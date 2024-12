Tottenham - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten | 22.12.2024

Tottenham - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Verwickeln die Spurs den Tabellenführer in einen offenen Schlagabtausch?

Tottenham - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Verwickeln die Spurs den Tabellenführer in einen offenen Schlagabtausch?

Unser Tottenham - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 22.12.2024 lautet: Wir erwarten im Wett Tipp heute ein sehr unterhaltsames Spiel, das von beiden Offensivreihen geprägt wird.

Ein Spiel zu verwalten liegt der Mannschaft von Ange Postecoglou überhaupt nicht. Unter der Woche führten die Spurs im Carabao Cup zwischenzeitlich mit 3:0 gegen Manchester United. Das Endergebnis lautete schließlich 4:3 für die Lilywhites. Dementsprechend stellen wir uns auch in der Tottenham Liverpool Prognose auf großartige Unterhaltung ein.

Die drei vorangegangenen Duelle zwischen diesen beiden englischen Top-Teams endeten jeweils mit einem Sieg für die gastgebende Mannschaft. Im Tottenham Liverpool Wett Tipp heute erwarten wir von “Tottenham Über 1,5 Tore” und spielen dafür eine Quote von 2,02 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Tottenham vs Liverpool auf “Tottenham Über 1,5 Tore”:

Tottenham vs Liverpool Quoten Analyse:

Allerdings gewann in den letzten drei Aufeinandertreffen jeweils die gastgebende Mannschaft, weshalb auch die Tottenham Liverpool Wettquoten für einen Heimsieg unser Interesse wecken. Bei NEO.bet könnt ihr mit dem vierfachen Gewinn rechnen.

Tottenham vs Liverpool Prognose: Vollgas-Fußball ab der ersten Sekunde

Die Premier League kennt in der Winterzeit keine Pause. Eine Unterbrechung der Saison würde Spurs-Trainer Ange Postecoglou derzeit aber sicher annehmen. Schon seit längerem quälen sich die Lilywhites mit einem schmalen Kader durch den eng getakteten Spielplan. Verletzungen sind ein ständig wiederkehrendes Thema.

Umso wichtiger scheinen den Gastgebern in den vergangenen Wochen die ersten Minuten einer Partie zu sein. Während der beiden vorangegangenen Liga-Spiele erzielte Tottenham fünf Treffer in der Anfangsviertelstunde. Auf die gesamte Spielzeit gesehen sind es bereits neun Tore - der beste Wert im englischen Oberhaus.

Unter der Woche gingen die Lilywhites gegen Manchester United ebenfalls in Führung und bauten diese zwischenzeitlich auf 3:0 aus. Dann ging der Postecoglou-Elf jedoch ein wenig der Saft aus und es wurde nochmal spannend (4:3).

Als Alternative zu unserem Tottenham vs. Liverpool Tipp schlagen wir deshalb eine “Über 3,5 Tore”-Wette vor, die mit Quoten im Bereich von 1,75 in den verschiedenen Sportwetten Apps zu finden ist.

Tottenham - Liverpool Statistik & Bilanz:

Auf eines können wir uns bei den Spurs unter Ange Postecoglou in jedem Fall verlassen: Bedingungsloser Offensivfußball, gepaart mit einer Flachpass-Philosophie, die zum Zunge schnalzen einlädt.

Während der beiden vorangegangenen Liga-Spiele waren die Angreifer der Lilywhites in bester Torlaune und erzielten insgesamt neun Treffer. Ausgedehnt auf die letzten vier Pflichtspiele sind es immer noch zwölf Tore gewesen.

Das nährt unser Vertrauen in die Tottenham vs. Liverpool Prognose auf “Tottenham Über 1,5 Tore”. Bereits in den drei vorherigen direkten Duellen jubelten die Spurs über mindestens zwei Treffer pro Spiel.