Sturm Graz - Sporting Lissabon Tipp, Prognose & Quoten

Unser Sturm Graz - Sporting Lissabon Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 22.10.2024 lautet: Beide Teams thronen auf nationaler Ebene an der Tabellenspitze und wollen in unserem Wett Tipp heute in der Königsklasse ebenfalls punkten.

Sporting Lissabon dominiert momentan das portugiesische Oberhaus nach Belieben und holte sage und schreibe 24 Punkte aus den bisherigen acht Liga-Duellen. An dieser Serie wollen die Portugiesen auch in der Königsklasse anknüpfen und treffen mit Sturm Graz auf einen vermeintlich einfachen Gegner. Dennoch sollten „die Schwoazn“ keineswegs unterschätzt werden. In unserer Sturm Graz Sporting Lissabon Prognose rechnen wir entgegen der Einschätzung der Wettanbieter mit einem Duell auf Augenhöhe und räumen beiden Konkurrenten Chancen auf einen Treffer ein.

Unser Sturm Graz Sporting Lissabon Wett Tipp heute zielt auf „Beide Teams treffen"

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Sporting Lissabon auf „Beide Teams treffen“:

Die Grazer erzielten in 6 Liga-Heimspielen 18 Tore.

Sporting traf in beiden Champions-League-Duellen.

Das letzte Kräftemessen beider Teams auf österreichischem Boden brachte im Vorjahr Tore auf beiden Seiten mit sich.

Sturm Graz vs Sporting Lissabon Quoten Analyse:

Beide Mannschaften standen sich in der Vergangenheit zweimal gegenüber und beide Ansetzungen entschieden die Portugiesen mit einem Sieg für sich. Auch diesmal tendieren die Wettanbieter zu einem Erfolg der Löwen und bewerten diesen Spielausgang mit durchschnittlichen Sturm Graz Sporting Lissabon Quoten von 1,40.

Obwohl die Löwen aus Lissabon beide Ansetzungen in der Königsklasse mit weniger als 2,5 Tore bestritten, rechnen die Bookies mit einem offensiv geführten Match. Bwin serviert für drei oder mehr Tore Sturm Graz Sporting Lissabon Wettquoten von 1,52. Zudem werden Neukunden mit einem Bwin Gutschein in Höhe von 100 Prozent bis zu 100 Euro begrüßt.

Sturm Graz vs Sporting Lissabon Prognose: Gehen die Österreicher erneut leer aus?

Die Grazer sind bereits zum vierten Mal in der Königsklasse unterwegs und schieden bisher immer nach der Vorrunde aus. Ähnlich könnte es sich auch in dieser Saison verhalten. Die ersten beiden Champions-League-Duelle gingen nämlich verloren.

Der erste Spieltag brachte gegen Brest eine knappe Niederlage (1:2) zum Vorschein. Zuletzt resultierte gegen Brügge auf heimischem Boden ein weiterer Misserfolg (0:1). Die kommenden Gegner werden in der Königsklasse mit dem Sturm Graz vs. Sporting Lissabon Tipp, Dortmund und Girona alles andere als leicht.

Mut machen zumindest die Erfolge auf nationaler Ebene. Sieben der zehn Spieltage brachten im österreichischen Oberhaus Erfolgserlebnisse zum Vorschein (1U, 2N). Nach wie vor thronen die Grazer an der Spitze der Tabelle und überzeugten vor allem auf heimischem Boden. Fünf der sieben Siege resultierten in der Merkur Arena. Darüber hinaus brachten die sechs Heimspiele 18 Tore mit sich.

Die Abwehr hielt in zwei Begegnungen die Null und musste sich zu Hause acht Gegentore ankreiden lassen. Mehr als 80 Prozent der Heimspiele endeten mit drei oder mehr Toren. Drei der sechs Duelle führten im eigenen Stadion zu beiderseitigen Treffern. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist auch in unserer Sturm Graz Sporting Lissabon Prognose zu rechnen.

Sturm Graz - Sporting Lissabon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 5:2 Grazer AK (H), 5:0 RB Salzburg (H), 0:1 FC Brügge (H), 2:1 BW Linz (A), 2:2 Austria Wien (A).

