St. Pauli - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten 25.08.2024

SPORT1 Betting 24.08.2024 • 08:00 Uhr St. Pauli - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie verkraftet Heidenheim die englische Woche?

Unser St. Pauli - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.08.2024 lautet: Hocherfreut kehrt Heidenheim vom ersten internationalen Abenteuer zurück in die Bundesliga und kann dort im Wett Tipp heute auf unseren Zuspruch setzen.

Eine englische Woche ist für Heidenheim neu, könnte in Zukunft aber zur Gewohnheit werden. Der FC gewann am vergangenen Wochenende souverän sein DFB-Pokalspiel gegen Villingen (4:0) und legte in der Conference-League-Qualifikation gegen Häcken unmittelbar nach (2:1). Eine Fortsetzung soll in der St. Pauli Heidenheim Prognose folgen.

Was am ersten Spieltag noch vor zwei Jahren nach einem Zweitliga-Duell geklungen hat, ist in der neuen Saison ein Bundesliga-Spiel. Unser St. Pauli Heidenheim Wett Tipp heute lautet diesmal: „Heidenheim Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,75 bei Happybet.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Heidenheim auf „Heidenheim Über 1,5 Tore“:

Heidenheim erzielte in den letzten 4 Spielen (inklusive Vorbereitung) jeweils „Über 1,5 Tore“.

St. Pauli ließ im DFB-Pokalspiel gegen Halle 2 Gegentore zu.

St. Pauli erlaubte Halle dabei 1,73 erwartbare Tore.

St. Pauli vs Heidenheim Quoten Analyse:

Nachdem dem FCH bereits vor der letzten Spielzeit der Sprung ins deutsche Oberhaus gelungen ist, zog St. Pauli ein Jahr später nach. Am ersten Spieltag duellieren sich die beiden direkt um die ersten Zähler der neuen Saison und beschwören interessante St. Pauli Heidenheim Quoten hervor.

St. Pauli ist gegen Heidenheim mit Quoten bis 2,15 der leichte Favorit. Womöglich liegt das an der FCH-Ausbeute in den letzten Gastauftritten am Millerntor. Nur im ersten von neun Auswärtsspielen gelang ein Sieg. Allerdings drängen sich die St. Pauli Heidenheim Quoten von 3,55 nach zwei Pflichtspiel-Siegen in Serie für einen Sportwetten Bonus auf.

St. Pauli vs Heidenheim Prognose: Zwei Zweitliga-Meister unter sich

St. Pauli kehrt als frischgebackener Zweitliga-Meister zurück in die Bundesliga, muss aber den Abgang von Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler (Brighton) auffangen. Zum Auftakt in die neue Saison gastiert der vorangegangene Zweitliga-Meister in der St. Pauli Heidenheim Prognose am Millerntor.

Die Gäste ließen im Sommer Jan-Niklas Beste (Benfica) und Tim Kleindienst (Gladbach) ziehen und haben auf der Suche nach Ersatz scheinbar die richtigen Entscheidungen getroffen.

Für die Offensive wurden mehrere neue Spieler verpflichtet, die bereits in den ersten beiden Pflichtspielen überzeugen konnten. Sirlord Conteh (Paderborn) und Leo Scienza (Ulm) erzielten jüngst die beiden Treffer beim 2:1-Sieg im Conference-League-Qualifikationsspiel gegen den BK Häcken.

Zusätzlich stießen Mikkel Kaufmann (Union Berlin) sowie Maximilian Breunig (Freiburg 2) zum Team. Letztgenannter jubelte beim 4:0-Sieg im DFB-Pokal über drei Treffer gegen Villingen.

St. Pauli - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 3:2 n.V. Halle (A), 3:0 Atalanta (H), 3:1 Norwich (A), 1:0 Lyon (A), 1:3 Fürth (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:1 Häcken (A), 4:0 Villingen (A), 2:1 Espanyol (H), 2:1 Aris Limassol (A), 1:0 Parma (H).

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs. Heidenheim: 1:0 (A), 0:0 (H), 1:0 (H), 4:2 (A), 4:3 (A).

