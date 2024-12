Ulm - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 14.12.2024

SPORT1 Betting 12.12.2024 • 23:00 Uhr Ulm - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleiben die Spatzen auch im 9. Liga-Spiel in Folge sieglos?

Unser Ulm - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.12.2024 lautet: Die Hamburger lieben Duelle mit Aufsteigern. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir einige Tore der Gäste.

Von sieben auf eins! Dieser Sprung ist für den Hamburger SV am kommenden Spieltag zwar nicht ganz wahrscheinlich, aber theoretisch möglich. Denn der Rückstand der Rothosen auf die Tabellenspitze beträgt nur drei Zähler. Um überhaupt eine Chance auf Rang 1 zu haben, ist in unserer Ulm HSV Prognose ein Dreier Voraussetzung.

Dieser ist bei den Gästen jedenfalls fest eingeplant, die zuletzt sehr gerne gegen Aufsteiger aus der 3. Liga spielten. Zudem sind die Spatzen seit mehreren Wochen sieglos. Wir entscheiden uns für den Ulm HSV Wett Tipp heute “HSV Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,70 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Ulm vs HSV auf “HSV Über 1,5 Tore”:

Ulm ist seit 8 Zweitliga-Spielen sieglos (5U, 3N).

Der HSV stellt mit 33 Toren die beste Offensive der 2. Bundesliga.

Die Hamburger gewannen die letzten 3 Partien gegen Aufsteiger mit insgesamt 12:1 Toren.

Ulm vs HSV Quoten Analyse:

Wenig überraschend werden die Gäste aus dem hohen Norden in diesem Match von den Buchmachern favorisiert. Die Ulm HSV Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg liegen in der Spitze bei 1,85. Unter anderem wird diese Höchstquote vom Wettanbieter Interwetten angeboten, bei dem sich der Tipp bequem über die Interwetten App spielen lässt.

Auf der anderen Seite betragen die Ulm HSV Wettquoten für einen Tipp auf einen Heimerfolg bis zu 4,00. Dabei trauen die Bookies den Gastgebern grundsätzlich zumindest einen Treffer zu. Die Quoten für die Option “Beide Teams treffen” liegen nämlich bei Werten von nur 1,60.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ulm vs HSV Prognose: Die Rothosen haben die Hosen an

Am vergangenen Spieltag gastierte Ulm in Hannover und damit beim besten Heimteam der 2. Bundesliga, das zuvor von sieben Heimspielen ganze sechs gewonnen hatte (1N). Bis zur 60. Minute führten die Spatzen mit 2:0 und schnupperten ganz stark an einem Auswärtssieg. Am Ende sollte es noch nicht einmal einen Punkt geben.

Mit drei Toren binnen 21 Minuten drehte H96 die Begegnung und ließ den SSV ohne Dreier heimfahren - mal wieder. Für den Aufsteiger war das nämlich das achte Liga-Spiel in Folge ohne Sieg. Mit einer 2-6-7-Bilanz und 15:19 Toren stehen die Ulmer auf dem 16. Tabellenplatz.

Zu Hause gab es nur fünf der bisherigen zwölf Punkte. Kein anderes Team holte aus seinen bisherigen Heim-Partien weniger Zähler. Mit zudem nur 15 erzielten Toren stellen die Spatzen die zweitschwächste Offensive hinter Schlusslicht Regensburg. Immerhin: Trotz Platz 16 stellen sie mit nur 19 Gegentreffern die viertbeste Abwehr im Unterhaus.

In unserem Ulm HSV Tipp sind wir uns aber sehr sicher, dass am Sonntag weitere Gegentore dazu kommen. Allein an den letzten drei Spieltagen kassierte der SSV sechs Gegentreffer und damit fast ein Drittel aller seiner Gegentore. Zudem konnte er in dieser Saison in nur einem der bisherigen acht Heim-Pflichtspiele hinten die Null halten.

