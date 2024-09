Ukraine - Albanien Tipp, Prognose & Quoten | 07.09.2024

SPORT1 Betting 06.09.2024 • 11:00 Uhr Ukraine - Albanien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wer macht den ersten wichtigen Schritt Richtung Aufstieg?

Unser Ukraine - Albanien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 07.09.2024 lautet: Auch wenn die letzten direkten Duelle länger zurückliegen, so waren sie sehr torreich. Ähnliches prognostizieren wir auch in unserem Wett Tipp heute.

Die epet Arena im tschechischen Prag ist Schauplatz für unsere Ukraine Albanien Prognose am ersten Spieltag in der Gruppe 1 der Liga B der Nations-League-Saison 2024/25. Bei der letzten Ausgabe 2022/23 verpassten die Ukrainer den Aufstieg in Liga A nur knapp, während sich Albanien dank des Ausschlusses Russlands in Liga B halten konnte.

Dennoch melden auch die Albaner Ansprüche auf den Aufstieg in die Liga A an. In einer Gruppe mit außerdem noch Tschechien und Georgien ist sicherlich alles möglich. Zum Auftakt erwarten wir ein weitestgehend ausgeglichenes Spiel und entscheiden uns für den Ukraine Albanien Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,99 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Ukraine vs Albanien auf „Beide Teams treffen“:

Die Ukraine hat noch keines von 6 Aufeinandertreffen mit Albanien verloren.

Albanien konnte in 4 der letzten 5 Länderspiele treffen.

In den letzten 3 direkten Aufeinandertreffen gab es Tore auf beiden Seiten.

Ukraine vs Albanien Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die nominellen Gastgeber hier in einer doch recht deutlichen Favoritenrolle. Die Ukraine Albanien Quoten für Wetten auf einen Erfolg der Blau-Gelben bewegen sich im Bereich um 1,75 herum. Ein Tipp auf einen Sieg der Albaner ist hingegen mit Wettquoten bis 5,00 verbunden.

Vor diesem Hintergrund sind die Ukraine Albanien Wettquoten für die „Doppelte Chance X2″ interessant, da sie durchgängig die Marke von 2,00 knacken. Für uns wäre diese Alternative eine gute Option für eine Freiwette ohne Einzahlung. Denn chancenlos sehen wir die Albaner in diesem Spiel nicht.

Ukraine vs Albanien Prognose: Gäste halten gut dagegen

Für die Ukraine ist es das erste Länderspiel seit der EM 2024 in Deutschland, in der man auf leicht kuriose Weise bereits in der Vorrunde ausschied. In einer Gruppe mit Rumänien, Belgien und der Slowakei kamen alle vier Nationen nach drei Partien auf vier Punkte. So musste also letzten Endes das Torverhältnis entscheiden.

Dabei wurde der Mannschaft von Trainer Serhiy Rebrov die Auftaktniederlage gegen Rumänien zum Verhängnis. Die Pleite mit drei Toren Unterschied (0:3) war letztlich zu hoch ausgefallen, sodass am dritten Spieltag ein Sieg gegen Belgien notwendig gewesen wäre, den es aber nicht gab (0:0).

Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man die letzten Ergebnisse der Ukrainer betrachtet, waren sie entweder gut oder eben nur mittelmäßig. Auf der einen Seite kann man sagen, dass sie nur zwei ihrer letzten zwölf Länderspiele verloren haben (7S, 3U). Auf der anderen Seite gab es in den letzten sechs Partien aber auch nur zwei Siege (2U, 2N).

Die starke Phase zwischen Oktober 2023 und März 2024, als man fünf von sechs Begegnungen gewinnen konnte (1U) ist jedenfalls schon wieder etwas länger vorbei. Insofern halten wir einen Ukraine Albanien Tipp in Richtung der Gäste für alles andere als abwegig, zumal die Partie auch auf neutralem Boden in Prag stattfindet.

Ukraine - Albanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ukraine: 0:0 Belgien (N), 2:1 Slowakei (N), 0:3 Rumänien (N), 4:0 Moldawien (A), 1:3 Polen (A)

Letzte 5 Spiele Albanien: 0:1 Spanien (N), 2:2 Kroatien (N), 1:2 Italien (N), 3:1 Aserbaidschan (N), 3:0 Liechtenstein (N)

Letzte 5 Spiele Ukraine vs Albanien: 4:1 (N), 3:1 (N), 2:2 (A), 0:2 (H), 0:1 (A)

Zugegeben: Die Albaner haben ihrerseits nur zwei der letzten neun Länderspiele gewonnen und vier verloren (3U). Dennoch verspricht ein Ukraine Albanien Tipp auf die „Doppelte Chance X2″ bei Quoten von über 2,00 für uns Value. Bei Bet365 zum Beispiel gibt es für diese Wettoption aktuell eine Quote von 2,10.