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 2:1 Portimonense (A), 2:0 Casa Pia (H), 1:1 PSV Eindhoven (A), 3:0 Estoril Praia (A), 3:0 AVS Futebol SAD (A)

Letzte Spiele Sturm Graz vs. Sporting Lissabon: 0:3 (A), 1:2 (H).

Sporting startete mit einem Erfolgserlebnis in die Champions League und setzte sich mit 2:0 gegen OSC Lille durch. Das zweite Spiel brachte jedoch in den Niederlanden beim PSV Eindhoven lediglich ein 1:1 mit sich. Dabei lagen die Gäste sogar über weite Strecken der Begegnung in Rückstand und ließen die letzte Entschlossenheit im Spiel nach vorne vermissen.

Wesentlich zielstrebiger agiert die Elf von Trainer Ruben Amorim auf nationaler Ebene. An den ersten acht Spieltagen stehen nämlich acht Siege zu Buche. Mit 24 Punkten grüßt der 20-fache portugiesische Meister von der Tabellenspitze und will diese weiterhin verteidigen. Vor allem die Offensive ist extrem gefährlich und erzielte im Durchschnitt pro Liga-Duell 3,4 Tore. 17 Tore wurden auf gegnerischem Boden erzielt.

Die Abwehr musste sich zudem in der Fremde nur ein Gegentor ankreiden lassen und stand weitestgehend sicher. Alle vier Fernduelle brachten auf nationaler Ebene drei oder mehr Tore mit sich. Um beim Abschluss vom Sturm Graz Sporting Lissabon Tipp kein eigenes Risiko zu tragen, könnte sich die Verwendung einer Gratiswette ohne Einzahlung anbieten.

Sturm Graz vs Sporting Lissabon: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sturm Graz: Scherpen, Gazibegovic, Aiwu, Geyrhofer, Lavalee, Chukwuani, Yalcouyé, Kiteishvili, Böving, Biereth, Jatta

Ersatzbank Sturm Graz: Khudyakov, Karic, Johnston, Horvat, Zvonarek, Yardimci, Camara

Startelf Sporting Lissabon: Israel - Eduardo Quaresma, Debast, Goncalo Inacio - Catamo, Daniel Braganca, Hjulmand, Maxi Araujo - Trincao, Gyökeres, Harder

Ersatzbank Sporting Lissabon: Kovacevic, Bruno Ramos, Luis Gomes, Rafael Nel, Morita, Nuno Santos, Fresneda, Geovany Quenda, Ricardo Esgaio

Zuletzt sorgte Otar Kiteishvili beim 5:2 gegen den Grazer AK mit einem Doppelpack für Aufsehen bei „den Schwoazn“. Allgemein ist der Georgier in der Liga mit fünf Toren offensiv sehr gefährlich. Lediglich Neuzugang Mika Biereth, der für 4,7 Millionen Euro aus England kam, war mit acht Saisontoren treffsicherer.

Sporting Lissabon mühte sich zuletzt im Zuge des portugiesischen Pokals gegen Portimonense mit einer B-Mannschaft zu einem knappen 2:1-Erfolg. Dabei erzielte Neuzugang Conrad Harder beide Tore. In der Sturm Graz Sporting Lissabon Prognose rückt voraussichtlich Viktor Gyökeres zurück in die Startformation. Der 26-jährige Mittelstürmer ist mit elf Toren der mit Abstand beste Angreifer in Portugal. Hinter dem Einsatz von Innenverteidiger Eduardo Quaresma steht verletzungsbedingt ein Fragezeichen. Gleiches gilt für Ousmane Diomande (IV).

Unser Sturm Graz - Sporting Lissabon Tipp: Beide Teams treffen

Spielerisch sind die Gäste den Österreichern deutlich überlegen und heiß auf einen weiteren Erfolg. Nach wie vor sind die Portugiesen in der Champions League ungeschlagen (1S, 1U). Die Grazer tanken hingegen zuletzt mit dem 5:2-Derbysieg gegen den GAK gehörig Selbstvertrauen und wollen gegen Sporting den ersten Erfolg auf internationaler Ebene verbuchen. In einem spannenden Match wird es vermutlich zu beiderseitigen Toren kommen.