein neues Gerüst gefunden.

Zudem fehlte die Balance. Nur vier Tore in fünf Nations-League-Partien zeigen, dass ein wirklicher Goalgetter fehlt. Auch am Freitag hatten die Schweizer Probleme mit der Effizienz und kamen trotz 19:7 Torschüssen und einem xG von 2,40 zu 1,53 daheim gegen Serbien nur zu einem 1:1. Für den Klassenerhalt wäre ein Sieg nötig gewesen. Auf der Gegenseite war die Defensive mit elf Gegentreffern im laufenden Wettbewerb viel zu löchrig. In den ersten neun Länderspielen des Jahres inklusive der EM hatte die Nati gerade mal fünf Treffer kassiert.

Spanien - Schweiz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 2:1 Dänemark (A), 3:0 Serbien (H), 1:0 Dänemark (H), 4:1 Schweiz (A), 0:0 Serbien (A)

Letzte 5 Spiele Schweiz: 1:1 Serbien (H), 2:2 Dänemark (H), 0:2 Serbien (A), 1:4 Spanien (H), 0:2 Dänemark (A)

Letzte 5 Spiele Spanien vs Schweiz: 4:1 (A), 1:2 (H), 1:0 (A), 3:1 n.E. (A), 1:1 (A)

Spanien führt die Bilanz gegen die Schweiz nach 26 Duellen klar mit 18 Siegen an. Für die Nati blieben bei dieser Paarung bisher nur sechs Remis und zwei Erfolge. Einen Sieg holten die Eidgenossen in der Gruppenphase der WM 2010 mit einem 1:0.

Zudem konnten die Schweizer in der Nations-League-Saison 2022/23 mit 2:1 in Saragossa gewinnen. Das Hinspiel im laufenden Wettbewerb ging am 8. September in Genf deutlich mit 4:1 an die Iberer, die sogar eine Unterzahl ab der 20. Minute kompensieren konnten.

Ayoze Pérez kommt für seinen Verein Villarreal in den letzten sechs Spielen auf zehn Scorerpunkte (8 Tore, 2 Assists). Am Freitag gegen Dänemark kamen mit einem Treffer und einer Vorlage zwei weitere dazu.

So seht ihr Spanien - Schweiz im TV oder Stream:

18. November 2024, 20:45 Uhr, Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez, Teneriffa

Übertragung TV: SRF 2, DAZN

Übertragung Stream: SRF 2, DAZN

Die Fußballfans in der Schweiz können die Partie ihrer Nati gegen den Europameister auf SRF 2 und im Livestream mitverfolgen. Die anderen Zuschauer im deutschsprachigen Raum brauchen für das Duell ein Abo bei DAZN.

Anpfiff im Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez von Teneriffa ist am Montagabend um 20:45 Uhr, ab dann kann der Spanien vs Schweiz Tipp live überprüft werden.

Spanien vs Schweiz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Spanien: Raya - Pedro Porro, Vivian, Laporte, Cucurella - Ruiz, Merino, Williams, Dani Olmo, Pedri - Ayoze

Ersatzbank Spanien: Alex Remiro, Sanchez (Tor), Grimaldo, Mingueza, Paredes, Samu, Yeremy, Morata, Casado,

Startelf Schweiz: Kobel - Fernandes, Cömert, Zeisiger, R. Rodriguez - G. Xhaka, Freuler, Rieder, Zeqiri, Ndoye - Amdouni

Ersatzbank Schweiz: Mvogo, von Ballmoos (Tor), Muheim, Jashari, Sierro, Sohm, Kutesa, Joel Monteiro, Garcia, Elvedi

Bei den Schweizern fehlt Embolo gesperrt. Zudem fallen auch Spieler wie Mbabu, Amenda, Hajdari und Okafor aus. Ob es für Akanji reicht, ist noch ungewiss. Weil der Gruppensieg schon fixiert wurde, wird Spanien-Coach de la Fuente auf der Gegenseite sicher etwas rotieren.

Zudem sind wichtige Spieler wie Goalkeeper Simon, Außenverteidiger Carvajal, Sechser Rodri, Stürmer Oyarzabal oder Jungstar Yamal verletzt. Diese Personalsituation müsst ihr bei eurer Spanien Schweiz Prognose berücksichtigen.

Unser Spanien - Schweiz Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Die Schweizer wollen sich nach sechs Länderspielen ohne Sieg noch einmal mit einer ordentlichen Leistung aus der Liga A verabschieden. Doch die Gäste müssen einige wichtige Spieler ersetzen. Dann sprechen Gründe wie der Heimvorteil, die Qualität und der direkte Vergleich klar für die Hausherren.

Zudem war die „Furia Roja“ in diesem Jahr einfach sehr stabil, konstant und formstark. Doch auch bei den Gastgebern fehlen diverse Stammspieler. Zudem wird de la Fuente, da es für die Iberer um nichts mehr geht, einige Ersatzspieler ins Rennen schicken. So sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab. Wir rechnen auch nicht mit allzu vielen Toren.