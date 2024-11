Tottenham - Ipswich Tipp, Prognose & Quoten, 10.11.2024

Am kommenden 10. November treffen Tottenham und Ipswich im Tottenham Hotspur Stadium aufeinander. Die Tottenham Ipswich Prognose zur Partie, die um 15:00 Uhr beginnt, ist Teil des 11. Spieltags der Premier League. Tottenham befindet sich in guter Form und steht aktuell mit 16 Punkten auf Platz 7 der Tabelle. Trainer Ange Postecoglou hat sein Team gut in Position gebracht, trotz der Verletzungen wichtiger Spieler wie Richarlison und Micky van de Ven. Auch die jüngsten Transferspekulationen um Spieler wie Callum Hudson-Odoi und Arda Güler zeigen die Ambitionen des Klubs.

Auf der anderen Seite kämpft Ipswich unter Trainer Kieran McKenna gegen den Abstieg, derzeit auf Platz 18 mit nur fünf Punkten. Die Blues haben in ihren letzten fünf Spielen keine weiße Weste geschafft und der Ausfall von Kalvin Phillips macht die Aufgabe nicht leichter. Der erfahrene Schiedsrichter Darren England wird die Partie leiten. Tottenham gilt als klarer Favorit. Ein Tipp auf mehr als 3,5 Tore könnte sich lohnen, vor allem da Tottenham in den letzten fünf Spielen im Durchschnitt 2,20 Tore erzielt hat.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Ipswich auf „Über 3,5 Tore“:

Unser empfohlener Wett-Tipp für das Spiel zwischen Tottenham und Ipswich ist „Über 3,5 Tore“. Warum? Tottenham hat in dieser Saison 22 Tore in 10 Spielen erzielt und gehört damit zu den offensivstärksten Teams der Liga. Ipswich hingegen zeigt trotz ihrer Platzierung eine effektive Offensive, die in 10 Spielen 10 Tore geschossen hat. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass in dieser Partie viele Tore zu erwarten sind.