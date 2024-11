St. Pauli - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 09.11.2024

Unser St. Pauli - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.11.2024 lautet: Im Wett Tipp heute stellen wir uns nicht die Frage wer gewinnt, sondern nur, wie hoch der Sieg ausfallen wird.

Gerade zum jetzigen Zeitpunkt, die Kiezkicker holten vier Punkte aus den letzten beiden Liga-Spielen, muss der Aufsteiger gegen den deutschen Rekordmeister ran. In unserer St. Pauli Bayern Prognose haben die Hausherren trotz steigender Formkurve keine Chance im Kampf um die drei Punkte.

Bayern führt nach neun Spieltagen die Tabelle an, hat in sieben Begegnungen „Über 2,5 Tore“ erzielt und den Status als Liga-Primus zurückerobert. Den St. Pauli Bayern Wett Tipp heute geben wir deshalb bei Sunmaker zu einer Quote von 2,60 auf „Sieg Bayern (HC -2,5)“ ab.