St. Gallen - Trabzonspor Tipp, Prognose, Quoten 22.8.2024

SPORT1 Betting 21.08.2024 • 11:59 Uhr St. Gallen - Trabzonspor Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Playoffs Wette | Findet Trabzonspor das Tor?

Unser St. Gallen - Trabzonspor Sportwetten Tipp zum Conference League Playoffs Spiel am 22.08.2024 lautet: Beim türkischen Erstligisten wird nach einem Stürmer mit Torinstinkt gefahndet. Unter anderem taucht der Name von Marvin Ducksch auf. Bevor die türkischen Gäste aber einen neuen Stürmer verpflichten können, gibt es im Wett Tipp heute nochmal wenige Treffer.

Etwas überraschend flog Trabzonspor nach zwei Zu-Null-Niederlagen gegen Rapid Wien aus der Europa-League-Qualifikation. Noch bleibt den „Bordo Mavililer“ aber die Chance auf eine Conference-League-Teilnahme. Ohne eigene Treffer droht in der St. Gallen Trabzonspor Prognose aber auch gegen St. Gallen das schnelle Ausscheiden.

Der St. Gallen Trabzonspor Wett Tipp heute enthält „Unter 2,5 Tore“ im Spiel und wird bei NEObet zu einer erfreulich hohen Quote von 2,04 angeboten.

Darum tippen wir bei St. Gallen vs Trabzonspor auf „Unter 2,5 Tore“:

Trabzonspor hat seit 3 Pflichtspielen nicht getroffen.

5 der insgesamt 5 absolvierten Pflichtspiele von Trabzonspor enthielten maximal 2 Tore.

St. Gallen hat in 3 der letzten 4 Begegnungen kein Gegentor erlaubt.

St. Gallen vs Trabzonspor Quoten Analyse:

Für ihre Reise in die Schweiz lassen die Spieler von Trabzonspor für eine kurze Zeit das Schwarze Meer hinter sich. Noch ist ungewiss, ob die Gäste auch das Erzielen von Toren hinter sich gelassen haben. Trabzonspor steht nach fünf Pflichtspielen bei drei Treffern und hat das Vertrauen der Buchmacher bei den St. Gallen Trabzonspor Quoten verloren.

Bwin geht mit einer Siegquote von 2,87 für die Karadeniz Firtinasi noch gnädig mit dem türkischen Vertreter um. Die Schweizer beanspruchen mit St. Gallen Trabzonspor Wettquoten bis zu 2,25 die Favoritenrolle für sich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Gallen vs Trabzonspor Prognose: Die dringende Stürmersuche

Ungefährlich und harmlos ist Trabzonspor in den bisherigen Pflichtspielen aufgetreten. Drei Tore aus den ersten fünf Begegnungen machen deutlich, wie dringend die Gäste noch vor dem Ende der Transferperiode auf Stürmersuche sind.

Zwar kam mit Denis Dragus bereits ein neuer Angreifer von Standard Lüttich - getroffen hat er das Tor jedoch nur einmal in fünf Partien. Zur Zeit köchelt in der Gerüchteküche sogar ein möglicher Transfer von Marvin Ducksch (Werder Bremen) ans Schwarze Meer.

Besonders deutlich wurden die fehlenden Ideen im letzten Drittel gegen Rapid Wien. Trabzonspor verlor beide Duelle (0:1, 0:2) und kam kaum in die Nähe einer großen Chance.

In beiden Vergleichen geriet das Tor der Rapidler kaum in Gefahr. Weder im ersten Duell (0,39 xG) noch im zweiten Aufeinandertreffen (0,30 xG) kratzte Trabzonspor auch nur an einem halben erwartbaren Tor.

St. Gallen - Trabzonspor Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Gallen: 4:0 Malcantone (A), 2:3 Slask Wroclaw (A), 1:0 Grasshopper (H), 2:0 Slask Wroclaw (H), 4:3 Lausanne-Sport (A).

