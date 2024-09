Ulm - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 27.09.2024

SPORT1 Betting 26.09.2024 • 09:00 Uhr Ulm - Braunschweig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Welches Kellerkind kann nun nachlegen?

Unser Ulm - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.09.2024 lautet: Nach dem ersten Saisonsieg haben sowohl Ulm als auch Braunschweig Blut geleckt. Doch im Wett Tipp heute trauen wir eher den Gästen ein Erfolgserlebnis zu.

Am Freitagabend wird der 7. Spieltag der 2. Bundesliga 2024/25 mit dem Kellerduell zwischen Ulm und Braunschweig eröffnet. Doch die beiden Vereine stehen gar nicht mehr ganz so tief im Keller wie noch vor dem vergangenen Wochenende. Denn sowohl der SSV Ulm (3:1 in Elversberg) als auch Eintracht Braunschweig (2:0 gegen Fürth) feierten am letzten Spieltag ihren ersten Sieg in dieser BL2-Saison. Wer kann nun im direkten Duell nachlegen? Die Ulm Braunschweig Prognose liefert uns dabei keine eindeutige Hilfestellung.

Wir entscheiden uns schließlich mit einer Quote von 1,53 bei ODDSET für den Ulm Braunschweig Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Ulm vs Braunschweig auf „Doppelte Chance X2″:

Der SSV ist als einziges BL2-Team daheim noch ohne Punkte

Bei Braunschweig zeigt die Tendenz schon seit einigen Spielen nach oben

Die Eintracht gewann ihre letzten 5 Zweitliga-Spiele gegen Aufsteiger

Ulm vs Braunschweig Quoten Analyse:

Die Wettanbieter ohne Steuer tun sich bei dieser Paarung mit einer klaren Favoritenrolle schwer und werfen ziemlich ausgeglichene Ulm Braunschweig Quoten auf den Markt. So gibt es für einen Sieg der Hausherren Quoten zwischen 2,40 und 2,52.

Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste auch nur mit Ulm vs. Braunschweig Wettquoten im Schnitt von 2,79 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ulm vs Braunschweig Prognose: Bei wem ist der Knoten geplatzt?

Am vergangenen Spieltag war es endlich soweit: Ulm erzielte sein erstes Auswärtstor in dieser Saison und feierte mit dem 3:1 in Elversberg den ersten Zweitliga-Sieg seit 23 Jahren. Auch der Anschlusstreffer durch die Hausherren brachte die Spatzen nicht aus dem Konzept. Stattdessen zeigte sich der Aufsteiger endlich mal effektiv vor dem gegnerischen Tor. Damit gab der SSV auch die Rote Laterne an Regensburg ab und kletterte auf den ersten Nichtabstiegs-Rang.

Trotzdem hatte der Verein in der eingleisigen 2. Liga nach sechs Spielen noch nie so wenige Punkte auf dem Konto wie aktuell (4). Die Männer von Trainer Thomas Wörle sind als einziges Team in dieser BL2-Saison daheim noch punktlos. In allen bisherigen drei Heimspielen gingen die Schwarz-Weißen in Führung, gingen am Ende aber als Verlierer vom Feld. Bei 12,3 Expected-Goals-Against kommt Ulm immerhin nur auf acht Gegentore. Zudem hat man fünf der sechs Tore nach einer Standard-Situation erzielt. Diese Stärke könnte auch im Ulm Braunschweig Tipp genutzt werden.

Auch in der vergangenen Spielzeit ging Braunschweig nur auf dem ersten Nichtabstiegs-Platz ins Ziel. In diesem Jahr kann der BTSV nach sechs Spielen mit vier Punkten die gleiche Bilanz wie in der Vorsaison vorweisen. Gegen Fürth mussten die Löwen vor den eigenen Fans ohne Coach Daniel Scherning auskommen, der gegen die Lilien die Rote Karte gesehen hatte. Der Übungsleiter wurde von seinem Assistenten Marc Pfitzner und dem übrigen Trainerteam vertreten. Die Eintracht brachte ihre beste Saisonleistung auf den Platz und siegte am Ende verdient mit 2:0.

