Sturm Graz - Red Bull Salzburg Tipp, Prognose & Quoten

Unser Sturm Graz - Red Bull Salzburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 31.03.2024 lautet: Im Topspiel des Zweiten gegen den Ersten erwarten wir Chancen auf beiden Seiten. In unserem Wett Tipp heute tendieren wir daher zu Toren für beide Teams.

In der Grazer Merkur-Arena steht am Sonntag ein richtungsweisendes Spiel um die Meisterschaft in der österreichischen Bundesliga auf der Tagesordnung: Der Zweite Sturm Graz empfängt Tabellenführer Red Bull Salzburg. Aktuell trennen die beiden Teams nur zwei Punkte. Wechsel an der Tabellenspitze, Ausbau des Vorsprungs oder alles bleibt, wie es ist - nach dieser Partie ist jedes dieser Szenarien möglich. Spannung ist aber vorprogrammiert. Die letzten Duelle fanden keinen Sieger, aber es gab Tore auf beiden Seiten.

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Red Bull Salzburg auf „Beide Teams treffen“:

Sturm Graz traf in den letzten 13 Partien in nationalen Wettbewerben immer.

Salzburg erzielte in jedem der letzten 10 Pflichtspiele mindestens ein Tor.

In den letzten 3 direkten Duellen konnten beide Teams treffen.



Sturm Graz vs Red Bull Salzburg Quoten Analyse:

Obwohl es eng an der Tabellenspitze ist und die Bullen hier auswärts ran müssen, werden sie von den Buchmachern favorisiert. Für Wetten auf einen Auswärtssieg gibt es Quoten um 2,20. Wer auf einen Heimerfolg setzt, der darf sich aktuell über Wettquoten bis 3,15 freuen. Die „Doppelte Chance 1X“ bringt noch Werte bis 1,70.

Sturm Graz vs Red Bull Salzburg Prognose: Chancen auf beiden Seiten

Zehn Mal in Folge wurde Salzburg zuletzt österreichischer Meister. In den letzten beiden Spielzeiten blieb Graz jeweils nur die Vize-Meisterschaft. In dieser Saison will man der Vorherrschaft der Bullen endlich ein Ende setzen. Mit einem Sieg würde Sturm auch Platz 1 in der Tabelle übernehmen.

Zumindest will man nicht verlieren, um nicht den Rückstand auf die Bullen zu vergrößern. Seit zehn Partien in der Bundesliga sind die Grazer ungeschlagen (6S, 4U). In jedem dieser zehn Spiele konnten sie mindestens ein Tor erzielen. Hinzu kommen drei Begegnungen im ÖFB-Cup, in denen man ebenfalls stets treffen konnte.

Apropos ÖFB-Cup: In diesem Wettbewerb steht Sturm im Halbfinale und trifft am nächsten Donnerstag erneut auf die Bullen - dieses Mal aber auswärts. Doch nun steht erst einmal das Bundesligaspiel auf heimischem Rasen an und zu Hause hat Graz in dieser Saison erst ein Liga-Spiel verloren (7S, 3U). Das war Ende Oktober letzten Jahres gegen Austria Wien.

Gegen Salzburg spielte Sturm Graz in dieser Saison schon zwei Mal und sowohl zu Hause (2:2) als auch auswärts (1:1) blieb man ungeschlagen. Überhaupt haben die Grazer nur zwei der letzten acht direkten Duelle mit Red Bull verloren (3S, 3U). Daheim gab es nur eine Pleite in den letzten vier Aufeinandertreffen mit dem Branchen-Primus.

Sturm Graz - Red Bull Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 4:0 Austria Klagenfurt (A), 1:1 Lille (A), 1:1 Hartberg (A), 0:3 Lille (H), 4:0 Wolfsberg (H)

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 5:1 Hartberg (H), 1:0 LASK (A), 1:0 Austria Klagenfurt (H), 7:0 Austria Lustenau (H), 1:1 BW Linz (A)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs Red Bull Salzburg: 1:1 (A), 2:2 (H), 1:2 (A), 0:2 (H), 1:1 n.V., 5:4 i.E. (A)



Auswärts haben die Bullen in dieser Spielzeit der österreichischen Bundesliga noch nicht verloren. In bisher elf Auswärtspartien gab es sieben Siege und vier der insgesamt fünf Unentschieden. Bis auf ein torloses Remis bei Austria Wien konnten die Salzburger in allen Auswärtsbegegnungen treffen. Überhaupt zeigten sich die Gäste in den vergangenen Wochen und Monaten torfreudig und konnten in ihren letzten zehn Pflichtspielen immer zumindest ein Tor schießen. Mit insgesamt 50 Toren stellen sie die beste Offensive der Bundesliga und mit 13 Gegentreffern die beste Abwehr. Die jeweils zweitbesten Werte hat Sturm Graz mit 41 selbst erzielten Treffern und 15 Gegentoren.

Unser Sturm Graz - Red Bull Salzburg Tipp: Beide Teams treffen

In den beiden bisherigen Duellen in dieser Saison gab es keinen Sieger, aber Tore auf beiden Seiten. Weiter zurückblickend schafften es in vier der letzten fünf direkten Aufeinandertreffen beide Mannschaften auf die Anzeigetafel, zuletzt drei Mal in Folge. Aktuell sind beide Teams in der Bundesliga seit zehn bzw. zwölf Spielen ungeschlagen. All das spricht für eine enge Angelegenheit, aber keinesfalls für ein langweiliges 0:0. Im Gegenteil: Wir gehen davon aus, dass abermals beide Teams zum Torerfolg kommen.