Letzte 5 Spiele Trabzonspor: 0:2 Rapid Wien (A), 0:0 Sivasspor (A), 0:1 Rapid Wien (H), 1:0 Ruzomberok (H), 2:0 Ruzomberok (A).

Letzte 5 Spiele St. Gallen vs. Trabzonspor: -

St. Gallen ist nicht gerade der Gegner, dem Trabzonspor die Stirn bieten kann, zumindest nicht im Angriff. Die Espen haben zur Zeit die viertbeste erwartbare Defensive der Schweizer Super League (5,0 xGA).

Des Weiteren glänzte die Verteidigung der Hausherren jüngst durch drei weiße Westen in vier Pflichtspielen. Eine Sportwette mit Startguthaben ermöglicht einen weiteren St. Gallen Trabzonspor Tipp, in dem ihr das Risiko erhöhen könnt. Empfehlenswert wäre eine Quote von circa 3,30 für „Trabzonspor Unter 0,5 Tore“.

Nach all der Kritik am Angriffsspiel der „Bordo Mavililer“ muss ihrer Hintermannschaft ein Lob ausgesprochen werden. Trabzonspor blieb in drei von fünf Pflichtspielen ohne Gegentor.

Noch keine Partie der türkischen Gäste wurde mit Toren auf beiden Seiten abgepfiffen und alle fünf absolvierten Begegnungen boten dem Publikum „Unter 2,5 Tore“ in der Partie. Siege sind allerdings zu einer Rarität geworden. Zum Start in die Pflichtspiel-Saison gewann Trabzonspor zwar beide Duelle gegen Ruzomberok (2:0, 1:0), blieb danach aber in drei aufeinanderfolgenden Partien sieglos.

Grundsätzlich sehen wir für St. Gallen gegen Trabzonspor in unserer Prognose die höheren Siegchancen, was wir teilweise von den ersten Auftritten der Espen ableiten. St. Gallen verlor erst zwei Pflichtspiele, gewann auf der anderen Seite aber bereits sieben Begegnungen.

Trainer der Hausherren ist Enrico Maaßen, der aus seiner Zeit beim FC Augsburg bekannt sein dürfte. Unter ihm tauchen die Espen immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf. Zuletzt jubelten die Anhänger über insgesamt 13 Treffer in fünf Spielen.

St. Gallen vs Trabzonspor: Die möglichen Aufstellungen

Startelf St. Gallen: Ati Zigi, Schmidt, Ambrosius,Vallci, Okoroji, Stefanovic, Görtler, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo

Ersatzbank St. Gallen: Watkowiak, Faber, Yannick, Quintilla, Ruiz, Cissé, Milosevic, Stanic, Diaby, Konietzke,

Startelf Trabzonspor: Cakir, Asan, Mendy, Denswil, Ellmau, Lundstram, Yokuslu, Canak, Tufan, Mahmoud Trezeguet, Dragus

Ersatzbank Trabzonspor: Tepe, Cevikkan, Ali Sahin Yilmaz, Batagov, Baniya, Bosluk, Barisic, Günes, Bardhi, Nwakaeme, Visca, Destan.

Einen herausragenden Stellenwert für den Angriff der Espen nimmt Willem Geubbels ein. Das letzte Drittel ist sein zu Hause und seine Instinkte präsentierte er innerhalb der ersten vier Liga-Spiele durch vier Scorerpunkte (2 Tore, 2 Vorlagen).

Sein Partner in der Offensivabteilung von St. Gallen ist Chadrac Akolo, der bislang mehr Torschüsse in der Super League abgegeben hat, als jeder andere Akteur der höchsten Schweizer Spielklasse (4,3 pro 90 Minuten).

Unser St. Gallen - Trabzonspor Tipp: Unter 2,5 Tore

Unterhaltsam waren die ersten Begegnungen der neuen Saison für die Zuschauer von Trabzonspor nicht. Noch keine Partie enthielt „Über 2,5 Tore“ und für den eigenen Angriff wurde der Begriff „harmlos“ entwickelt.