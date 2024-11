Union Berlin - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten 08.11.2024

Es gibt eine offensichtliche Gemeinsamkeit zwischen den beiden Vereinen, die unsere Union Berlin Freiburg Prognose auf einen ganz bestimmten Pfad schickt. Beide Defensivreihen gehören bis jetzt zum Besten, was die Bundesliga in dieser Saison zu bieten hat.

Im Angriff haben hingegen speziell die Eisernen kontinuierliche Schwierigkeiten, die zuletzt sogar zum Pokal-Aus gegen Arminia Bielefeld geführt haben. Wir ziehen für den Union Berlin Freiburg Wett Tipp heute eine Quote von 1,86 bei NEO.bet an Land und spielen „Beide Teams treffen: Nein“.

Union Berlin vs Freiburg Quoten Analyse:

Die Sorge vor einem torlosen Unentschieden beschäftigt auch die Buchmacher in ihren Union Berlin Freiburg Quoten. Die niedrigsten Siegquoten in den Sportwetten Apps findet ihr für die Eisernen, die im Bereich von 2,44 landen.

Union Berlin vs Freiburg Prognose: Abwarten und Räume schließen

Das Bundesliga-Tableau führt Union Berlin (15) und Freiburg (16) in direkter Nachbarschaft an. Beide Mannschaften haben es sich unter den Top 7 gemütlich gemacht und sich gerade wegen ihrer herausragenden Defensivreihen die gute Platzierung verdient.

Union Berlin - Freiburg Statistik & Bilanz:

So seht ihr Union Berlin - Freiburg im TV oder Stream:

Union Berlin vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Leidenschaft und Laufbereitschaft sind in der Union Berlin gegen Freiburg Prognose das A und O für die beiden Trainer. Freiburg (1.081 km) und Union Berlin (1.077 km) spulten nach St. Pauli (1.095) die meisten Kilometer in ihren Partien ab.

Unser Union Berlin - Freiburg Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Die Köpenicker müssen nach zwei Niederlagen in Serie (0:3 vs. Bayern, 0:2 vs. Bielefeld) aufpassen, ihren hart erarbeiteten Flow nicht zu verlieren. Freiburg ist nach zwei sieglosen Bundesliga-Spieltagen in Folge (0:0 vs. Mainz, 1:3 vs. RB Leipzig) ebenfalls darauf bedacht, die Fehler gering zu halten.