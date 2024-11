Sporting Lissabon - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 05.11.2024

SPORT1 Betting 04.11.2024 • 12:00 Uhr Sporting Lissabon - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Gibt es den krönenden Abschluss für Ruben Amorim?

Unser Sporting Lissabon - Manchester City Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 05.11.2024 lautet: Im Wett Tipp heute kassiert Manchester City das erste Gegentor auf europäischer Ebene, kann selbst aber ebenfalls jubeln.

Wir schließen die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie für die Citizens in unserer Sporting Lissabon Manchester City Prognose nicht aus. Ebenso wie Manchester City (2S, 1U) sind die Löwen (2S, 1U) in der Königsklasse noch ungeschlagen. Zusätzlich haben die Hausherren in der heimischen Liga nach zehn Spieltagen die volle Punkteausbeute auf dem Konto.

Mit Viktor Gyökeres und Erling Haaland treten zwei Vollblut-Angreifer im direkten Duell gegeneinander an und werden den Defensivreihen einen stressigen Arbeitstag bereiten. Für den Sporting Lissabon Manchester City Wett Tipp haben wir uns bei Bet365 bedient und spielen eine Quote von 1,80 für „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Sporting Lissabon vs Manchester City auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Sporting Lissabon gewann zuletzt 6 Pflichtspiele in Folge, erzielte in jeder Partie „Über 1,5 Tore“.

Manchester City hat die meisten erwartbaren Tore in der Königsklasse gesammelt (9,0 xG).

Manchester City hat zwei Pflichtspiele in Folge verloren und in beiden Begegnungen „Über 1,5 Gegentore“ kassiert.

Sporting Lissabon vs Manchester City Quoten Analyse:

Viele Verletzungssorgen plagen den Champions-League-Sieger von 2022/2023 in dieser Spielzeit. Diese Situation fließt auch in die Sporting Lissabon Manchester City Wettquoten mit ein. Auswärts erhaltet ihr für einen Sieg der Skyblues tatsächlich Siegquoten von circa 1,80.

Die Sporting Lissabon Manchester City Quoten findet ihr auch in den Sportwetten Apps der Buchmacher. Dort erreicht ihr mit einer erfolgreichen Wette auf einen „Sieg Sporting Lissabon“ Quoten von über 4,00.

Sporting Lissabon vs Manchester City Prognose: Ausblick in die Zukunft

Ruben Amorim ist schon im Sommer ein begehrter Trainer auf dem Markt gewesen, hat sich aber vorerst für einen Verbleib bei Sporting Lissabon entschieden. Seit 2020 trainiert der 39-Jährige die Löwen und feierte mehrere großartige Erfolge.

Auf nationaler Ebene gewann er in seiner ersten Saison die Meisterschaft und legte in der vorangegangenen Spielzeit den zweiten Meistertitel hinterher. Daran anknüpfend sind die „Verde e brancos“ wieder gut aus den Startlöchern gekommen und haben zehn Siege aus den ersten zehn Ligaspielen gesammelt.

International überzeugte der portugiesische Meister ebenfalls, holte zwei Siege aus den ersten drei Champions-League-Begegnungen (1U) und blieb in der Königsklasse ungeschlagen.

Am vierten Champions-League-Spieltag treten die Portugiesen ein letztes Mal mit Amorim an der Seitenlinie auf. Der Sporting-Trainer beerbt nach der Länderspielpause Erik ten Hag bei Manchester United und wird in Zukunft häufiger gegen Manchester City antreten.

Sporting Lissabon - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 5:1 Estrela Amadora (H), 3:1 Nacional (H), 3:0 Famalicao (A), 2:0 Sturm Graz (A), 2:1 Portimonense (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:2 Bournemouth (A), 1:2 Tottenham (A), 1:0 Southampton (H), 5:0 Sparta Prag (H), 2:1 Wolverhampton (A).

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon vs. Manchester City: 0:0 (A), 0:5 (H), 2:3 (A), 1:0 (H), 2:0 (H).

Zuvor liegt seine gesamte Aufmerksamkeit jedoch bei dieser Paarung. Die Form der Hausherren ist phänomenal und sechs Pflichtspielsiege in Serie geben den Löwen das notwendige Selbstvertrauen, um Manchester City zu ärgern.

Während der aktuellen Siegesserie erzielten die Gastgeber in allen sechs Begegnungen „Über 1,5 Tore“. Dabei konnte sich Amorin stets auf seinen besten Angreifer, Viktor Gyökeres, verlassen. Er schoss sich am letzten Ligaspieltag mit einem Viererpack gegen CF Estrale (5:1) warm.

Auf nationaler Ebene steht der Sporting-Stürmer bei 16 Toren in 10 Ligaspielen und ruft Vergleiche mit der Ausbeute von Erling Haaland herauf.

In seinen letzten zwölf europäischen Pflichtspielen für Lissabon war Gyökeres an zehn Treffern direkt beteiligt. Haaland erzielte bislang 21 Tore in 23 CL-Partien für Manchester City und steht insgesamt bei 44 Champions-League-Treffern in 42 Auftritten.

So seht ihr Sporting Lissabon - Manchester City im TV oder Stream:

05. November 2024, 21 Uhr, Estadio Jose Alvalade, Lissabon

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Zuletzt fanden die Löwen Mittel und Wege, sich gegen englische Teams zu behaupten. Die letzten drei Aufeinandertreffen mit Mannschaften aus der Premier League überstanden die Gastgeber unbeschadet (1S, 2U).

Der letzte Vergleich mit einer englischen Mannschaft fand gegen die Spurs statt. Sporting feierte gegen die Lilywhites einen beeindruckenden 2:0-Erfolg.

Sporting Lissabon vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sporting Lissabon: Israel, Inacio, Diomande, Debast, Quenda, Braganca, Hjulmand, Araujo, Trincao, Gyökeres, Goncalves

Ersatzbank Sporting Lissabon: Kovacevic, St. Juste, Reis, Esgaio, Fresneda, Simoes, Morita, Edwards, Harder

Startelf Manchester City: Ortega, Walker, Akanji, Ake, Gvardiol, Kovacic, Foden, Silva, Gündogan, Doku, Haaland

Ersatzbank Manchester City: Ederson, Simpson-Pusey, Lewis, Wright, McAtee, De Bruyne, O‘Reilly, Nunes, Savinho

Manchester City ist ein großes Kaliber, selbst wenn zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie die Stimmung bei den Gästen etwas getrübt haben. In der Königsklasse sind die Gäste seit 26 Partien ungeschlagen und zum Auftakt in die neue CL-Saison gab es zwei Siege sowie ein Unentschieden bei 9:0 Toren.

Ohne Gegentor wird Pep Guardiola dieses Auswärtsspiel allerdings nicht überleben, davon sind wir überzeugt. Die Skyblues kassierten in ihren beiden vorangegangenen Pflichtspielen je „Über 1,5 Gegentore“.

Unser Sporting Lissabon - Manchester City Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Die Offensive der Gäste ist mit 9,0 erwartbaren Toren bisher stärker als die von jedem anderen Champions-League-Teilnehmer und wird weiterhin ausreichend Chancen für mindestens einen Treffer erarbeiten. Sporting Lissabon trauen wir in der aktuellen Verfassung ebenfalls einen oder mehrere Treffer gegen die Citizens zu.