Ulm - Regensburg Tipp, Prognose & Quote | 26.01.2025

SPORT1 Betting 24.01.2025 • 11:00 Uhr Ulm - Regensburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer setzt sich im Kellerduell der 2. Bundesliga durch?

Unser Ulm - Regensburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.01.2025 lautet: In diesem Duell zwischen dem Tabellen-16. und dem Letzten geht es um sehr viel auf dem Weg, die Klasse zu halten. Im Wett Tipp heute geht die Tendenz in Richtung Heimsieg.

Am 26. Januar 2025 um 13:30 Uhr trifft SSV Ulm 1846 im Donaustadion auf Jahn Regensburg am 19. Spieltag der 2. Bundesliga. Beide Teams kämpfen in den unteren Regionen der Tabelle, was diese Begegnung besonders wichtig macht.

Ulm, aktuell auf Platz 16, hat 14 Punkte gesammelt und ist laut den Buchmachern Favorit. Regensburg, Tabellenletzter mit elf Punkten, steht vor einer schwierigen Aufgabe, denn der Jahn hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Tore mehr kassiert und nur einmal gewonnen (4N), Ulm jedoch gar nicht (3U, 2N).

Bei einem straffen Spielplan und erschöpften Kadern könnte der Heimvorteil in der Ulm Regensburg Prognose ausschlaggebend sein. Zudem haben sie die schlechteste Defensive von Regensburg gegen sich, die bereits 40 Gegentore kassiert hat.

Daher lautet unser Ulm Regensburg Wett Tipp heute: “Sieg Ulm” zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Ulm vs Regensburg auf “Sieg Ulm”:

Heimvorteil: Ulm spielt im Donaustadion und profitiert von der heimischen Unterstützung, was einen taktischen und psychologischen Vorteil mit sich bringt.

Abwehrschwäche von Regensburg: Regensburg hat die ligaweit schlechteste Abwehr mit 40 Gegentoren und könnte Schwierigkeiten haben, die Offensive von Ulm aufzuhalten.

Torflaute bei Regensburg: Regensburg hat in den letzten 5 Spielen nur ein Spiel gewonnen und kämpft zusätzlich mit zahlreichen Verletzungen, was ihre Chancen weiter schmälert.

Mit diesen Faktoren im Hinterkopf scheint ein Heimsieg für Ulm eine solide Wahl zu sein.

Ulm vs Regensburg Quoten Analyse:

Ulms Heimvorteil im Donaustadion gibt ihnen einen psychologischen und taktischen Schub. Mit einer soliden Defensive im Vergleich zur anfälligen Abwehr von Jahn Regensburg, die bereits 40 Gegentore kassiert hat, sind die Gastgeber favorisiert. Das unterstreichen auch Ulm vs Regensburg Quoten von 1,95, die trotzdem hochgegriffen sind im Kellerduell.

Jahn Regensburg kämpft zudem mit zahlreichen Verletzungen und ist auf dem letzten Tabellenplatz, was ihre Chancen weiter schmälert. Mit Ulm gegen Regensburg Wettquoten um 3,95 wird dem Schlusslicht der Auswärtssieg eher nicht zugetraut. Das Unentschieden bringt Werte um 3,40 mit sich. Alle diese Varianten könnt ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen.

Ulm vs. Regensburg Prognose: Analyse Ulm

Ulms jüngste Leistungen: NUUNU

Ulm hat in den letzten fünf Spielen keine Siege errungen und nur drei Punkte aus Unentschieden geholt.

Obwohl schon die defensive Stabilität mit 1,4 Gegentoren in ihren letzten fünf Spielen wackelt, bleibt die Offensive der größere Kritikpunkt mit durchschnittlich nur 0,94 erzielten Toren in den 18 bisherigen Liga-Spielen.

Ein weiteres Problem ist die Verletzungsliste, die wichtige Spieler wie Felix Higl und Thomas Geyer umfasst. Ihre Heimbilanz bietet jedoch Hoffnung, insbesondere mit Semir Telalovic, der mit fünf Toren der beste Torschütze des Teams ist.

