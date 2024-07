Ukraine - Argentinien Tipp, Prognose & Quoten | 30.07.2024

Unser Ukraine - Argentinien Sportwetten Tipp zum Fußball Olympia Herren Spiel am 30.07.2024 lautet: Der letzte Spieltag in der Gruppe B verspricht viel Spannung. Alle 4 Teams sind noch im Rennen. Im Wett Tipp heute ist die Albiceleste aber der klare Favorit aufs Weiterkommen.

In der Gruppe B des Fußballturniers der Herren bei Olympia herrscht vor dem dritten und letzten Vorrunden-Spieltag große Spannung. Alle vier Mannschaften haben drei Punkte auf dem Konto. Doch nur die besten zwei Nationen sichern sich ein Ticket fürs Viertelfinale. Schaut man auf die Sportwetten Apps ist die argentinische Auswahl am Dienstagnachmittag gegen die Junioren aus der Ukraine klar favorisiert.

Im vergangenen Jahr gehörte die ukrainische U21-Auswahl bei der Europameisterschaft zu den großen Überraschungen. Schon in Gruppenphase trotzten die Gelb-Blauen dem großen Favoriten Spanien ein Remis ab und ließen Kroatien sowie Gastgeber Rumänien klar hinter sich. Im Viertelfinale schalteten die Ukrainer dann auch noch Frankreich aus und mussten sich erst im Halbfinale Spanien geschlagen geben. Durch den Einzug in die Runde der letzten Vier sicherte sich die Ukraine erstmals das Ticket für Olympia.

Im ersten Spiel beim Olympischen Turnier kassierten die Ukrainer aber eine überraschende 1:2-Pleite gegen den Irak. In Spiel 2 lief es mit einem 2:1-Erfolg gegen Marokko dann besser. Der Siegtreffer für die Truppe von Coach Ruslan Rotan fiel allerdings erst spät in der Nachspielzeit (90.+8). Ab der 63. Minute hatten die Gelb-Blauen allerdings in Unterzahl agieren müssen. Sieben der letzten neun Länderspiele konnte die ukrainische Auswahl für sich entscheiden (2N).

Hier war die „Seleccion“ zwar früh in Führung gegangen, verpasste aber den zweiten Treffer und wurde dafür kurz vor der Pause mit dem Ausgleich bestraft. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Qualität der Argentinier, die mit Einwechselspielern die Weichen zum am Ende verdienten 3:1-Sieg stellten. Argentinien ist in diesem Jahr schon zum zehnten Mal bei Olympia dabei und konnte bisher zweimal Gold holen (2004, 2008). Bei den letzten beiden Sommerspielen war die U23-Auswahl aber jeweils schon mit einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage in der Gruppenphase ausgeschieden.