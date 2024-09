Udinese - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten 28.09.2024

SPORT1 Betting 27.09.2024 • 06:00 Uhr Udinese - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wie hat Inter die Derby-Pleite verkraftet?

Unser Udinese - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 28.09.2024 lautet: Nach dem holprigen Start in die neue Saison ist Inter auf Wiedergutmachung aus. Diese dürfte im Wett Tipp heute zu Gast in Udine auch gelingen.

Inter Mailand wurde in der vergangenen Saison mit 19 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger souveräner Meister. Da die Nerazzurri ihren Erfolgskader nicht nur zusammenhalten, sondern auch weiter verstärken konnten, wähnte man sich vor einer goldenen Zukunft. Doch bisher sind die Männer von Coach Simone Inzaghi recht holprig in die neue Spielzeit gekommen. An den ersten fünf Spieltagen reichte es gerade mal für zwei Siege. Der Titelverteidiger steht nur auf Platz 6. Dieser Start soll dringend verbessert werden. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag zu Gast in Udine. Die Udinese vs Inter Mailand Prognose lässt nicht viele Zweifel am Erfolg von Inter aufkommen.

Auch wir spielen mit einer Quote von 1,75 bei Betway den Udinese Inter Mailand Wett Tipp heute „Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Udinese vs Inter Mailand auf „Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore“:

Udinese konnte nur eines der letzten 13 Spiele gegen Inter gewinnen

Inter hat lediglich eines der vergangenen 22 Gastspiele in der Serie A verloren

Die Friulani entschieden gerade mal 2 der letzten 12 Heimspiele in der Liga für sich

Udinese vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Der amtierende Meister wird von den Wettanbietern ohne Steuer wenig überraschend als Favorit ins Rennen geschickt. Dabei stehen die Bianconeri in der Tabelle aktuell drei Plätze und zwei Punkte vor dem kommenden Gegner. Das wirkt sich aber kaum auf die Udinese Inter Mailand Quoten aus.

So schaffen es die Quoten für einen Sieg der Nerazzurri knapp über den Wert von 1,50. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Heim-Dreier Udinese Inter Mailand Wettquoten zwischen 6,00 und 6,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Udinese vs Inter Mailand Prognose: Kann der Außenseiter den Meister ärgern?

Udinese Calcio pflegte in der Serie A lange Zeit das Image als graue Maus. Seit 2013 schafften es die Bianconeri am Ende einer Saison nicht mehr auf einen einstelligen Tabellenplatz. Nachdem man im Vorjahr den Abstieg auch nur um zwei Punkte vermeiden konnte, wurde Fabio Cannavaro entlassen und mit Kosta Runjaic ein neuer Coach verpflichtet. Für die Friulani fing es unter dem deutschen Trainer gut an. Nach dem vierten Spieltag der laufenden Saison stand der Verein aus Udine das erste Mal seit 13 Jahren wieder an der Tabellenspitze.

Die Mannschaft hinterließ unter dem Coach, der im deutschen Fußball schon Vereine wie Duisburg, Kaiserslautern oder 1860 betreut hat, einen äußerst soliden und spielstarken Eindruck. Am vergangenen Wochenende setzte es allerdings beim Debüt des neuen AS-Roma-Trainers Ivan Juric eine 0:3-Pleite in der Ewigen Stadt und damit die erste Saisonniederlage. Am Mittwoch zeigte sich die Mannschaft beim 3:1-Heimsieg in der Coppa Italia gegen Zweitligist Salernitana davon aber ganz gut erholt. Mit zehn Punkten steht man immer noch auf einem tollen dritten Platz, einen Zähler hinter Rang 1. Ob das gegen den Meister so bleibt, wird der Udinese Inter Mailand Tipp offenbaren.

Sechs Derbys gegen den Nachbarn AC Milan hatte Inter zuletzt in Serie gewinnen können. Am vergangenen Sonntag sollte der siebte Streich folgen. Doch die Nerazzurri gingen mit einer 1:2-Pleite vom Feld. Trotz 56 Prozent Ballbesitz und 13 Gesamtschüssen kam der Football Club Internazionale nur auf einen Expected-Goals-Wert von 0,73. So steht Inter nach fünf Spieltagen gerade mal bei acht Punkten und 10:5 Toren. Unter Coach Simone Inzaghi ist man noch nie so schlecht gestartet.

