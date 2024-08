Union Saint Gilloise - Slavia Prag Tipp, Prognose, Quoten

SPORT1 Betting 12.08.2024 • 13:29 Uhr Union Saint Gilloise - Slavia Prag Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Gerät Royale Union wieder in Rückstand?

Unser Union Saint Gilloise - Slavia Prag Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 13.08.2024 lautet: Coach Pocognoli braucht einen guten Plan und sein Team eine bessere Balance im Spiel, ansonsten fällt die Teilnahme von Royale Union an der Königsklasse ins Wasser. Im Wett Tipp heute spricht der Spielverlauf gegen die Hausherren.

Aufregende Begegnungen und Nervenkitzel machen die bisherigen Pflichtspiele der Hausherren aus. Im Anschluss an den Sieg im Super Cup gewannen „Les Unionistes“ nur noch eines von vier Pflichtspielen. Zuletzt verloren die Spieler von Sebastien Pocognoli sogar zwei Partien in Serie, die 1:3-Hinspiel-Niederlage gegen die Tschechen eingeschlossen, was die Union Saint Gilloise Slavia Prag Prognose beeinflusst.

In beiden Begegnungen verschlief der belgische Pokalsieger die erste Halbzeit und lief daraufhin einem Rückstand hinterher. Das passiert auch in unserem Wett Tipp heute, den wir bei Happybet auf eine Quote von 2,25 für „Slavia Prag erzielt das erste Tor“ abgeben.

Darum tippen wir bei Union Saint Gilloise vs Slavia Prag auf „Slavia Prag erzielt das erste Tor“:

Slavia Prag hat in 4 von 5 Pflichtspielen kein Gegentor kassiert.

Union Saint Gilloise hat in den letzten beiden Begegnungen das erste Gegentor zugelassen.

Union Saint Gilloise verlor zuletzt 2 Pflichtspiele und kassierte 7 Gegentore.

Union Saint Gilloise vs Slavia Prag Quoten Analyse:

Auf internationaler Bühne wechselte Sebastien Pocognoli zuletzt die Formation und brachte seine Mannschaft mit einer Vierer- anstelle einer Dreierkette auf den Rasen. Geholfen hat das bei der 1:3-Hinspielniederlage gegen Slavia Prag nicht.

Das Rückspiel tragen „Les Unionistes“ im eigenen Stadion aus. Dort sind die Pocognoli-Schützlinge mit Union Saint Gilloise Slavia Prag Quoten bis 2,22 sogar favorisiert. Slavia Prag reist mit einem komfortablen Vorsprung und einer maximalen Siegquote von 3,20 nach Belgien. Wollt ihr euren potenziellen Gewinn zügig auf euer Konto überweisen, sind diese Wettanbieter mit schneller Auszahlung ratsam.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Saint Gilloise vs Slavia Prag Prognose: Kein Durchkommen

Slavia Prag hat den fantastischen Eindruck aus der Vorbereitung bestätigt und zum Saisonstart fünf ungeschlagene Pflichtspiele in Serie hingezaubert. Inklusive der Vorbereitung und den letzten Partien der abgelaufenen Spielzeit sind die Tschechen seit 17 Begegnungen unbezwungen.

Auffallend an den bisherigen Ergebnissen ist die geringe Anzahl an Gegentoren, die Slavia Prag zugelassen hat. Das 3-4-3 System von Jindrich Trpisovsky bietet den Konkurrenten kaum ein Durchkommen.

In fünf absolvierten Pflichtspielen flog nur ein Ball vorbei an Torhüter Antonin Kinsky ins Netz. Überwunden wurde er aber nicht von einem Gegenspieler, sondern von seinem eigenen Kollegen, Alexandr Buzek.

Das Heimspiel gegen Union Saint Gilloise beendeten die „Cervenobili“ mit nur einem Schuss aufs eigene Tor. Von Vorteil für das zweite Duell ist die Ausgangslage (3:1-Sieg im Hinspiel), die den Gästen erlaubt, sich noch stärker auf die Verteidigung zu konzentrieren.

Union Saint Gilloise - Slavia Prag Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Saint Gilloise: 3:4 Westerlo (A), 1:3 Slavia Prag (A), 3:1 Beerschot (H), 0:0 Dender (A), 4:3 Lierse Kempenzonen (A).

Letzte 5 Spiele Slavia Prag: 2:0 Sigma Olomouc (H), 3:1 Union Saint Gilloise (H), 1:0 Slovan Liberec (A), 4:0 C. Budejovice (H), 0:0 Slovacko (A).

Letzte Spiele Union Saint Gilloise vs. Slavia Prag: 1:3 (A).

Aus ihrer griffigen Arbeit gegen den Ball ergeben sich mehrere Umschaltmomente, mit denen sie die noch unorganisierte Hintermannschaft der Hausherren ins ganz große Chaos stürzen können.

„Les Unionistes“ haben in den letzten beiden Pflichtspielen sechs Gegentore zugelassen. Sowohl im CL-Qualifikations-Hinspiel gegen Slavia Prag als auch im darauffolgenden Liga-Duell mit Westerlo lief die Pocognoli-Elf einem Rückstand hinterher.

Union Saint Gilloise wird einen Sturmlauf starten müssen, ohne dabei die eigene Restverteidigung zu vernachlässigen. Eine Aufgabe, die dem belgischen Pokalsieger bislang kaum gelungen ist.

Zuletzt haben die Gastgeber drei Pflichtspiele in Serie mit mindestens einem Gegentor beendet - nur eine von fünf Partien lieferte den Anlass, sich die Weiße Weste überzuziehen. Die Voraussetzungen lassen einen Spielverlauf erwarten, der die Gäste in unseren Augen favorisiert. Diesen Merkur Bets Bonus könnt ihr dementsprechend bei der Union Saint Gilloise vs. Slavia Prag Prognose für die Quote von 2,22 für „Sieg Slavia Prag (DNB)“ verwenden.

Unser Union Saint Gilloise - Slavia Prag Tipp: Slavia Prag erzielt das erste Tor

Der belgische Pokalsieger muss früh im Spiel die Initiative übernehmen und mit zunehmender Zeit das Risiko erhöhen. Slavia Prag ist in der Defensive hervorragend aufgestellt und könnte mit einem der ersten Nadelstiche durchaus die Führung übernehmen.