Ulm - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ulm: 1:2 Kaiserslautern (A), 0:0 Münster (A), 1:1 HSV (H), 2:3 Hannover (A), 1:1 Fürth (H).

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:1 Hannover (H), 2:1 Darmstadt (H), 2:4 Karlsruhe (A), 0:1 Köln (H), 0:3 VfB Stuttgart (H).

Letzte Spiele Ulm vs. Regensburg: 0:1 (A), 1:0 (H), 0:2 (A).

Ulms Schlüsselspieler

Ulm wird sich im Ulm vs Regensburg Tipp stark auf seinen Top-Torjäger Semir Telalovic verlassen, der mit fünf Treffern die Offensive anführt. Eine wichtige Rolle im Mittelfeld spielt Andreas Ludwig, der das Spiel lenken und kreative Momente schaffen kann.

Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Defensiv-Linie um Johannes Reichert, die gegen Spieler wie Eric Hottmann verteidigen muss.

Erwartete Aufstellung für Ulm:

Torwart: Christian Ortag

Verteidiger: Johannes Reichert, Philipp Strompf, Niklas Kolbe, Lennart Stoll, Romario Rösch

Mittelfeldspieler: Andreas Ludwig, Luka Hyryläinen, Maurice Krattenmacher, Aaron Keller

Stürmer: Semir Telalovic

Entscheidend wird sein, ob Telalovic die löchrige Abwehr von Jahn Regensburg überwinden kann.

Ulms Sperren & Verletzungen

Ulm hat derzeit keine Sperren zu verzeichnen, aber zwei wichtige Spieler fehlen aufgrund von Verletzungen:

Spieler Verletzung Erwartetes Comeback

Felix Higl Zehbruch Mitte Februar 2025

Thomas Geyer Meniskusverletzung Anfang Februar 2025

Diese Ausfälle könnten die defensive Stabilität und die Angriffskraft der Mannschaft beeinträchtigen. Felix Higl ist ein entscheidender Faktor in der Offensive, und sein Fehlen wird sich auf die Torausbeute auswirken. Thomas Geyer ist ein erfahrener Verteidiger, dessen Abwesenheit die Abwehr schwächen könnte.

Es wird interessant zu sehen sein, wie Trainer Thomas Wörle diese Lücken schließt. Dies bietet jedoch auch anderen Spielern die Gelegenheit, sich zu beweisen und ihre Fähigkeiten zu zeigen.

Ulm - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 3-4-2-1

Top-Stürmer: Semir Telalovic

Mittelfeldstrategen: Andreas Ludwig und Luka Hyryläinen

Defensive Stärken: Ein Zu-Null-Spiel in den letzten 5 Partien

Mit Thomas Wörle am Steuer setzt das Heimteam in der Ulm Regensburg Prognose auf eine 3-4-2-1-Formation, die eine solide Abwehr mit fünf Spielern und schnellen Vorstößen über die Flügel im Mittelfeld betont.

Defensive Verstärkung: Philipp Strompf als zentraler Abwehrspieler zeigt konstante Leistung und Organisationstalent.

Offensive Strategie: Im Angriff bildet Semir Telalovic die Speerspitze, unterstützt von den agilen Angreifern Maurice Krattenmacher und Aaron Keller.

Schlüsselstrategie: Ulm legt oft in der zweiten Halbzeit nach, insbesondere zwischen der 61. und 75. Minute, wenn die Kondition des Gegners nachlässt.

Personalsituation: Das Fehlen von Felix Higl zwingt Wörle eventuell dazu, mehr Flexibilität im Angriff zu zeigen.

Ulm vs Regensburg Prognose: Analyse Regensburg

Regensburgs jüngste Leistungen: NSNNN

In den letzten fünf Spielen hat Jahn Regensburg nur einmal gewonnen, was ihre Problemzonen in der Offensive und Defensive verdeutlicht.

Die Mannschaft hat in diesen Partien durchschnittlich 0,80 Tore erzielt und kein einziges Mal eine Weiße Weste behalten. Diese Leistungen spiegeln sich auch in ihrer Position als Tabellenletzter wider, was die kritische Phase für Trainer Andreas Patz und sein Team nochmals unterstreicht.

