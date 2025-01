Union Berlin - Mainz Tipp, Prognose, Quoten | 19.01.2025

SPORT1 Betting 18.01.2025 • 06:00 Uhr Union Berlin - Mainz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Marschiert Mainz auch weiterhin?

Unser Union Berlin - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.01.2025 lautet: Während das Überraschungsteam aus der Karnevalsstadt obenauf schwimmt, rutschen die Eisernen immer weiter ab. Im Wett Tipp heute geht der Erfolgslauf der Nullfünfer weiter.

Am 19. Januar 2025 erwartet uns in der Bundesliga ein spannendes Duell zwischen Union Berlin und Mainz 05. Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei. Union Berlin, aktuell auf Platz 13 mit 16 Punkten, trifft auf den Tabellensechsten Mainz 05, der 28 Punkte auf dem Konto hat.

Die Formkurven beider Teams in der Union Berlin Mainz Prognose könnten unterschiedlicher kaum sein: Union Berlin verlor die letzten drei Spiele, während Mainz 05 sechs Siege in den letzten acht Begegnungen einfuhr. Besonders brisant ist, dass Mainz in diesen letzten acht Spielen im Schnitt 2,25 Tore pro Spiel erzielte, während Union Berlin lediglich 0,5 Tore in den vergangenen acht Partien zustande brachte.

Daher lautet unser Union Berlin Mainz Wett Tipp heute: „Sieg Mainz (DNB)“ zu einer Quote von 1,93 bei Betano .

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Mainz auf „Sieg Mainz (DNB)“:

Mainz 05 befindet sich in einer starken Form mit 6 Siegen in den letzten 8 Liga-Spielen.

Union Berlin hat in den letzten 10 Liga-Spielen keine Weiße Weste behalten und wird es auch im Union Berlin vs Mainz Tipp wohl nicht schaffen.

Mainz 05 hat im Schnitt 2,25 Tore pro Spiel in den letzten acht Partien erzielt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Mainz Quoten Analyse:

Unsere Wett-Empfehlung für das Spiel zwischen Union Berlin und Mainz 05 lautet: Mainz 05 gewinnt mit Draw No Bet. Diese Wette wurde aufgrund der aktuellen Form und der letzten Ergebnisse der beiden Teams gewählt. Trotz des Erfolgslaufs von Mainz, der zuletzt von Meister Leverkusen gestoppt wurde, überraschen Union Berlin Mainz Quoten in der Höhe von 2,82.

Sogar der Heimsieg des Tabellen-13. wird mit 2,62 niedriger bewertet. Das Unentschieden ruft Union Berlin gegen Mainz Quoten von 3,20 auf.

Union Berlin - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:1 Augsburg (H), 0:2 Heidenheim (A), 1:4 Werder Bremen (A), 0:2 VfL Bochum (H), 2:3 VfB Stuttgart (A).

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:1 Leverkusen (A), 2:0 Bochum (H), 3:1 Frankfurt (A), 2:1 Bayern (H), 3:4 Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs. Mainz: 1:1 (A), 1:1 (A), 4:1 (H), 2:1 (H), 0:0 (A).

Diese Faktoren machen Mainz 05 zu einem soliden Tipp für einen Sieg. Mit der „Geld zurück bei einem Unentschieden”-Variante sichern wir uns in der Union Berlin Mainz Prognose noch zusätzlich ab.