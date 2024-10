Tschechien - Albanien Tipp, Prognose, Quoten | 11.10.2024

SPORT1 Betting 10.10.2024 • 11:00 Uhr Tschechien - Albanien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wer sichert sich wichtige Punkte im Aufstiegskampf?

Unser Tschechien - Albanien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 11.10.2024 lautet: Nominell sind die Gastgeber hier der Favorit. Doch ihre Abwehr ließ zuletzt einige Gegentore zu. Das ist auch in unserem Wett Tipp heute der Fall.

Der neue Modus in der UEFA Nations League beschert nun auch den jeweils Zweitplatzierten der Liga B die Möglichkeit auf einen Aufstieg, während die Dritten in einer Relegation um den Ligen-Verbleib kämpfen müssen. In unserer Tschechien Albanien Prognose trifft der aktuell Dritte auf den Zweiten der Gruppe 1.

Zuletzt sind die beiden Kontrahenten im Rahmen der Qualifikation zur EM 2024 aufeinandergetroffen, an deren Ende sie punktgleich auf den Plätzen 1 und 2 in ihrer Gruppe landeten. Da beide Teams zuletzt gerne Gegentore zuließen, entschieden wir uns für den Tschechien Albanien Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,90 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Tschechien vs Albanien auf „Beide Teams treffen“:

In den letzten 9 Länderspielen Tschechiens gab es Tore auf beiden Seiten.

Albanien kassierte in 8 der letzten 9 Länderspiele Gegentreffer.

Die Tschechen haben nach nur 2 Spieltagen bereits 6 Gegentore.

Tschechien vs Albanien Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung in dieser Begegnung fällt ziemlich eindeutig aus. Die Tschechien Albanien Quoten für Wetten auf einen Erfolg der Gastgeber liegen in der Spitze bei 1,70. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 5,00 für einen Tipp auf einen Sieg der Gäste. Wer einen solchen erwägt, sollte aber lieber auf die „Doppelte Chance X2″ ausweichen.

Die diesbezüglichen Tschechien Albanien Wettquoten knacken nämlich immerhin noch die Marke von 2,00. Bei NEO.bet zum Beispiel erhält man für diese Wett-Option aktuell eine Quote von 2,14. Mit dem NEO.bet Promotion Code ließe sich dieser Tipp zudem auch ohne Risiko als Freiwette spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tschechien vs Albanien Prognose: Beide Abwehrreihen lassen Treffer zu

Bei vielen Experten wurde die tschechische Nationalmannschaft im Vorfeld der Nations League als Favorit auf den Sieg in der Gruppe 1 der Liga B gehandelt. Doch gleich zum Auftakt gab es eine schallende Ohrfeige. In Georgien verloren die Tschechen klar mit 1:4. Es war zu diesem Zeitpunkt das vierte sieglose Pflichtspiel in Folge (1U, 3N).

Am zweiten Spieltag gab es dann aber den Befreiungsschlag, als man im eigenen Land die Ukraine mit 3:2 schlagen und die ersten Punkte für die Mission Wiederaufstieg in die Liga A sammeln konnte. Bei diesem Sieg blieb die tschechische Auswahl aber mal wieder nicht ohne Gegentor.

Die letzte tschechische Weiße Weste datiert vom 20. November 2023 vom 3:0-Heimsieg im Rahmen der Qualifikation zur EM 2024 gegen Moldawien. Seitdem konnten die Tschechen neun Mal in Folge nicht zu Null spielen. Selbst erzielten sie allerdings in ihren letzten zwölf Länderspielen stets mindestens einen eigenen Treffer.

So kommt es dann auch, dass es in den letzten neun Länderspielen mit tschechischer Beteiligung Tore auf beiden Seiten gab und wir in unserem Tschechien Albanien Tipp eine Fortsetzung dieses Trends erwarten. Im eigenen Land haben die Tschechen die letzten fünf Spiele alle gewonnen. Seit insgesamt acht Heimspielen sind sie ungeschlagen (7S, 1U).