In der kompletten Vorsaison kassierte man lediglich zwei Pleiten und 22 Gegentreffer. Wenige Tage vor der Pleite gegen die Rossoneri hatte Inter in der Königsklasse noch ein 0:0 bei Manchester City geholt. Doch aktuell wirken viele Spieler müde und sind nicht in Form. Stellvertretend muss hier Lautaro Martinez genannt werden, der in dieser Saison noch ohne Treffer ist. Immerhin geht es in der Serie A eng zu und die Tabellenspitze ist aktuell nur drei Punkte entfernt.

Udinese - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Udinese: 3:1 US Salernitana (H), 0:3 AS Rom (A), 3:2 Parma FC (A), 1:0 Calcio Como (H), 2:1 Lazio Rom (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:2 AC Milan (H), 0:0 Manchester City (A), 1:1 AC Monza (A), 4:0 Atalanta Bergamo (H), 2:0 US Lecce (H)

Letzte 5 Spiele Udinese vs Inter Mailand: 1:2 (H), 0:4 (A), 1:3 (A), 3:1 (H), 1:2 (H)

Diese Begegnung wurde in Italien schon 113 Mal ausgetragen. Mit 57 Siegen zu 24 Niederlagen (32U) führen die Nerazzurri in der Udinese Inter Mailand Prognose den direkten Vergleich klar an. Auch zu Gast in Udine haben die Nerazzurri mit 23 Erfolgen zu 14 Pleiten (20U) die Nase vorne.

Von den letzten 13 Aufeinandertreffen konnten die Friulani nur eines für sich entscheiden. Im September 2022 gab es einen 3:1-Heimsieg. In diesem Zeitraum kommen zehn Siege für die Mailänder und zwei Remis hinzu.

In den jüngsten fünf Duellen fielen immer über 2,5 Tore. Viermal gab es keine „Weiße Weste“. Wir gehen von einer ähnlichen Entwicklung beim kommenden Udinese vs Inter Mailand Tipp aus.

Für die Wette „Über 2,5 Tore“ bekommt ihr bei Merkur Bets eine Quote von 1,75. Der Merkur Bets Test zeigt euch, was der Anbieter sonst noch alles zu bieten hat.

So seht ihr Udinese - Inter Mailand im TV oder Stream:

28. September 2024, 15 Uhr, Bluenergy Stadium, Udine

Übertragung Stream: DAZN

Wie alle Partien der Serie A, wird auch das Duell zwischen Udine und Inter im deutschen Raum exklusiv beim Streaming-Anbieter DAZN übertragen.

Anpfiff ist am Samstag um 15 Uhr im Stadio Friuli, welches aus Sponsorengründen aktuell Bluenergy Stadium heißt.

Udinese vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Udinese: Okoye - Kristensen, Bijol, Giannetti - Ehizibue, Karlström. Lovric, Kamara - Thauvin, Brenner - Lucca

Ersatzbank Udinese: Padelli, Sava, Kabasele, Ebosse, Touré, Abankwah, Atta, Zemura, Zarraga, Ekkelenkamp, Davis, Bravo, Pizarro

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, DiMarco - Thuram, L. Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: J. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Darmian, Frattesi, Asllani, Taremi, Arnautovic, Correa

Die Hausherren müssen ohne Sanchez und Payero auskommen. Nach einigen Wechseln im Pokalspiel dürfte nun wieder die Stammelf auflaufen.

Bei den Gästen fehlen in der Udinese Inter Mailand Prognose Buchanan und Barella.

Unser Udinese - Inter Mailand Tipp: Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore

Nach zwei Liga-Spielen in Folge ohne Sieg muss Inter eine Reaktion zeigen. Der Meister wird am Samstag in Udine auch ein anderes Gesicht präsentieren. Zudem sprechen Dinge wie die Qualität und der direkte Vergleich klar für die Mailänder. Dabei dürfen sich die Zuschauer auch auf ein paar Tore freuen.