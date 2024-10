Tunesien - Komoren Tipp, Prognose & Quoten | 11.10.2024

SPORT1 Betting 10.10.2024 • 12:00 Uhr Tunesien - Komoren Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Afrika Cup Quali Wette | Feiern die Adler den dritten Sieg in der Quali?

Unser Tunesien - Komoren Sportwetten Tipp zum Afrika Cup Quali Spiel am 11.10.2024 lautet: Nach einer enttäuschenden Afrika-Meisterschaft sind die Tunesier auf Wiedergutmachung aus. Im Wett Tipp heute erwarten wir auch den nächsten Sieg der Nordafrikaner.

Seit 1994 hat Tunesien an allen 16 Afrika-Meisterschaften teilgenommen. Diese Rekordserie soll sich in der Qualifikation für den Afrika Cup 2025 fortsetzen. Einen guten Start haben die „Adler von Karthago“ mit zwei Siegen aus den ersten zwei Quali-Spielen schon hingelegt. Dieser war nach der enttäuschenden letzten Kontinentalmeisterschaft auch dringend nötig. Am Freitag winkt nun der nächste Erfolg. Im Heimspiel gegen die „Coelacantes“ sprechen die Quoten der Tunesien Komoren Prognose eine deutliche Sprache.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Merkur Bets den Tunesien Komoren Wett Tipp heute „Sieg Tunesien & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Tunesien vs Komoren auf „Sieg Tunesien & Unter 3,5 Tore“:

Tunesien ist seit 5 Länderspielen ungeschlagen

Die Komoren warten seit 4 Partien auf einen Sieg

Faktoren wie die Qualität oder der Heimvorteil sprechen klar für die „Adler von Karthago“

Tunesien vs Komoren Quoten Analyse:

Die „Adler von Karthago“ nehmen in der Weltrangliste Platz 36 ein. Nur vier afrikanische Teams stehen aktuell besser da. Die „Coelacantes“ schaffen es dagegen lediglich auf Rang 118. Diese Platzierungen in Verbindung mit dem Heimvorteil haben natürlich Auswirkungen auf die Tunesien Komoren Quoten.

Für einen Heimsieg müsst ihr euch bei den besten Buchmacher, die auch Sportwetten mit PayPal anbieten, mit einer Höchstquote von 1,26 begnügen. Dagegen gibt es für einen Erfolg der Gäste hohe Tunesien vs. Komoren Wettquoten zwischen 11,0 und 14,0.

Tunesien vs Komoren Prognose: Geht der Aufschwung bei den Adlern weiter?

Tunesien war die große Enttäuschung der vergangenen Afrika-Meisterschaft. Zum ersten Mal seit 2013 scheiterten die „Adler von Karthago“ wieder in der Gruppenphase. In drei Spielen gegen Mali, Namibia und Südafrika hatte es nur für zwei Punkte gereicht. Dieses schwache Abschneiden wurde Coach Jadel Kadri wenig überraschend zum Verhängnis. Sicherlich fehlen dem Land seit Jahren die Spieler auf Top-Niveau, dennoch nahmen die Nordafrikaner an fünf der letzten sieben Weltmeisterschaften teil. Als neuer Trainer wurde Faouzi Benzarti verpflichtet.

Der 74-Jährige wurde vom Verband schon zum vierten Mal als Coach der Nationalmannschaft unter Vertrag genommen. Der neue Mann brachte die Mannschaft wieder in die Spur. In der Quali für die WM 2026 führen die Adler die Gruppe H mit drei Siegen, einem Remis und 6:0 Toren an. Auch in der Qualifikation für den Afrika Cup im kommenden Jahr hält sich Tunesien noch makellos, das soll auch im Tunesien Komoren Tipp so bleiben. Beim 1:0 daheim gegen Madagaskar und dem 2:1 in Gambia tat sich die Truppe aber jeweils etwas schwer. Somit sind die Tunesier seit fünf Länderspielen ungeschlagen (4S, 1U).

Die Komoren gehören im afrikanischen Fußball zu den großen Exoten. Die „Coelacantes“ konnten sich mit der Afrika-Meisterschaft 2021 bisher nur für ein einziges großes Turnier qualifizieren. Damals zog der Inselstaat mit einem überraschenden 3:2-Sieg gegen Ghana immerhin als einer der besten Gruppendritten ins Achtelfinale ein, schied dann aber mit einem 1:2 gegen Kamerun aus. Nun hoffen die Ostafrikaner auf die zweite Teilnahme an einem Afrika Cup.