Mit dem Bet365 Angebotscode könnt ihr euch außerdem bis zu 100 Euro in Form von Wett Credits holen und einen entsprechenden Tipp nahezu ohne Risiko wagen. Bei der EM 2024 imponierten die Albaner jedenfalls und zeigten in allen drei Gruppenspielen ansprechende Leistungen.

Zum Auftakt gegen Italien schoss Nedim Bajrami nach 22 Sekunden das schnellste Tor der EM-Geschichte. Am Ende gab es aber eine knappe 1:2-Pleite. Im zweiten Spiel konnte man den Kroaten ein 2:2 abringen und zum Abschluss gab es gegen den späteren Europameister Spanien, der allerdings eine B-Elf auf den Rasen geschickt hatte, ebenfalls nur ein knappes 0:1.

Insofern ist für die Albaner ein Punkt zum Auftakt mehr als nur im Bereich des Möglichen. Zumindest ein Tor sollten sie in der Ukraine Albanien Prognose erzielen. Dies gelang ihnen in vier ihrer letzten fünf Partien. Die Serie endete erst mit dem erwähnten 0:1 gegen Spanien.

So seht ihr Ukraine - Albanien im TV oder Stream:

07. September 2024, 20:45 Uhr, epet Arena, Prag

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Während die Nations-League-Spiele der deutschen Nationalmannschaft beim ZDF oder bei RTL gezeigt werden, könnt ihr die restlichen Begegnungen in diesem Wettbewerb nur mit einem Abo von DAZN sehen.

Bisher kreuzten die Kontrahenten sechs Mal die Klingen und kein einziges Mal konnten die albanischen Adler gewinnen. Es gab vielmehr fünf ukrainische Siege und ein Remis bei einem Torverhältnis von 13:4 zu Gunsten der Blau-Gelben. Dennoch halten wir an unserer Ukraine Albanien Prognose fest, zumal das letzte Duell über sechs Jahre zurückliegt.

Ukraine vs Albanien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ukraine: Lunin; Zabarnyi, Matviyenko, Tymchyk, Mykolenko; Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Sydorchuk; Yaremchuk, Mudryk

Ersatzbank Ukraine: Trubin, Bushchan, Zabarnyi, Konoplya, Bondar, Talovyervov, Stepanenko, Malinovskyi, Tsyhankov, Vanat

Startelf Albanien: Strakosha; Ismajli, Hysaj, Balliu, Mitaj; Laci, Ramadani, Bajrami, Asllani; Asani, Manaj

Ersatzbank Albanien: Sherri, Simoni, Kumbulla, Hadroj, Bajrami, Berisha, Spahiu, Uzuni, Zeka, Seferi, Hoxha

Die Ukraine muss auf Artem Dovbyk verzichten. Der La-Liga-Torschützenkönig der vergangenen Saison ist verletzt und wird die Partie in Prag verpassen. Von den 26 Spielern im Kader der Ukraine spielen allein 14 bei den heimischen Vereinen Dynamo Kiew und Shakhtar Donetsk.

Die Albaner setzen dagegen nur auf zwei Akteure, die ihr Geld in der Heimat verdienen. Alle anderen Spieler sind bei ausländischen Vereinen unter Vertrag. Mit sechs Legionären ist Italien das Land, in dem die meisten Nationalspieler Albaniens, darunter auch Kapitän Elseid Hysaj, aktuell spielen.

Unser Ukraine - Albanien Tipp: „Beide Teams treffen“

Beide Nationen hegen durchaus Ambitionen auf den Aufstieg in die Liga A. Die Gruppe mit außerdem noch Tschechien und Georgien ist auch weitestgehend ausgeglichen und jeder Sieg ist daher besonders wichtig. Entsprechend darf man davon ausgehen, dass sich auf neutralem Boden beide Teams nichts schenken und auch die Albaner als nominelle Gäste hier den Weg nach vorne suchen werden. Wir gehen daher davon aus, dass es auf beiden Seiten zu Torerfolgen kommen wird.