Regensburgs Schlüsselspieler

Ein Schlüsselspieler für Jahn Regensburg ist Eric Hottmann, der mit zwei Toren der geteilt beste Torschütze des Teams zusammen mit Kai Pröger und Noah Ganaus ist. Seine Präsenz im Sturm wird entscheidend sein, um die Abwehr von Ulm zu durchbrechen.

Ein weiteres wichtiges Duell im Ulm gegen Regensburg Tipp könnte zwischen Andreas Geipl im Mittelfeld und Ulms Luka Hyryläinen stattfinden. Beide Spieler sind zentral für den Spielaufbau ihrer Mannschaften zuständig.

Die Defensive um Louis Breunig wird ebenfalls besonders gefordert sein, vor allem im direkten Duell gegen den gefährlichen Semir Telalovic von Ulm.

Erwartete Aufstellung für Regensburg:

Torwart: Felix Gebhardt

Verteidiger: Robin Ziegele, Rasim Bulic, Louis Breunig

Mittelfeldspieler: Christian Viet, Anssi Suhonen, Andreas Geipl, Christian Kühlwetter, Bryan Hein

Stürmer: Eric Hottmann, Sargis Adamyan

Regensburgs Sperren & Verletzungen

Spieler Verletzung/Sperren Erwartetes Comeback

Christian Schmidt Kreuzbandriss Mitte März 2025

Benedikt Saller Leistenverletzung Fraglich

Oscar Schönfelder Kreuzbandriss Anfang Juni 2025

Max Meyer Knöchelbruch Anfang Februar 2025

Nico Ochojski Bänderverletzung Fraglich

Dejan Galjen Bänderverletzung Ende Februar 2025

Leopold Wurm Knöchelverletzung Mitte Februar 2025

Diese lange Verletzungsliste könnte sich stark auf die Leistung von Jahn Regensburg auswirken. Besonders die Ausfälle von erfahrenen Spielern wie Christian Schmidt und Benedikt Saller werden die Abwehr schwächen. Jahn Regensburg muss daher tief in die Reserve greifen und hoffen, dass die verbleibenden Spieler die Lücken füllen können.

Regensburg - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 5-4-1

Schlüsselspieler: Eric Hottmann

Offensiver Anker: Sargis Adamyan

Mittelfeld: Charakterisiert durch die Präsenz von Andreas Geipl und Christian Kühlwetter im Zentrum.

In der defensiven Formation von 5-4-1 betont Jahn Regensburg Stabilität und Resilienz. Der Fokus in der Ulm vs. Regensburg Prognose liegt stark auf einer kompakten Verteidigung, während schnelle Konterangriffe über Spieler wie Eric Hottmann und Sargis Adamyan initiiert werden.

Besonders in der Mittelfeld-Organisation sind Geipl und Kühlwetter entscheidend. Durch die aktive Beteiligung dieser beiden Akteure im zentralen Bereich versucht Jahn Regensburg, die Kontrolle im Mittelfeld zu gewinnen und Vorstöße zu ermöglichen.

Unser Ulm - Regensburg Tipp: Sieg Ulm

Beide Teams treten am 26. Januar 2025 gegeneinander an. Die Bilanz spricht mit drei Siegen bei zwei Niederlagen knapp für Ulm. Das Hinspiel am 2. Spieltag ging jedoch mit 1:0 an Regensburg.

Ulm geht diesmal allerdings als Favorit ins Spiel, unterstützt durch den Heimvorteil und eine resistente Defensive. Jahn Regensburg kämpft hingegen mit Verletzungssorgen und einer wackeligen Abwehr. Die Wettquoten deuten ebenfalls auf einen Vorteil für Ulm hin.

Das Spiel zwischen Ulm und Jahn Regensburg findet im Donaustadion statt, einem traditionsreichen Fußballstadion mit einer Kapazität von etwa 19.500 Zuschauern. Das Stadion wird sich zweifellos mit enthusiastischen Fans füllen, die ihre Teams unterstützen.

Ulm könnte versuchen, den Heimvorteil zu nutzen, indem es ein schnelles, aggressives Spiel entwickelt. Jahn Regensburg könnte versuchen, das Tempo zu kontrollieren und das Spiel zu verlangsamen.