Übungsleiter des FCH ist und bleibt Frank Schmidt, der von seiner Mannschaft in den letzten vier Partien (inklusive Testspiele) je mindestens zwei Treffer zu sehen bekam. Nach zwei Siegen aus zwei Pflichtspielen und sechs erzielten Toren dürfte er mit der neuformierten Angriffsreihe zufrieden sein.

In unserem St. Pauli Heidenheim Tipp trauen wir den Gästen erneut zwei Treffer zu. Neben den eigenen Leistungen spricht auch der Pokalauftritt der Kiezkicker für diese Prognose.

St. Pauli brauchte gegen Halle, aktueller Regionalligist, eine Verlängerung für den Einzug in die zweite Pokalrunde. Am Ende der regulären Spielzeit leuchtete ein 2:2 auf der Anzeigetafel auf.

Es war kein Zufall, dass der Bundesliga-Aufsteiger diese zwei Gegentore gefangen hatte. Der amtierende Zweitliga-Meister bot Halle ungewöhnlich viele Räume an und erlaubte 1,73 erwartbare Gegentore.

Kritisch waren im Team von Trainer Alexander Blessin die Tempo-Defizite in der Innenverteidigung. Hauke Wahl und Eric Smith linderten den Erfolg im hohen Pressing und wurden mehrfach von einfachen Bällen und Tiefenläufen geschlagen. In der Merkur Bets App bietet sich deshalb eine Quote von 2,50 für „Sieg Heidenheim (DNB)“ an.

So seht ihr St. Pauli - Heidenheim im TV oder Stream:

25.08.2024, 17:30 Uhr, Millerntor-Stadion, Hamburg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Heidenheim leistete im vergangenen Jahr eine großartige Arbeit, aus wenigen erwartbaren Toren (39,9 xG) deutlich mehr Treffer herauszuholen (50). Diese Stärke ist dem FCH nicht abhandengekommen.

Im Vergleich mit dem BK Häcken reichten der Schmidt-Elf mickrige 0,64 erwartbare Tore für zwei eigene Treffer. Bezeichnend war die Vorbereitung des Führungstreffers. Neuzugang Sirlord Conteh setzte bei einem schwachen Rückpass nach und erarbeitete sich durch seine Gier im Zweikampf den ersten Pflichtspieltreffer für sein neues Team.

St. Pauli vs Heidenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf St. Pauli: Vasilj, Wahl, Smith, Mets, Stevens, Wagner, Metcalfe, Irvine, Treu, Guilavogui, Johannes Eggestein

Ersatzbank St. Pauli: Voll, Nemeth, Dzwigala, Ritzka, Boukhalfa, Saad, Aolayan, Banks, Sinani

Startelf Heidenheim: Feller, Busch, Mainka, Siersleben, Theuerkauf, Schöppner, Kerber, Honsak, Conteh, Scienza, Kaufmann

Ersatzbank Heidenheim: Eicher, Müller, Gimber, Föhrenbach, Traoré, Janes, Maloney, Thomalla, Wanner, Beck, Breunig, Pieringer

Zur neuen Saison brauchten die Hanseaten nicht nur einen neuen Trainer, sondern gleichzeitig einen Ersatz für den besten Scorer der letzten Zweitliga-Saison. Marcel Hartel (29) verließ den Aufsteiger in Richtung der amerikanischen MLS und schloss sich St. Louis an.

Die favorisierte Formation von Alexander Blessing war im DFB-Pokal das 3-5-2. So richtig nahmen die Kiezkicker aber erst an Fahrt auf, als sie in der 70. Spielminute zu ihrem 3-4-3-System zurückkehrten. Ob der neue Pauli-Trainer dadurch einen nachhaltigen Wechsel anstrebt, bleibt abzuwarten.

Unser St. Pauli - Heidenheim Tipp: Heidenheim Über 1,5 Tore

Die Gäste sind in der neuen Pflichtspiel-Saison angekommen und haben in zwei Partien bereits sechs Tore erzielt. Frank Schmidt hat mit der Wahl seiner Neuzugänge offensichtlich alles richtig gemacht und wird sich auch gegen den Aufsteiger auf St. Pauli auf die neuen Stützen in seinem Team verlassen können.