Tschechien - Albanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tschechien: 3:2 Ukraine (H), 1:4 Georgien (A), 1:2 Türkei (N), 1:1 Georgien (N), 1:2 Portugal (N)

Letzte 5 Spiele Albanien: 0:1 Georgien (H), 2:1 Ukraine (N), 0:1 Spanien (N), 2:2 Kroatien (N), 1:2 Italien (N)

Letzte Spiele Tschechien vs Albanien: 0:3 (A), 1:1 (H), 3:1 (H)

Die Albaner haben in der Fremde dagegen so ihre Probleme. Von den letzten neun Länderspielen auf des Gegners Platz haben sie nur jenes auf den Färöern am 20. Juni 2023 im Rahmen der Qualifikation zur EM 2024 gewonnen (3:1). Ansonsten gab es nur noch drei Remis und fünf Niederlagen.

Zwar ist Albanien als nominelles Auswärtsteam mit einem 2:1-Sieg in die Nations League gestartet, da der Gegner allerdings die Ukraine war und die Partie deshalb auf neutralem Platz ausgetragen werden musste, war es für die Albaner kein klassisches Auswärtsspiel. Am zweiten Spieltag verloren sie zu Hause mit 0:1 gegen Georgien.

Bei der Heimpleite gegen die Georgier gaben die Rot-Schwarzen insgesamt nur acht Schüsse ab, von denen kein einziger auf den gegnerischen Kasten ging. Davon abgesehen zeigten sie sich in der Vergangenheit recht torhungrig. In den sechs Länderspielen davor gelang ihnen nur gegen Spanien am dritten Spieltag der EM 2024 kein eigener Treffer.

Deswegen bleiben wir auch bei unserer Tschechien Albanien Prognose, die auch mindestens ein Tor der Gäste vorsieht. Selbst kassierten die Albaner in acht ihrer letzten neun Länderspiele Gegentore. Die einzige Ausnahme bildet ein 3:0-Sieg gegen Fußballzwerg Liechtenstein. Zuletzt konnten sie sechs Mal in Folge nicht zu Null spielen.

So seht ihr Tschechien - Albanien im TV oder Stream:

11. Oktober 2024, 20:45 Uhr, epet ARENA, Prag

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: DAZN

Die Begegnung zwischen Tschechien und Albanien wird nur im kostenpflichtigen Stream von DAZN übertragen. Es ist die erst vierte Begegnung zwischen diesen beiden Nationen und die Bilanz ist bislang ausgeglichen.

Nach einem 3:1-Heimsieg der Tschechen in einem Testspiel im Jahr 2021 trafen die beiden Mannschaften zuletzt im Rahmen der Qualifikation zur EM 2024 aufeinander. In Prag trennte man sich remis, ehe die Albaner im Rückspiel zu Hause dem Gegner keine Chance ließen und 3:0 gewannen.

Tschechien vs Albanien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Tschechien: Kovar; Vitik, Krejci, Zeleny; Coufal, Soucek, Cerv, Provod; Cerny, Chory, Sulc

Ersatzbank Tschechien: Markovic, Zadrazil, Cvancara, Hranac, Hlozek, Kalvach, Kral, Lingr, Schick, Zima, Kusej

Startelf Albanien: Strakhosa; Hisaj, Ismajli, Kumbulla, Mitaj; Asllani, Ramadani, N. Bajrami, Asani, Hoxha; Manaj

Ersatzbank Albanien: Sherri, Simoni, Abrashi, Balliu, Hadroj, Mihaj, Spahiu, A. Bajrami, Berisha, Laci, Seferi, Uzuni

Tendenziell sehen wir in diesem Match Vorteile bei den Gastgebern, sodass wir unseren Tschechien Albanien Tipp auch um den Zusatz „Doppelte Chance 1X“ erweitern würden. Für die entsprechende Kombi gibt es zum Beispiel bei Betano eine Quote von 2,25, die man über einen Wettbonus absichern könnte.

Doch nicht nur Betano bietet aktuell einen attraktiven Bonus. Auch viele andere Wettanbieter halten derzeit einige tolle Angebote parat, die sich alle unserem Sportwetten Bonus Vergleich entnehmen lassen.

Unser Tschechien - Albanien Tipp: „Beide Teams treffen“

Beide Teams stehen mit drei Punkten nach zwei Spieltagen auf den Plätzen 2 und 3 ihrer Gruppe. Ein Sieg im direkten Duell ist Gold wert, wenn man den Aufstieg in die Liga A anpeilt. Das wollen beide Mannschaften auch, insofern darf man davon ausgehen, dass beide Teams auch den Weg nach vorne suchen werden. Dabei sollten sich Chancen auf beiden Seiten ergeben, die dann auch zwangsläufig zu Toren führen.