Trabzonspor - St. Gallen Tipp, Prognose, Quoten 29.8.2024

Unser Trabzonspor - St. Gallen Sportwetten Tipp zum Conference League Playoffs Spiel am 29.08.2024 lautet: Ganz im Stile einer Begegnung mit Beteiligung des türkischen Vertreters fiel im Hinspiel kein Treffer. Unser Wett Tipp heute enthält zumindest für eine der beiden Mannschaften keinen Torjubel.

Deshalb antizipieren wir einen Spielverlauf, der maximal einer der beiden Mannschaften zum Tor verhilft. Unseren Trabzonspor St. Gallen Wett Tipp heute zum Rückspiel spielen wir bei Merkur Bets zur Quote von 2,03 für „Beide Teams treffen: Nein“.

Darum tippen wir bei Trabzonspor vs St. Gallen auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Trabzonspor vs St. Gallen Quoten Analyse:

Die heimischen Fans von St. Gallen rümpften nach dem 0:0 im Hinspiel gegen Trabzonspor eifrig die Nase. Seit weit über 100 Spielen sahen die Anhänger der Espen kein 0:0 mehr. Auswärts muss für den Einzug in die Conference-League-Gruppenphase unbedingt ein Treffer her, doch Trabzonspor St. Gallen Quoten von ungefähr 4,90 verheißen nichts Gutes.

Die Türken erhalten Trabzonspor St. Gallen Wettquoten bis 1,70. Dabei sind sie unserer Meinung nach aber ein Team, das für einen Sportwetten Bonus in Betracht gezogen werden sollte. Dafür ist die Offensive der Gastgeber bislang zu harmlos gewesen.

Trabzonspor vs St. Gallen Prognose: Der Unbezwingbare

Beim ersten Aufeinandertreffen war Trabzonspor eindeutig die spielbestimmende Mannschaft. An einem Sieg scheiterte der Karadeniz Firtinasi allen voran am Schlussmann der Espen: Lawrence Ati Zigi.

Der Torhüter vereitelte in mehreren Druckphasen des türkischen Vertreters einen Torschuss nach dem anderen und wurde zum Matchwinner für St. Gallen. Ein Spiel ohne Gegentor gelang dem Torhüter der Gäste zuletzt in vier von fünf Pflichtspielen.

Knüpft der 27-Jährige im Trabzonspor St. Gallen Tipp an seine gezeigte Leistung aus dem Hinspiel an, könnte er dieser vielversprechenden Bilanz eine weitere Partie hinzufügen. Trabzonspor war in den ersten Wochen dieser Saison häufig zu harmlos vor dem gegnerischen Kasten.