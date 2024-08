Union Berlin - St. Pauli Tipp, Prognose, Quoten 30.8.2024

Unser Union Berlin - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.08.2024 lautet: Von den letzten zehn Pflichtspiel-Duellen gegen St. Pauli hat Union Berlin nur eine Partie verloren. Im Wett Tipp heute benötigt es vor allem wieder defensive Stabilität.

Die Vorbereitungsspiele hat Bo Svensson detailliert analysiert und daraus nicht nur die richtigen Schlüsse für die Union Berlin St. Pauli Prognose gezogen. Die Eisernen kassierten gegen Lyon (0:4) und die Glasgow Rangers (4:4) jeweils noch vier Gegentore und hatten große Probleme in der Abstimmung. Dagegen verliefen die ersten beiden Pflichtspiele, zumindest aus Sicht der Verteidigung, äußerst gut.

Im DFB-Pokal (1:0 vs. Greifswald) und beim Liga-Auftakt gegen Mainz (1:1) trat die Hintermannschaft der Köpenicker organisiert auf. Das Angriffsspiel ließ wiederum zu wünschen übrig, weshalb das Spiel nicht allzu viele Treffer verspricht. Wir picken uns für den Union Berlin St. Pauli Wett Tipp heute bei Happybet eine Quote von 2,00 für „Unter 2,5 Tore“ heraus.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs St. Pauli auf „Unter 2,5 Tore“:

Union Berlin vs St. Pauli Quoten Analyse:

Die Eisernen rufen die niedrigeren Siegquoten auf und erreichen in der Spitze eine Wettquote von 2,00. Verhindern die Köpenicker gegen die Kiezkicker eine Niederlage, wäre es der vierte Bundesliga-Start in Folge mit zwei ungeschlagenen Liga-Spielen zum Auftakt der Saison. St. Pauli erreicht auch bei den deutschen Wettanbietern die höheren Siegquoten und wird maximal mit Union Berlin St. Pauli Wettquoten von 3,85 ausgestattet.

Union Berlin vs St. Pauli Prognose: Die Verteidigung hat Vorrang

Letztes Saison verlor Union Berlin acht Heimspiele - mehr Niederlagen in der eigenen Arena kassierte nur der Bundesliga-Absteiger aus Darmstadt (13). Zu fatal war die Entwicklung in der Verteidigung der Eisernen, die zu den sieben anfälligsten Defensivreihen der Bundesliga gehörte (58 Gegentore).

In den Spielzeiten zuvor zeichnete die Köpenicker gerade die starke Arbeit gegen den Ball aus. Mit der Verpflichtung von Bo Svensson soll eine Reise zurück zu den alten Stärken beginnen.

Union Berlin agiert unter dem neuen Trainer in einer 3-4-3-Formation, mit der die gegnerischen Mannschaften zu schlechten Abschlüssen gezwungen werden sollen. Das gelang am ersten Spieltag ziemlich gut.

Union Berlin - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Aus der eben erwähnten Statistik wird aber gleichzeitig das Problem der Hausherren deutlich. Kein Bundesligist gab am ersten Spieltag weniger gefährliche Schüsse als Union Berlin ab (0,04 xG pro Schuss).

St. Pauli ergriff am ersten Spieltag gegen Heidenheim in allen Phasen des Spiels die Initiative, ging im Pressing aggressiv zu Werke (9,0 PPDA - niedrigster Wert am 1. Spieltag) und drängte auf den ersten Saisonsieg.