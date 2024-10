Spanien - Serbien Tipp, Prognose & Quoten | 15.10.2024

SPORT1 Betting 14.10.2024 • 13:25 Uhr Spanien - Serbien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Behalten die Serben ihre gute Bilanz gegen Spanien?

Unser Spanien - Serbien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 15.10.2024 lautet: Die Spanier wollen im vierten Spiel dieser NL-Saison schon das Ticket fürs Viertelfinale lösen. Im Wett Tipp heute müssen sich die Gastgeber eventuell mit einem Punkt begnügen.

Nach einem zweiten Platz in der Saison 2020/21 haben die Spanier die letzte Ausgabe der Nations League für sich entschieden. Als amtierender Europameister muss man die „Roja“ natürlich auch in der neuen NL-Saison 2024/25 auf dem Zettel haben. Nach drei Spieltagen liegen die Männer von Coach Luis de la Fuente mit sieben Punkten auf dem ersten Platz. Mit einem Heimsieg gegen die Serben am Dienstagabend würden die Iberer schon das Ticket fürs Viertelfinale buchen. Die Spanien Serbien Prognose äußert so gut wie keine Zweifel am Erfolg für die Hausherren.

Wir bleiben etwas vorsichtiger und spielen mit einer Quote von 1,55 den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore".

Darum tippen wir bei Spanien vs Serbien auf „Doppelte Chance & Unter 3,5 Tore“:

Spanien ist seit 13 Länderspielen ungeschlagen

Die Serben haben noch kein Pflichtspiel gegen die Roja verloren

In den 3 Pflichtpartien zwischen beiden Nationen fielen insgesamt nur 3 Treffer

Spanien vs Serbien Quoten Analyse:

Obwohl die „Roja“ der amtierende Nations-League-Sieger und Europameister ist, reicht es in der Weltrangliste nur für den dritten Rang. Der kommende Gegner wird im FIFA-Ranking sogar nur auf Platz 35 geführt.

Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das deutliche Spanien Serbien Quoten. Für einen Heimsieg müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,37 begnügen. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste Spanien gegen Serbien Wettquoten im Schnitt von 8,70.

Spanien vs Serbien Prognose: Kann die „Roja“ die Ausfälle kompensieren?

Am Samstag feierte Spanien einen knappen 1:0-Sieg gegen Dänemark. Mit 61 Prozent Ballbesitz und 25:3 Torschüssen hätte das Spiel auch deutlicher zugunsten der Iberer ausfallen können. Bei fünf Großchancen reichte es aber nur zu einem Expected-Goals-Wert von 1,64. Mit diesem Erfolg übernahm der amtierende Europameister die Tabellenführung in der Gruppe A4. Da die Männer von Coach Luis de la Fuente mit einem Remis in die Nations League gestartet waren, wurde die Tabelle zunächst von Dänemark angeführt.

Doch schon am zweiten Spieltag hatte die „Roja“ mit einem klaren 4:1-Sieg in der Schweiz für Wiedergutmachung gesorgt. Nach den jüngsten Erfolgen sind auch die Ansprüche der Fans und der Mannschaft gewachsen, auch im Spanien Serbien Tipp. Dank der großen Qualität gehört Spanien natürlich auch bei der WM 2026 zu den großen Favoriten. Seit 13 Spielen ist die Auswahl ungeschlagen. In diesem Zeitraum blieb die Defensive sechs Mal ohne Gegentor. Die Offensive traf dabei 33 Mal.

In Serbien herrschte große Vorfreude auf die EM 2024. Schließlich hatten sich die „Adler“ erstmals seit 24 Jahren wieder für eine Europameisterschafts-Endrunde qualifiziert. In der Gruppe C reichte es aber hinter England, Dänemark und Slowenien mit zwei Punkten nur für den letzten Platz. Trotz einer nominell prominent besetzten Offensive erzielten die „Orlovi“ in drei Vorrunden-Partien lediglich einen Treffer. Coach Dragan Stojkovic wollte das Abschneiden aber trotzdem nicht als große Enttäuschung verkaufen.