Dabei spielte die Abwehr endlich mal wieder zu Null. Die Niedersachsen stellen mit 16 Gegentoren bei elf Expected Goals Against trotzdem noch die geteilt schwächste Abwehr der Liga. Zudem blieb man in den letzten 40 Zweitliga-Gastspielen nur zweimal ohne Gegentreffer. Die Offensive kommt auf 9,3 Expected Goals, konnte aber lediglich sechs Mal treffen. Doch inzwischen ist ein echter Aufwärtstrend auszumachen, der sich auch auf dem Punktekonto niederschlägt. Trotzdem stehen die Löwen weiter auf Platz 17. Gegen Liga-Neulinge konnte die Eintracht ihre letzten fünf Zweitliga-Spiele alle gewinnen.

Ulm - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ulm: 3:1 Elversberg (A), 1:2 Nürnberg (H), 1:4 Augsburg (A), 0:0 Paderborn (A), 1:2 Fortuna Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 2:0 Greuther Fürth (H), 1:1 Darmstadt (A), 1:2 KSC (H), 0:5 Köln (A), 1:4 Eintracht Frankfurt (H)

Letzte Spiele Ulm vs Braunschweig:

Beide Vereine trafen bisher nur in der Zweitliga-Saison 1986/87 aufeinander. Dabei gab es in Braunschweig ein 2:2 und dann in Ulm einen 4:2-Erfolg der Hausherren. Beim dritten Pflichtspiel müssen sich die Zuschauer in der Ulm Braunschweig Prognose wohl auf wenige Tore einstellen.

Denn nur der Tabellenletzte Regensburg (1) kommt in dieser Saison auf weniger Tore (1) als die Eintracht und der SSV (je 6). Zugleich kann nur der Jahn eine schwächere Chancenverwertung (2 Prozent) vorweisen als der BTSV (9) und die Spatzen (10).

Ein weiterer Ulm gegen Braunschweig Tipp könnte die Wette „Mehr Tore in 2. HZ“ sein. Denn die Ulmer haben sieben von acht Toren im zweiten Durchgang kassiert. Braunschweig kommt auf zehn von 16 Gegentreffern nach dem Seitenwechsel.

Für diese Wette bekommt ihr bei Merkur Bets eine Quote von 2,07. Unser Merkur Bets Test verrät euch, was der Buchmacher sonst so alles zu bieten hat.

So seht ihr Ulm - Braunschweig im TV oder Stream:

27. September 2024, 18:30 Uhr, Donaustadion, Ulm

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Die 2. Bundesliga gibt es exklusiv bei Sky zu sehen. Das gilt natürlich auch für das Duell zwischen Ulm und Braunschweig.

Anpfiff ist am frühen Freitagabend um 18:30 Uhr im Donaustadion von Ulm.

Ulm vs Braunschweig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ulm: Ortag - Reichert, Strompf, N. Kolbe - Allgeier, Hyryläinen, Brandt, Rösch - Chessa, Telalovic, Krattenmacher

Ersatzbank Ulm: Thiede - An, Ludwig, Ulrich, Röser, Geyer, Higl, P. Maier, Nelson, J. Meier

Startelf Braunschweig: Grill - Jaeckel, Bicakcic, Ivanov - Rittmüller, S. Köhler, Krauße, Di Michele Sanchez - Kaufmann, Polter, Philippe

Ersatzbank Braunschweig: Duda - Bell Bell, Ehlers, Nikolaou, Marie, Szabo, Gomez, Conteh, Tauer

Beide Trainer haben nach den Erfolgserlebnissen des vergangenen Spieltages wenig Anlass, ihre erste Elf in der Ulm Braunschweig Prognose zu verändern.

Unser Ulm - Braunschweig Tipp: Doppelte Chance X2

Vor diesem Kellerduell stellt sich die Frage: Bei welcher Mannschaft ist durch den ersten Saisonsieg endgültig der Knoten geplatzt? Für uns haben die Löwen etwas die Nase vorne.

Schon beim 1:2 gegen den KSC und beim 1:1 in Darmstadt zeigte die Tendenz des BTSV nach oben. Zudem spielen die Braunschweiger gerne gegen Aufsteiger. Gegen die bisher so heimschwachen Spatzen sollte am Freitag mindestens ein weiterer Zähler herausspringen.