Südafrika - Kongo Tipp, Prognose & Quoten | 11.10.2024

Unser Südafrika - Kongo Sportwetten Tipp zum Afrika Cup Quali Spiel am 11.10.2024 lautet: Gegen einen krisengeplagten Gegner sind die formstarken Südafrikaner im Wett Tipp heute zurecht die Favoriten. Aber ein Selbstläufer wird die Partie nicht.

Die Qualifikation für den Afrika Cup 2025 ist in vollem Gange. 48 Nationen kämpfen in zwölf Vierergruppen um 24 Tickets für die Endrunde. In der Gruppe K geht es nach zwei Spieltagen recht eng zu. Uganda und Südafrika führen die Tabelle mit vier Zählern an. Doch der Kongo folgt mit nur einem Punkt Rückstand. Am Freitag empfängt die „Bafana Bafana“ die „Roten Teufel“ in Gqeberha. Die Buchmacher schlagen sich bei der Südafrika Kongo Prognose ganz klar auf die Seite der Gastgeber.

Wir schätzen die Lage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Betano den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Südafrika vs Kongo auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Südafrika ist seit 10 Länderspielen ungeschlagen

Der Kongo ist zu Gast bei der „Bafana Bafana“ noch ohne Tor und Sieg

Die „Roten Teufel“ konnten nur eine der jüngsten 8 Partien für sich entscheiden

Südafrika vs Kongo Quoten Analyse:

Die „Bafana Bafana“ stehen in der Weltrangliste auf Platz 59. Die „Ba Diabulu ya Mbwaki“ finden sich dagegen erst auf Rang 117 wieder. Zusammen mit dem Heimvorteil sprechen die Südafrika Kongo Quoten somit eine deutliche Sprache.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1,40. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den neuen Wettanbietern für einen Dreier der Gäste Südafrika vs. Kongo Wettquoten zwischen 7,00 und 7,90.

Südafrika vs Kongo Prognose: Können die Gäste die Unruhen ausblenden?

Seit Mai 2021 wird Südafrika vom Belgier Hugo Broos betreut. Der Coach soll die „Bafana Bafana“ wieder unter die besten afrikanischen Teams führen. Zudem will das Land wieder zu einer WM. Zwischen 1998 und 2010 hatten die Südafrikaner an drei von vier Weltmeisterschaften teilgenommen. Die vergangenen drei Turniere wurden aber allesamt verpasst. In 39 Partien unter Broos musste die Mannschaft nur sechs Niederlagen hinnehmen, bei 18 Siegen und 15 Remis.

Bei der Afrika-Meisterschaft 2023 feierte das Land mit dem dritten Platz das beste Ergebnis seit dem Jahr 2000. Auch der Start in die Quali für den kommenden Afrika Cup glückte mit einem 2:2 daheim gegen Uganda und einem 3:2-Erfolg zu Gast im Süd-Sudan. Seit zehn Länderspielen ist Südafrika nun ungeschlagen (4S, 6U). In diesem Zeitraum blieb die „Bafana Bafana“ aber nur zweimal ohne Gegentor. Bei der Afrika-Meisterschaft Anfang des Jahres war die gute Defensive mit nur drei Gegentoren in sieben Spielen noch das Prunkstück, das im Südafrika Kongo Tipp den Ausschlag geben könnte.

Aktuell steckt der Fußball im Kongo in einer Krise. Die Büros des Verbandes FECOFOOT waren Anfang Oktober vom Militär durchsucht und geschlossen worden. Der Verband fordert mehr Gelder von der Regierung. Die „Roten Teufel“ konnten sich nur für eine der letzten zwölf Afrika-Meisterschaften qualifizieren. 2015 schaffte es die Auswahl dabei immerhin ins Viertelfinale. Trotz aller Probleme hat die Mannschaft in der laufenden Qualifikation einen neuen Anlauf gestartet.

Zum Auftakt gab es im September einen 1:0-Heimsieg gegen den Süd-Sudan, bevor die „Ba Diabulu ya Mbwaki“ eine 0:2-Pleite in Uganda kassierten. Von den letzten acht Länderspielen konnte die Truppe von Coach Isaac Ngata, der sein Amt auch nur auf Interimsbasis ausübt, lediglich eines gewinnen (2U, 5N). Bei vier der fünf Niederlagen blieb man ohne eigenen Treffer. In der Fremde konnte der Kongo sogar nur eine der jüngsten zwölf Partien für sich entscheiden (4U, 7N).

Südafrika - Kongo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Südafrika: 3:2 Süd-Sudan (A), 2:2 Uganda (H), 1:0 Swasiland (H), 0:0 Botswana (H), 1:1 Mosambik (H)

Letzte 5 Spiele Kongo: 0:2 Uganda (A), 1:0 Süd-Sudan (H), 0:6 Marokko (H), 0:3 Niger (H), 1:1 Gabun (A)

Letzte Spiele Südafrika vs Kongo: 0:0 (H), 2:0 (A), 1:1 (A), 0:0 (H).

In den Datenbanken finden sich zehn Länderspiele zwischen beiden Nationen. Der Kongo konnte bisher nur ein Spiel gegen Südafrika gewinnen. Dieser Erfolg stammt aus der Quali für die WM 1998 und einem 2:0-Heimsieg.

Auf der Gegenseite ging die „Bafana Bafana“ bei dieser Paarung fünfmal als Sieger vom Feld, bei vier Remis. Auf südafrikanischem Boden sind die „Roten Teufel“ nach fünf Gastspielen noch ohne Sieg und Tor (3U, 2N, 0:2 Tore). Ändert sich das ausgerechnet diesmal in der Südafrika Kongo Prognose?

Somit fielen in fünf Duellen der beiden Nationen in Südafrika gerade mal zwei Tore. Aus dieser Statistik ergibt sich für uns ein alternativer Südafrika Kongo Tipp. Für die Wette „Unter 2,5 Tore“ gibt es bei Bet-at-home eine Quote von 1,85.

Südafrika vs Kongo: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Südafrika: Chaine - Mudau, Ngezana, Dortley, Modiba - Le Roux, Mokoena - Mofokeng, Zwane, Appollis - Foster.

Ersatzbank Südafrika: Goss, Chaine, Mobbie, Sibisi, Basadien, Sesane, Kwayiba, Le Roux, Rayners, Mokwana, Morena, Williams

Startelf Kongo: Mafoumbi - Andzouana, Passi, Bidounga, Poaty - Dembi, Makouta - Bassouamina, Mboungou, Ndockyt - Ganvoula

Ersatzbank Kongo: Vimalin, Bonazebi - Etou, Makosso, Fauriel, Mbemba, Ossete, Otanga, Bintsouka, Andzouono, Ibayi, Loulendo

Die Hausherren müssen auf Spieler wie Yaya Sithole, Thalente Mbatha und Jayden Adams verzichten.

Dafür kehrt Kapitän Ronwen Williams zurück in den Kader. Bei den Gästen steht in der Südafrika Kongo Prognose der ehemalige Bochumer Ganvoula in der Startelf.

Unser Südafrika - Kongo Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Auf den ersten Blick spricht bei dieser Paarung fast alles für die Hausherren. Auch wir sehen die „Bafana Bafana“ durch den Heimvorteil und die Qualität vorne. Zudem konnte sich der Kongo durch die Unruhen in der Heimat nicht wirklich gut auf das Spiel vorbereiten.

Da es zwischen beiden Nationen in der Vergangenheit aber immer eng zuging und die „Roten Teufel“ den Südafrikanern immer wieder Unentschieden abtrotzen konnten, sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab. Allzu viele Tore sollten nicht fallen.