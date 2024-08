Trabzonspor - Rapid Wien Tipp, Prognose & Quoten 8.8.2024

von SPORT1 Betting 07.08.2024 • 09:00 Uhr Trabzonspor - Rapid Wien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Quali Wette | Wer darf auf die Gruppenphase hoffen?

Unser Trabzonspor - Rapid Wien Sportwetten Tipp zum Europa League Quali Spiel am 08.08.2024 lautet: Die Hausherren haben dank ihrer Qualität und dem Heimvorteil im Hinspiel eigentlich die Nase vorne. Im Wett Tipp heute rechnen wir aber trotzdem am ehesten mit Treffern auf beiden Seiten.

Auch in der Europa League beginnt im Kampf um die Plätze für die Gruppenphase so langsam die „Crunch Time“. Ab dieser Woche bewerben sich 14 Teams in der dritten Qualifikationsrunde für sieben Tickets in den Playoffs. Dazu gehören auch Trabzonspor und Rapid Wien. Im Hinspiel zwischen beiden Vereinen am Donnerstag im Papara Park von Trabzon schlagen sich die Wettquoten auf die Seite der „Bordo Mavililer“.

Wir gehen den Trabzonspor Rapid Wien Tipp etwas anders an und spielen mit einer Quote von 1,58 bei NEObet die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Trabzonspor vs Rapid Wien auf „Beide Teams treffen“:

Rapid hat in den ersten 4 Pflichtspielen der neuen Saison schon 11 Tore erzielt

Trabzon hat in den vergangenen 4 Pflicht-Heimspielen insgesamt 12 Mal getroffen

In den 18 Partien der Wiener gegen türkische Vereine fielen 50 Treffer

Trabzonspor vs Rapid Wien Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Türken mit 96 zu 28 Millionen Euro klar die Nase vorne. Zusammen mit dem Heimvorteil im Hinspiel ergibt das die Ausgangslage für die Trabzonspor Rapid Prognose.

So sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,87 bei den besten Buchmachern die Favoriten. Für einen Erfolg der Gäste bekommt ihr Quoten zwischen 3,50 und 3,80. Der Sieger dieser Paarung trifft in den Playoffs auf den Gewinner aus dem Duell zwischen Servette Genf und Sporting Lissabon.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Trabzonspor vs Rapid Wien Prognose: Welche Defensive hält besser dicht?

Trabzonspor beendete die vergangene Saison in der Süper Lig auf Platz 3, hatte aber 32 bzw. 35 Punkte Rückstand auf Galatasaray und Fenerbahce. Zudem verloren die Männer von Coach Abdullah Avci das Pokalfinale gegen Besiktas. Damit war man in der Schwarzmeer-Stadt natürlich nicht zufrieden und will in dieser Saison die Kräfteverhältnisse wieder zurechtrücken. Dafür hat der Verein schon neun neue Spieler verpflichtet, gab dafür aber nur knapp über 9 Millionen Euro aus. Es sollen noch vier bis fünf weitere Transfers dazukommen.

Trainer Avci, der die „Bordo Mavililer“ in der Spielzeit 2021/22 zum letzten Meistertitel geführt hat, genießt weiterhin das Vertrauen. Die Bordeaux-Blauen standen schon viermal in der Europa-League-Gruppenphase. Dieses Ziel will man auch in dieser Saison erreichen. Die ersten beiden Pflichtspiele der neuen Saison absolvierte man in der EL-Quali gegen den slowakischen Pokalsieger Ruzomberok. Hier setzte sich Trabzon mit zwei Zu-Null-Siegen (2:0, 1:0) durch. Die neue Saison der Süper Lig beginnt am kommenden Wochenende. Trabzonspor ist zu Gast bei Sivasspor.

Rapid Wien möchte in dieser Saison den Abstand zu Red Bull Salzburg und Sturm Graz verringern. Zudem wollen die Hütteldorfer dem LASK den dritten Platz streitig machen. Dafür muss Coach Robert Klauß, nachdem er im vergangenen Halbjahr die Defensive enorm stabilisiert hatte, nun auch den Angriff in Schwung bringen. Erzielte man in 21 Pflichtspielen unter Barisic noch 50 Tore, so waren es in 21 Partien unter Klauß nur noch 27 Treffer. Zudem musste man mit Marco Grüll den Topscorer der Vorsaison in die deutsche Bundesliga (Bremen) ziehen lassen.

So hat sich der Trainer für diese Saison für ein neues System entschieden. Im neuen 4-2-2-2 erhofft sich der Coach eine höhere Gefahr und vor allem mehr Präsenz in und um den Strafraum. Der Auftakt in die neue Spielzeit verlief für die Wiener recht vielversprechend. Zunächst setzten sich die Rapidler in der EL-Quali klar gegen Wisla Krakau (2:1, 6:1) durch, dazwischen gab es ein 2:0 im Pokal gegen Neusiedl. Die bisherige Krönung war natürlich der 1:0-Heimsieg am Sonntag gegen den amtierenden Meister und Pokalsieger Sturm Graz zum Auftakt der heimischen Meisterschaft.

Trabzonspor - Rapid Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Trabzonspor: 1:0 Ruzomberok (H), 2:0 Ruzomberok (A), 4:2 Ankaragücü (H), 2:3 Besiktas (A), 1:0 Basaksehir (A)

Letzte 5 Spiele Rapid: 1:0 Sturm Graz (H), 6:1 Wisla Krakau (H), 2:0 Neusiedl (A), 2:1 Wisla Krakau (A), 1:1 AC Milan (H)

Letzte Spiele Trabzonspor vs Rapid: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Trabzonspor hat bisher auch noch keinen Vergleich gegen eine Mannschaft aus Österreich absolviert. Rapid kann dagegen schon 18 Duelle mit türkischen Teams vorweisen.

Die Bilanz steht hier bei acht Siegen, zwei Remis und acht Niederlagen. Nur zwei der acht Erfolge glückten auf türkischem Boden. Im Hinspiel der vergangenen EL-Quali-Runde erzielte der Schwarzmeer-Klub zwei Tore. Erweisen sich die Hausherren auch am Donnerstag als treffsicher, bekommt ihr in der AdmiralBet App für den Tipp „Trabzonspor Über 1,5 Tore“ eine Quote von 1,70.

Unser Trabzonspor - Rapid Wien Tipp: Beide Teams treffen

Rapid Wien hat schon vier Pflichtspiele in der neuen Saison absolviert und hat hier somit einen kleinen Vorteil gegenüber Trabzonspor. Zudem sind die Hütteldorfer mit vier Siegen auch gut in die neue Spielzeit gestartet. Allerdings sprechen zumindest im Hinspiel die Qualität und der Heimvorteil für die Türken.

Ob sich die Männer von Trainer Robert Klauß eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen können, ist noch unklar. Wir trauen den Gästen, die mit dem neuen System ihres Coaches bisher ganz gut klarkommen, aber an der Schwarzmeerküste zumindest einen Treffer zu.