Sturm Graz - Brügge Tipp, Prognose & Quoten | 02.10.2024

Unser Sturm Graz - Brügge Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 02.10.2024 lautet: Als Tabellenführer der österreichischen Bundesliga empfängt Sturm Graz den Club Brügge. Im Wett Tipp heute trauen wir den Hausherren mehrere Treffer zu.

Erst zum vierten Mal kürte sich Sturm Graz am Ende der vergangenen Saison zum Meister der österreichischen Bundesliga. Der Auftakt in die neue Spielzeit ist den Gastgebern gelungen, sodass sie nach acht Spieltagen erneut an der Tabellenspitze stehen. Mit dieser Form im Hinterkopf gehen wir in der Sturm Graz Brügge Prognose ein kleines Risiko ein.

Dieses steht in enger Verbindung mit den Gästen, die jüngst drei Pflichtspiele in Folge ohne Sieg auskommen mussten und dabei vor allem in der Verteidigung eklatante Lücken offenbart haben. Im Sturm Graz Brügge Wett Tipp heute peilen wir deshalb bei AdmiralBet eine Quote von 2,25 für „Sturm Graz Über 1,5 Tore“ an.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Brügge auf „Sturm Graz Über 1,5 Tore“:

Sturm Graz hat die zweitbeste Offensive der österreichischen Bundesliga (14).

Brügge kassierte in den letzten 3 Pflichtspielen insgesamt 8 Gegentore.

Brügge ist seit 3 Pflichtspielen sieglos (1U, 2N).

Sturm Graz vs Brügge Quoten Analyse:

Öffnet ihr die Sportwetten App eurer Wahl, stellt ihr fest, dass die Buchmacher die Sturm Graz Brügge Quoten ziemlich nahe beieinander gelegt haben. Tendenziell werden die Grazer bei einer maximalen Siegquote von 2,65 als leichter Außenseiter betrachtet.

Etwas niedriger, aber nicht unter die Marke von 2,50, fallen die Sturm Graz Brügge Wettquoten für einen Sieg der Gäste aus. Ein Unentschieden bringt Quoten um 3,45.

Sturm Graz vs Brügge Prognose: Zu viele Gegentore

Erstmals findet im Sturm Graz Brügge Tipp eine Partie zwischen den Steirern und den Belgiern auf europäischer Bühne statt. Die Hausherren leisteten sich nach der Niederlage am ersten CL-Spieltag (1:2 vs. Brest) noch einen weiteren Ausrutscher gegen Wolfsberg (0:3), ehe sie wieder punkten konnten.

Zuletzt stabilisierten sich die Grazer aber wieder und errangen vier Punkte aus zwei Partien (2:2 vs. Austria Wien, 2:1 vs. BW Linz), mit denen die Tabellenführung in der österreichischen Bundesliga verteidigt werden konnte.

Brügge hingegen musste im Anschluss an die Auftaktniederlage in der Champions League mit weiteren Rückschlägen umgehen und kassierte im nachfolgenden Liga-Spiel gegen Gent sogar eine heftige 2:4-Niederlage.

Etwas besser, aber wieder nicht siegreich, fiel das Ergebnis der Generalprobe gegen Charleroi aus (1:1). Zusammengenommen kassierten die Gäste acht Gegentore in ihren letzten drei Pflichtspielen.

Sturm Graz - Brügge Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 2:1 BW Linz (A), 2:2 Austria (A), 0:3 Wolfsberger AC (H), 1:2 Brest (A), 4:1 KSV 1919 (H).

Letzte 5 Spiele Brügge: 1:1 Charleroi (A), 2:4 Gent (H), 0:3 Dortmund (H), 3:0 Kortrijk (A), 3:0 Cercle Brügge (H).

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs. Brügge: -

Im Vergleich mit Dortmund (0:3) verursachte Brügge im dritten Champions-League-Spiel in Serie einen Strafstoß. Ebenso unvorsichtig waren in der Historie der Königsklasse nur Juventus (2001) und Werder Bremen (2005).

Für die folgende Begegnung in Graz müssen sich die Blauw-Zwart in der Sturm Graz Brügge Prognose erneut auf viele Zweikämpfe im eigenen Strafraum einstellen, denn der amtierende österreichische Meister hat schon in vielen Partien großen Drang nach vorne gezeigt.

Auf nationaler Ebene sammelte nur Rapid Wien (16,5 xG) mehr erwartbare Tore als Sturm Graz (13,1 xG). Viele der herausgespielten Möglichkeiten wurden durch das schnelle und zielstrebige Spiel in die Offensive erarbeitet.

Diese Spielweise war am ersten Spieltag der CL-Saison zu erkennen, als die Hausherren in Ballbesitz 2,5 Meter pro Sekunde zurückgelegt haben. Schneller war kein anderes Team.

Die aktuell bestehende Verunsicherung im Gäste-Team wirkt wie eine Einladung zum schnellen Umschaltspiel des amtierenden österreichischen Meisters und könnte erneut zu mehreren Gegentreffern führen.

Der gefährlichste Akteur im Team von Christian Ilzer ist Mika Biereth, dem in der heimischen Liga bereits vier Saisontreffer geglückt sind. Am ersten Champions-League-Spieltag gegen Brest ging der 21-Jährige aber leer aus.

Das Problem im Duell mit dem französischen Vertreter war die hohe Rate an Abschlüssen von außerhalb des Sechzehners. Sturm Graz gab 75 Prozent der Torschüsse von mehr als 16 Metern Entfernung ab. Das soll sich im Sturm Graz Brügge Tipp ändern.

Sturm Graz vs Brügge: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sturm Graz: Scherpen, Johnston, Aiwu, Lavalee, Gazibegovic, Gorenc Stankovic, Yalcouye, Bovin, Horvat, Camara, Biereth

Ersatzbank Sturm Graz: Khudayakov, Malic, Geyrhofer, Chukwuani, Kiteishvili, Zvonarek, Yardimci

Startelf Brügge: Mignolet, Seys, Mechele, Ordonez De Cuyper, Vetlesen, Onyedika, Skov Olsen, Vanaken, Tzolis, Nilsson

Ersatzbank Brügge: Jackers, Romero, Sabbe, Jashari, Nielsen, Skoras, Talbi, Vermant, Jutgla

Greift man die Statistiken von Brügge gegen Dortmund auf, deuten viele davon auf ein besseres Ergebnis in dieser Partie hin. Die Blauw-Zwart gaben gegen den BVB 18 Schüsse ab.

Mehr waren es in der Königsklasse für die Gäste zuletzt im Jahr 2003/2004. Ebenfalls ist der Vergleich zur letzten europäischen Saison (8,6 Schüsse pro Spiel) vielversprechend, was die Belgier in der Sturm Graz Brügge Prognose positiv stimmen kann.

Unser Sturm Graz - Brügge Tipp: Sturm Graz Über 1,5 Tore

Die Hausherren spielen einen schnellen und zielstrebigen Fußball, mit dem die Verunsicherung in der Gäste-Abwehr herausgekitzelt wird. Vor allem mit dem heimischen Publikum im Rücken sind „Über 1,5 Tore“ für Sturm Graz möglich.