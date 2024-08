SV Meppen - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 18.08.2024

Unser SV Meppen - HSV Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 18.08.2024 lautet: Die sportliche Entwicklung beim SV Meppen hat die Verantwortlichen früh in der Saison zu einem Trainerwechsel bewogen. Eine Niederlage im DFB-Pokal gibt es laut unserem Wett Tipp heute dennoch.

Es war ein kritischer Saisonstart für den SV Meppen, der nach drei Spieltagen nur zwei Zähler auf dem Konto verbuchte. Ein Trainerwechsel in dieser Frühphase ist dennoch untypisch. Der SVM sollte unter diesen Voraussetzungen keine große Hürde für den HSV darstellen. Die Buchmacher schließen durch ihre SV Meppen HSV Quoten einen Sieg der Hausherren quasi aus.

Wir teilen diese Auffassung und geben unseren Wett Tipp heute bei AdmiralBet auf eine Quote von 1,75 für einen „Sieg HSV (HC -1)“ ab.

Darum tippen wir bei SV Meppen vs HSV auf „Sieg HSV (HC -1)“:

SV Meppen vs HSV Quoten Analyse:

Dem Hamburger SV ist ein solider Start in die neue Zweitliga-Spielzeit geglückt. Vier Punkte aus zwei Begegnungen sind eine akzeptable Ausbeute und sollten genügend Selbstvertrauen für das anstehende Pokalspiel gegen den SV Meppen gebracht haben.

SV Meppen vs HSV Prognose: Hamburgs Nummer Eins

Seinen Platz in der Startelf wird Königsdörffer am kommenden Wochenende aller Voraussicht nach sicher haben und als Sturmspitze Nummer Eins das Feld betreten. Typisch für eine Mannschaft von Steffen Baumgart setzt der Zweitligist vermehrt auf Durchbrüche über Außen und anschließenden Hereingaben.

SV Meppen - HSV Statistik & Bilanz:

Wie schlecht es derzeit um die Offensive des SVM bestellt ist, war am letzten Spieltag zu sehen. Obwohl die Emsländer die gesamte zweite Halbzeit in Überzahl verbracht haben, gingen sie torlos vom Feld (0:0 vs. Drochtersen/Assel).