Nach den ersten beiden Quali-Spielen ist die Mannschaft immerhin noch ungeschlagen. Zwei 1:1 gegen Gambia und Madagaskar reichen aktuell für den zweiten Platz in der Gruppe A. Die Mannschaft des kanadischen Trainers Stefano Cusin ist aber seit vier Länderspielen ohne Sieg (2U, 2N). Auf des Gegners Platz gab es allerdings in den jüngsten fünf Partien lediglich eine Pleite (3S, 1U). Ein Großteil der Spieler im Kader verdient in den niederen französischen Ligen sein Geld.

Tunesien - Komoren Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tunesien: 2:1 Gambia (A), 1:0 Madagaskar (H), 0:0 Namibia (A), 1:0 Äquatorialguinea (H), 0:0 Neuseeland (A)

Letzte 5 Spiele Komoren: 1:2 Madagaskar (A), 1:1 Gambia (H), 1:3 n.E. Mosambik (H), 1:2 Angola (H), 1:0 Sambia (H)

Letzte Spiele Tunesien vs Komoren: 1:0 (A)

Bisher standen sich beide Nationen erst einmal gegenüber. Im September 2022 gewann Tunesien ein Testspiel in Frankreich mit 1:0.

Nun kommt es in der Tunesien Komoren Prognose zum ersten Pflichtspiel zwischen den Adlern und den „Coelacantes“.

In den letzten zwölf Spielen der Tunesier wurde der Wert von 2,5 Toren nur einmal übertroffen.

Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr für den Tunesien Komoren Tipp „Unter 2,5 Tore“ in der Bwin App eine Quote von 1,66.

So seht ihr Tunesien - Komoren im TV oder Stream:

11. Oktober 2024, 21 Uhr, Stade Hammadi Agrebi

Übertragung Stream: Sportdigital FUSSBALL

Der Bezahlsender Sportdigital FUSSBALL hat sich auf internationalen Live-Fußball spezialisiert.

So wird am Freitag auch das Duell zwischen Tunesien und den Komoren bei diesem Streaming-Anbieter übertragen.

Anpfiff im Stade Hammadi Agrebi von Rades ist um 21 Uhr, um den Tunesien Komoren Tipp zu überprüfen.

Tunesien vs Komoren: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Tunesien: Memmiche - Abdi, Talbi, Meriah, Bouchniba - Romdhane, Laidouni, Sassi, Skhiri - Youssef, Rafia

Ersatzbank Tunesien: Hessen, Said - Bronn, Ghandri, Ben Ali, Kechrida, Ghram - Tka, Mejbri - Msakni, Mejri, Jaziri, Saad, Malek, Mohamed, Jebali

Startelf Komoren: Pandor - Abdallah, M‘Dahoma, Omari, Bakari - Ahmed, Lutin, Bourhane - Said, Maolida, Selemani

Ersatzbank Komoren: Boina, Aboudou - Zahary, Solihi, Djaha, Boura - M‘Changama, Mohamed, Ahmed, Dahou - Mattoir, B. Youssouf, I. Youssouf, Nabouhane

Die Stars im Kader der Adler sind Abdi (Nizza), Skhiri (Frankfurt), Mejbri (Burnley) und Mohamad (Parma).

St. Pauli-Angreifer Elias Saad verpasst in der Tunesien Komoren Prognose die beiden Länderspiele wegen einer Bänderverletzung.

Unser Tunesien - Komoren Tipp: Sieg Tunesien & Unter 3,5 Tore

Der erfahrene Coach Faouzi Benzarti hat wieder Ordnung und Zug in die tunesische Nationalmannschaft gebracht. Doch der erfahrene Trainer baut auch junge Spieler in die Auswahl ein. So zeigt die Tendenz bei den „Adlern von Karthago“ deutlich nach oben. Vor allem die Defensive ist mit nur einem Gegentreffer in den vergangenen fünf Länderspielen das neue Prunkstück.

Mit der guten Form, der Qualität und dem Heimvorteil spricht auch am Freitag alles für die Tunesier. Die Zuschauer sollten aber kein Torfestival erwarten.