Ulm - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ulm: 2:3 Hannover (A), 1:1 Fürth (H), 2:2 Hertha (A), 0:0 Magdeburg (A), 0:0 Schalke (H)

Letzte 5 Spiele HSV: 2:2 Darmstadt (H), 3:1 Karlsruhe (A), 2:2 Schalke (H), 1:3 Braunschweig (A), 1:1 Nürnberg (H)

Letzte Spiele Ulm vs. HSV: 2:1 (A), 1:2 (H)

Die Hamburger konnten zuletzt in acht Pflichtspielen in Folge ihren Kasten nicht sauber halten. Selbst haben die Rothosen in ihren letzten 13 Pflichtspielen treffen können. Heißt auch: In den letzten acht Pflichtspielen mit Beteiligung der Hamburger gab es stets Tore auf beiden Seiten.

Insofern erachten wir auch “Sieg HSV & Beide Teams treffen” zu Quoten bis 3,20 in der Ulm HSV Prognose als eine äußerst lukrative Option. Wenn ihr euch einen Gratiswetten Code von unserer entsprechenden Übersichtsseite sichern könnt, dann solltet ihr diese Wett-Alternative in jedem Fall probieren.

Am vergangenen Wochenende vergab der HSV zwar trotz zweimaliger Führung einen Sieg, allerdings ging es zu Hause auch gegen formstarke Darmstädter, die seit mittlerweile acht Zweitliga-Partien ungeschlagen sind. Selbst konnten die Rothosen im dritten Spiel in Folge mindestens zwei eigene Treffer erzielen.

Mit insgesamt 33 Toren stellt der Klub aus dem Norden der Republik die beste Offensive der 2. Bundesliga. Auswärts gelangen ihm in sieben Partien zwar nur 13 Treffer, allerdings konnte der HSV in vier der letzten fünf Auswärtsbegegnungen im Unterhaus mindestens doppelt treffen.

So seht ihr Ulm - HSV im TV oder Stream:

14. Dezember 2024, 13 Uhr, Donaustadion, Ulm

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das insgesamt erst dritte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Vereinen könnt ihr live beim Bezahlsender Sky im TV und Stream verfolgen. In Zusammenarbeit mit diesem Anbieter lässt sich die Partie auch bei WOW streamen, wie bei Sky aber nur in einem kostenpflichtigen Abo.

Die bisher einzigen beiden Duelle gab es in der Bundesliga-Saison 1999/2000, als jeweils das Auswärtsteam mit 2:1 gewann. Für unseren Ulm HSV Tipp haben diese Begegnungen aber natürlich keine Relevanz.

Ulm vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ulm: Thiede; Reichert, Strompf, Kolbe; Meier, Maier, Hyryläinen, Rösch, Krattenmacher, Keller; Telalovic

Ersatzbank Ulm: Seybold, Allgeier, Gaal, Brandt, Chessa, Kahvic, Castelle, Higl, Nelson, Ludwig, Röser

Startelf HSV: Heuer Fernandes; Mikelbrencis, Hadzikadunic, Schonlau, Muheim; Meffert, Karabec, Elfadli; Königsdörffer, Selke, Dompé

Ersatzbank HSV: Mickel, Hefti, Katterbach, Perrin, Pherai, Poreba, Richter, Suhonen, Baldé, Jatta, Sahiti, Stange

Für Merlin Polzin ist es das dritte Spiel als HSV-Trainer. Sollten wir mit unserer Ulm HSV Prognose Recht behalten, dann könnte er demnächst vom Interims- zum Cheftrainer befördert werden. Nach den beiden bisherigen Partien unter seiner Leitung machten sich die Verantwortlichen jedenfalls für ihn stark.

Mit dem SSV kommt vielleicht auch ein dankbarer Gegner. Denn Aufsteigern ließen die Hamburger zuletzt keine Chance. Sie gewannen ihre letzten drei Duelle mit aus der 3. Liga aufgestiegenen Klubs mit insgesamt 12:1 Toren. Vier Dreier in Serie gegen Aufsteiger wären neuer Vereinsrekord.

Unser Ulm - HSV Tipp: HSV Über 1,5 Tore

Sehr viel spricht in diesem Duell für die Gäste. Sie ließen Aufsteigern zuletzt keine Chance, schlugen in dieser Saison bereits die beiden anderen aufgestiegenen Klubs aus Regensburg und Münster mit 5:0 und 4:1 - wenn auch zu Hause.

Die Ulmer sind seit acht Partien sieglos und werden es mit der zweitschwächsten Offensive der Liga gegen die Tormaschine des Unterhauses schwer haben. Wir gehen davon aus, dass die Gäste hier mehrfach zum Torerfolg kommen.