Auch in den ersten beiden Spielen der Nations League waren die Serben ohne Sieg geblieben. Nach dem 0:0 daheim gegen Spanien folgte eine 0:2-Pleite in Dänemark. Am Samstag im Heimspiel gegen die Schweiz kamen die Gastgeber bei 33 Prozent Ballbesitz und 7:11 Torschüssen gerade mal auf einen Expected-Goals-Wert von 0,66. Trotzdem stand am Ende ein 2:0-Sieg für die Hausherren auf der Anzeigetafel. In der Nations League waren die Männer vom Balkan in der vergangenen Saison erstmals in die Liga A aufgestiegen.

Spanien - Serbien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 1:0 Dänemark (H), 4:1 Schweiz (A), 0:0 Serbien (A), 2:1 England (H), 2:1 Frankreich (H)

Letzte 5 Spiele Serbien: 2:0 Schweiz (H), 0:2 Dänemark (A), 0:0 Spanien (H), 0:0 Dänemark (N), 1:1 Slowenien (N)

Letzte Spiele Spanien vs Serbien: 0:0 (A), 2:0 (H), 1:1 (H), 0:0 (A)

Beide Mannschaften standen sich erst viermal gegenüber. Alle drei Pflichtspiele endeten mit einer Punkteteilung. Den einzigen Sieg gab es in einem Testspiel: Im Mai 2012 gewann Spanien in St. Gallen mit 2:0.

Die Spanier kamen im letzten Kräftemessen am 5. September 2024 zum Auftakt der Nations League in Belgrad nicht über ein 0:0 hinaus. Trotz 74 Prozent Ballbesitz und 21:9 Gesamtschüssen kam die „Roja“ lediglich auf einen Expected-Goals-Wert von 1,39 und ließ dabei die einzige Großchance liegen. Das soll sich laut Spanien Serbien Prognose ändern.

Die Serben sind in Pflichtspielen somit noch ungeschlagen gegen die Spanier. Können die „Orlovi“ diese Serie aufrechterhalten oder dem Europameister zumindest einen engen Fight liefern? Dann wäre der Spanien Serbien Tipp „Sieg Serbien HC +2″ eine Überlegung wert.

Dafür bekommt ihr eine Quote von 1,80.

So seht ihr Spanien - Serbien im TV oder Stream:

15. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Estadio Nuevo Arcangel, Cordoba

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Rechte für die UEFA Nations-League-Saison 2024/25 liegen bei DAZN. So wird die Partie zwischen Spanien und Serbien auch exklusiv beim Streaming-Anbieter gezeigt.

Anpfiff im Estadio Nuevo Arcangel von Cordoba ist am Dienstagabend um 20:45 Uhr.

Spanien vs Serbien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Spanien: Raya - Pedro Porro, Vivian, Laporte, Grimaldo - Zubimendi, Fabian, Merino, Pedri, Oyarzabal - Morata

Ersatzbank Spanien: Alex Remiro, Sanchez - Cubarsi, Cucurella, Mingueza, Pau, Aleix Garcia, Zaragoza, Merino, Alex Baena, Joselu, Sergio Gomez

Startelf Serbien: Rajkovic - Erakovic, Milenkovic, Pavlovic - Nedeljkovic, Ne. Maksimovic, Grujic, Birmancevic, Samardzic, Lukic - A. Mitrovic

Ersatzbank Serbien: Ilic, Jovanovic - Cirkovic, Zukic, Ivanovic, Joveljic, Jovic, Zdjelar, Simic, Maksimovic, Cumic

Bei den Serben fehlen beispielsweise der verletzte Keeper Vanja Milinkovic-Savic (Torino) oder Stürmer Vlahovic (Juventus).

Bei den Spaniern können verletzungsbedingt laut Spanien Serbien Prognose Profis wie Keeper Simon (Bilbao), Carvajal (Real), Rodri (Man City), Dani Olmo (Barca) oder Nico Williams (Bilbao) nicht eingesetzt werden. Nach dem Spiel gegen Dänemark reiste auch noch Youngster Lamine Yamal (Barca) ab.

Unser Spanien - Serbien Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Die Spanier müssen aktuell mit einem großen Qualitätsverlust klarkommen. Am Dienstag fehlen mindestens sechs Spieler aus der Startelf, die das EM-Finale gegen England gewonnen hatten.

Sicher hat Coach Luis de la Fuente auch noch viel Potenzial auf der Bank, aber da die Serben auch so eine gute Bilanz gegen die Roja haben, sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab. Allzu viele Tore dürften auch nicht fallen.